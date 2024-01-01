替代项 - Spectrum
Dopple.ai
dopple.ai
体验由人工智能支持的与数千名角色、同伴和导师聊天的新方式。
Sketchfab
sketchfab.com
我们拥有超过 100 万创作者的社区，是全球最大的网络、移动、AR 和 VR 3D 内容发布、共享和发现平台。
Coohom
coohom.com
3D 渲染和产品可视化软件，具有强大的 AR 和 VR 功能，专用于室内设计、家居装饰、厨房和浴室、酒店、照明、家居装修、改造和建筑！将零售、制造和电子商务转变为令人难以置信的购买体验，并显着提高您的企业的销售增长和营销转化率，卓越的 3D 渲染和产品可视化一站式服务，提供令人惊叹的 CGI 解决方案和沉浸式增强现实来优化大规模的工作效率和设计质量！全球每天有超过 800 万设计师和 35,000 家企业在使用 Coohom，我们是一个值得信赖的社区！
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 软件工具，可让您创建、模拟、发布和管理数据。 SOLIDWORKS 产品易于学习和使用，可帮助您更好地设计产品。
ShapeDiver
shapediver.com
将您的 Grasshopper 文件转变为在线应用程序。 与他人安全地共享您的设计工具，而不会暴露原始代码。通过 iframe 轻松将它们嵌入到任何网站，或通过各种 API 和 SDK 将它们与您最喜欢的电子商务平台或 ERP 系统集成。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ERP...
VNTANA
vntana.com
VNTANA 是一个 SaaS 平台，可实现快速且可扩展的 3D 资产生产和分发。 3D 正在推动 B2B 和 B2C 销售的高投资回报率（转化率提升 2 倍，回报率降低 40%），但实施 3D 需要 3D 艺术家进行大量手动工作，既耗时又昂贵。 VNTANA 的专利智能优化算法可将 3D 模型尺寸减小多达 99%，同时保持高视觉保真度，以便您可以在任何地方发布。我们采用 API 驱动，因此可以与现有的 DAM、PLM、数字展厅以及几乎任何其他平台集成，允许团队在现有工作流程中添加 3D 功能。我们的软件帮助阿迪达斯等客户使用我们的软件在 1 小时内完成了过去需要 6 周的时间。
Cylindo
cylindo.com
数百家家具公司与 Cylindo 合作，在整个家具购买过程中获得卓越的产品视觉效果。我们创建的平台不仅限于高质量的产品可视化，还为家具企业提供了可跨多个接触点利用的多功能资产。从产品页面上的 360 度旋转和 4K 缩放，到 AR 资产、可定制的生活方式图像以及购物车缩略图、购物源、电子邮件、社交媒体、目录、第三方市场和店内信息亭的产品视觉效果。 Cylindo 为四千万种产品变化和每月 1000 万独立用户提供支持，是推动令人愉悦的购物体验的催化剂，帮助零售商和品牌展示更多产品并销售更多产品。使用 Cylindo 平台，公司将转化率提高了 36% 以上，平均订单价值提高了 88%，同时平均降...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip 通过出色的产品定制体验增强客户的创造力，提高他们的参与度并提高转化率。具有所有定制产品选项和变体的可视化产品定制器。 Kickflip 产品定制器允许您的客户以出色的产品构建器体验向定制产品添加颜色变体、文本、图像或任何组件选项。产品个性化的实时预览显示在多个视图中，以帮助可视化您可能提供的无限产品变体。使用 Kickflip 用户友好的定制器以最简单的方式进行复杂的定制。主要功能： 高质量预览：包括多个角度的实时产品预览 动态定价：当客户进行自定义选择时实时更新定价 实时着色：在产品的可自定义区域动态应用颜色 多组件产品：添加/删除部件产品并查看组合 产品捆绑包：创建视觉混...
Zakeke
zakeke.com
最灵活、最完整的视觉商务平台。 通过实时 2D、3D、AR 和虚拟试穿定制，将您的商店打造为非凡的客户体验。
Emersya
emersya.com
Emersya 的交互式 3D 是一种一体化媒体，允许客户： - 从各个角度详细探索产品的内部和外部 - 浏览最高质量的交互式产品视觉效果 - 通过丰富的内容了解产品的故事 - 模拟并以交互方式尝试产品功能 - 通过分解图发现产品技术和内部组件 - 预览并比较产品系列中的所有配色
Ocavu
ocavu.com
Ocavu 是您通过 3D 和增强现实进行产品可视化和讲故事的一站式商店。我们通过 Studio 平台帮助品牌提高销量、知名度和参与度。借助 Studio，您可以跨不同平台创建、管理和部署 3D 和 AR 体验，并将所需的一切集中在一个地方。产品和功能包括： -完整的 3D 文件管理器 -WebAR 托管 -AR 体验编辑器 -3D 和 AR 配置器 -AR 模板 -3D 建模和扫描 有关更多信息，请访问：Ocavu.com。
Apviz
apviz.io
将您的 CAD 模型转变为销售工具。用于创建电子商务在线 3D 配置器的基于云的平台。易于使用和操作、可定制、高效、安全的 SaaS（软件即服务）3D 配置器。 1.导入您的 3D CAD 模型。 2.创建您的配置和业务规则，并导出您的 3D 配置器。 3.将您的配置器嵌入您的 CMS 电子商务网站并连接它（WooCommerce、Shopify、Salesforce Commerce Cloud、Magento 等）。 4.通过 3D 产品配置器吸引您的客户。 Apviz 适用于任何行业，提供专用工具、材料库以及珠宝和手表的虚拟试戴。
Brikl
brikl.com
Brikl 是全球领先的 MicroStore 和团队商店技术。 15 分钟内即可开设商店，并将节省的时间用于发展您的业务。 Brikl 的装饰和 3D 可视化工具允许设计人员将平面图像和手动编辑替换为占位符和设计自动化，从而简化了复杂性。供应商集成可确保透明度和易于管理，从而摆脱混乱，实现控制。 Brikl 的转化促进功能正在帮助供应商、定制、促销、运动服和工作服企业在全球范围内扩展、发展和创造更好的产品。
Expivi
expivi.com
无论是在桌面还是移动设备上，您都可以在自己的浏览器中通过 3D 可视化和个性化产品来创造令人惊叹的因素，从而提高您的销售额。旋转产品并放大产品以获得纹理、细节和质量的“感觉”的能力将显着提高客户参与度。 Expivi 作为插件在大多数平台上无缝链接，例如 Shopify、Magento、SAP、Lightspeed 和 WooCommerce。您还可以将 Expivi 与您的 ERP 软件链接。使用 WebAR 进行扩展：Expivi 为您的客户提供无缝、直观的增强现实体验。只需单击一下，您的客户就可以在他们的移动设备上查看定制产品。无需额外的插件或工作，因为它已经在 Expivi 的平台内！...