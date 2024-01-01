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Spenmo 是成长型企业的首选支付软件。我们是一款端到端应付账款软件，可将内部支出管理、公司卡、自动账单支付、审批工作流程和会计对账整合到一个集成视图中。使用 Spenmo 的公司每月可以节省 50 多个小时和 10,000 美元。 2020 年完成 Y-Combinator 计划后，Spenmo 已发展到拥有 200 多名员工，并从 Y Combinator、Insight Partners、Addition、Salesforce、Global Founders' Capital 和 Alpha JWC 等领先投资者那里筹集了超过 8500 万美元的风险投资。
目录:
Finance
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