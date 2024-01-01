SpeedLegal

SpeedLegal

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：speedlegal.io

使用 WebCatalog Desktop 上“SpeedLegal”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

SpeedLegal 是一款人工智能驱动的律师助理工具，可提供增强的合同审查功能。它使用户能够快速识别风险、理解关键条款并获得个性化建议，从而促进更准确的协议导航。 SpeedLegal 的核心功能包括识别合同风险、了解法律术语的重要方面、根据用户定义的特定合同需求提供量身定制的建议，以及从合同中提供分析和可行的见解。 人工智能可以用简单易懂的语言回答合同相关问题，并创建简短清晰的摘要，帮助用户一目了然地理解复杂的合同。 它支持以多种语言审查多种类型的合同。 SpeedLegal 还允许用户自定义合同标准，以匹配其业务目标并保持每个协议的一致性。 它受到律师和专业人士的信赖，并因帮助缩短合同谈判时间、更快地确定关键财务信息以及节省外部咨询费用而受到赞誉。

网站： speedlegal.io

免责声明：WebCatalog 与“SpeedLegal”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

ContractKen

ContractKen

contractken.com

Advocat

Advocat

advocat.ai

Maigon

Maigon

maigon.io

top.legal

top.legal

top.legal

Contractzy

Contractzy

contractzy.io

Contractify

Contractify

contractify.io

AI Lawyer

AI Lawyer

app.ailawyer.pro

Intelligize

Intelligize

intelligize.com

Legislate

Legislate

legislate.ai

Mekari Sign

Mekari Sign

mekarisign.com

goHeather

goHeather

goheather.io

Superlegal

Superlegal

superlegal.ai

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog, Inc.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策