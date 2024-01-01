替代项 - Sprocket 365
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint 是一个基于 Web 的协作平台，与 Microsoft Office 集成。 SharePoint 于 2001 年推出，主要作为文档管理和存储系统出售，但该产品具有高度可配置性，并且其使用情况在不同组织之间存在很大差异。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源 Web 应用程序框架 Ruby on Rails 最初是为 37signals 内部使用而创建的，后来于 2004 年公开发布。2014 年 2 月，该公司采取了新战略，完全专注于其...
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
Workvivo
workvivo.com
通过 Workvivo™ 激发、吸引并无缝连接您的公司。旨在培养丰富的公司文化的员工敬业度软件。在这里预订您的演示！
Softr Studio
softr.io
Softr 将您的 Airtable 数据转变为美观且功能强大的网站、网络应用程序或客户端门户。选择一个模板或从头开始。
MightyText
mightytext.net
来自计算机的文本。来自计算机的短信。 Android 版 iMessage。来自计算机的 Android 短信。
HackMD
hackmd.io
在 Markdown 中编写和分享知识的最佳方式。
Abstract
abstract.com
为您的设计团队带来受 git 启发的版本控制和协作。集中设计决策、反馈和文件。与 Sketch 和 Adobe XD 集成。
Zeplin
zeplin.io
产品团队的互联空间。自动传递具有准确规格、资产、代码片段的设计和样式指南。
Monica
monicahq.com
莫妮卡让您记住有关亲人的一切。
Super
super.so
使用 Notion 构建快速、实用的网站所需的一切。自定义域、主题、密码保护等——无需代码。
Team-GPT
team-gpt.com
适合整个公司的直观 GPT 聊天 Team-GPT 保证 2 到 2,000 人的团队采用 ChatGPT。在一个共享工作空间中组织知识、协作并掌握 AI。
Speakap
speakap.com
您的集中式内部通信中心，用于在最重要的时候连接、培训和吸引分散的员工。
Sympli
sympli.io
为 Web 和移动产品团队设计移交、实施和协作。 Sympli 可与 Photoshop、Adobe XD、Sketch、Android Studio 和 Xcode 配合使用。
Charli AI
charli.ai
杂乱无章的文件、文档和电子表格是否会减慢您的速度？ Charli 的人工智能应用程序可在几分钟内为您组织您的数字生活。今天免费注册！
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 用户使用的内联网，可促进工作中的沟通、协作和生产力。立即促进知识共享并让您的团队参与其中！
Process Street
process.st
适合企业的清单和工作流程软件。在几秒钟内创建重复流程和标准操作程序。免费开始。
SessionLab
sessionlab.com
从想法到完整的议程。通过 SessionLab 保持专注和创造力。最灵活的会议计划工具，带有辅助库 - 立即尝试！
Jostle
jostle.us
Jostle基于云的简单内联网解决方案；提高员工敬业度和内部沟通的下一代内部网。
Markup.io
markup.io
Markup.io：留下数字内容反馈的最简单方法 - Markup.io
Additor
additor.io
分发时保持同步！ Additor 可以帮助您的团队基于唯一且真实的事实来源进行异步协作，而不会产生摩擦。您可以组织和共享各种类型的内容，并通过跟踪更改和版本清楚地了解上下文。
Bubbles
usebubbles.com
通过快速来回视频和智能提醒，消除 38% 的会议。通过基于时间的屏幕录制注释分享清晰的反馈。
Tixio
tixio.io
使用自定义工作区加快团队合作。添加仪表板、wiki、文件等！通过任务管理和团队对话简化工作流程。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一个员工敬业度、协调性和生产力提升平台。通过 Assembly，您的团队和/或公司将提高认可度，这有助于吸引、留住和激励团队成员。
Motivosity
motivosity.com
有史以来最灵活的定价结构。中小型企业负担得起，适合任何规模的公司。受到成千上万用户的信赖。立即获取免费演示！
LumApps
lumapps.com
LumApps 是一个员工体验平台，让每位员工无论身在何处或语言如何，都可以进行个性化沟通，并让他们能够做到最好的工作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 将内联网、通信和培训集成到一个统一的平台中，弥合了办公桌员工和无办公桌员工之间的差距。
Talkspirit
talkspirit.com
工作方式不同。很简单。 Talkspirit 通过一体化协作平台简化信息共享、促进交流并简化工作。
Ayanza
ayanza.com
智能协作套件 充满挑战的时代要求团队生产力的创新 让团队进入流畅状态并轻松实现目标。整个过程由 Ayanza 指导。