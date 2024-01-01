替代项 - Sprint Boards
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智能日历助手，可以在您的日历上灵活安排时间来处理您想要关注的任何事情。
Notta
notta.ai
录制并转换您最喜爱的播客、新闻和谈话广播、Discord 聊天、Zoom Classes 音频到文本。您可以播放录音并编辑文字记录、添加注释、标签、插入图像以捕获每次对话中的有价值信息。
Focusmate
focusmate.com
Focusmate 虚拟联合办公可帮助您完成工作。立即创建一个免费帐户。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
当您的员工成长时，您的业务也会增长。 我们相信您和我们企业的成功取决于人。借助我们经过验证的业务工具集，我们将指导您的团队和业务实现持续增长。
Rewatch
rewatch.com
为您的整个团队提供支持的视频 Rewatch 是协作视频工作区，旨在帮助团队了解更多信息并快速采取行动。
Sessions.us
sessions.us
通过互动会议和网络研讨会让您的参与者惊叹不已。 Sessions 在 1 个平台上提供一切：日程安排、成绩单、房间、云存储和人工智能。
Read
read.ai
借助人工智能，通过自动会议摘要、视频亮点和建议，使会议更加有效和高效。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智能会议助手，可以自动视频记录、转录、总结并提供每次会议的关键见解。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome 是一个一体化的绩效管理平台。 OKR 和目标、绩效评估、反馈、1:1 会议、参与度调查。现在演示。
Grain
grain.com
通过 Zoom 实时录制、转录、剪辑和分享视频。现代团队的必备工具。
Notiv
notiv.com
Notiv 是一款人工智能驱动的记事本，可供您记录、转录和总结您的会议，以便在 Zoom 等所有网络会议平台上生成议程。
Sembly
sembly.ai
Sembly 记录、转录并生成带有会议纪要的智能会议摘要。适用于 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。堪称最聪明的AI团队助手！
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
Hypercontext
hypercontext.com
超上下文（以前称为 Soapbox）可帮助管理者更好地进行一对一、团队会议和讨论。制定议程、管理会议、设定目标并获取反馈——一切尽在一个地方。
Range
range.co
促进更好的团队合作。无论您的团队在哪里工作，都可以让您的团队更加紧密联系、更加专注、更加高效。
Vowel
vowel.com
召开富有成效的会议的最简单方法。 视频会议、实时会议转录、即时录音以及协作议程 + 笔记 — 全部集中在一处。
Boardable
boardable.com
减轻压力 — 有更多时间规划关键任务会议 — 更好的数据以提高董事会参与度和投资回报率。一个平台，多种解决方案。 高性能主板从 Boardable 开始 - 大规模改造您的主板并使其面向未来。我们专门构建的平台针对大规模沟通、治理和委员会管理进行了优化，因此您可以充满信心地进行虚拟或亲自治理。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 优化团队的日历，为每个人的一天创造更多时间。这是一种新的工作方式，为我们提供了灵活性和专注力。免费开始。
Claap
claap.io
减少会议。多做事。 录制屏幕的快速视频，获取上下文反馈并做出决定。协调混合团队的现代方式。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
Navigator
navigator.com
远程会议的所有内容都集中在一处：议程、笔记、行动项目和视频会议链接。
Dive
letsdive.io
您的会议由人工智能自动驾驶。 准备好使用 Dive 的 AI 助手来搞定会议：自动笔记、无缝总结和行动项目变得简单。
Parabol
parabol.co
Parabol 是敏捷会议的副驾驶，可帮助团队以更少的前期会议准备工作进行沟通、反思和取得进展。
Loopin
loopinhq.com
与您的生产力助理见面。 Loopin 将您的日历转变为协作工作空间。让您的会议具有可操作性、自动更新状态并规划高效的工作日。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是领先的治理、风险与合规 (GRC) SaaS 提供商，可加速组织和领导者的成功。
Hirebook
hirebook.com
Hirebook 是一个以人为本的平台，帮助公司通过签到、OKR、KPI 和行动项目来增强其团队的能力，所有这些都与综合会议工具相关。它允许经理与员工进行交流，提供专门的空间来分享进度和讨论员工发展，并将 OKR 融入到团队所做的一切中，以协调整个公司的战略。 Hirebook 的战略产品对于任何寻求提高参与度的组织来说都是一个成功的组合。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen 是一款易于使用且安全的治理软件，其定价适合任何组织，包括先进的合同管理、100% 无纸化董事会会议管理、轻松的实体管理、无缝集成的电子签名提供商和内置虚拟数据室(VDR) - 合而为一。 ContractZen 的使命是帮助组织每天为尽职调查做好准备，为全球数百万中小型企业和非营利组织带来现代治理。我们让高管、投资者和董事会安心无忧。这就是为什么我们的名字是 ContractZen。
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
来自您信任的品牌为您的董事会提供支持的软件。 Nasdaq Boardvantage 帮助董事、委员会和领导团队更好地准备、参与和协调协作和决策流程。此外，我们的董事会门户使公司秘书和管理人员能够比以往更轻松地管理会议、制定议程和分发材料。
Retrium
retrium.com
Retrium 使敏捷团队能够进行有效的对话、发现新的见解并制定行动计划。