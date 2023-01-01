替代项 - SparkPlug
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易于使用、用户评价排名第一的 CRM 工具。获得更多合格的销售线索并发展您的业务。注册 14 天免费试用。
KOHO
koho.ca
获得即时现金返还的最终方式。 所有购买均可赚取 0.5% 的现金返还，当您在我们的合作伙伴网上或店内购物时可赚取高达 10% 的现金返还。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Looker
looker.com
Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
Gong.io
gong.io
了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款销售 CRM 软件工具，可提高销售团队的生产力、流程和渠道可视性。消除摩擦并增加销量。
Accelo
accelo.com
简化项目、保留、销售和服务管理。获得整个客户数据库的可见性，改进流程并花更多时间在您的专业知识上。
Chorus.ai
chorus.ai
让每一次互动都有意义。 Chorus 的对话智能 AI 将故事的力量带入每一次对话中。
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. 是一家私营计算机技术公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用户友好的销售自动化 CRM，可帮助销售代表赢得更多交易，并提供快速入职、强大的报告和 100% 免费支持。
Clari
clari.com
B2B 收入团队的预测、活动智能和渠道管理。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是面向销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
People.ai
people.ai
People.ai 可自动执行手动数据输入、提高销售效率，并为您的所有管理工具提供可操作的情报。
Klenty
klenty.com
获得更多回复和预订会议的销售参与平台。 使用 Klenty 执行多渠道销售推广。发送个性化电子邮件并通过电话和 LinkedIn 任务大规模自动化跟进。
Groove
groove.co
体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
sales-i
sales-i.com
sales-i 可以通过其行业定义的销售分析软件提高产品销售人员的效率并提高公司生产力。聪明地销售。聪明地工作。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Jiminny
jiminny.com
最大化您团队的收入。通过对话智能释放您的销售团队增加收入的潜力。
Compass
getcompass.ai
自动化您的激励计划。 通过我们的游戏化软件加速销售，零付款麻烦。
Spiff
spiff.com
spiff 或 spiv 是俚语，意思是销售立即奖金。通常，制造商或雇主直接向销售特定产品的销售人员支付小费。有时，它会以 SPIF 或 SPIFF 的形式给出，并带有发明的单词来适应字母，但这些不是起源（见下文）。
Celonis
celonis.cloud
Celonis 的执行管理和流程挖掘。我们揭示并修复您看不到的低效率问题。快速开始使用 Celonis EMS 并无限扩展。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推动业务成功，这是一种价格实惠、功能丰富的 CRM 解决方案，使企业能够获取、转化和留住客户。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly 是一款包含员工敬业度元素的绩效评估软件。它简单但灵活且强大，足以与各种规模的快速发展的公司合作。请求演示！
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence 将您的 CRM 转变为完整的漏斗收入引擎。我们是 Salesforce AppExchange 合作伙伴。我们的联合创始人帮助建立了 Salesforce。我们开发了一个收入情报平台，利用最先进的 AI 深度学习功能，将您的 Salesforce 投资提升到一个全新的水平。减轻销售团队的负担：我们的技术可以捕获并整合来自其他业务工具的信息，从而减轻销售人员的负担，并为他们提供有关每笔交易的可行见解，以集中精力。解锁隐藏的情报：即使数据不完整，我们的 AI 技术也可以帮助您发现 Salesforce CRM 系统中隐藏的信息层。这将创...
Aviso
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Aviso 是人工智能指南针，可指导销售和进入市场团队完成更多交易、加速增长并找到收入的正确方向。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
Pointagram
pointagram.com
Pointagram 是一种游戏化工具，可以提高动力和团队成就。让您的团队以目标为导向，并共同庆祝出色的表现。
Goals.com
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Goals.com 是一个简单易用的销售绩效管理和团队生产管理解决方案。忙碌的销售领导者和忙碌的销售团队需要快速、准确地了解基本指标和工具来帮助推动更多销售，Goals.com 以此为前提，提供了直观的软件，该软件集成了关键信息，使销售流程对任何人都更加高效。团队。从为销售代表突出显示一个月、一季度和一年的个人进展的动态用户仪表板，到为销售领导和经理全面介绍整个团队的亮点，Goals.com 为任何企业提供了在没有混乱和混乱的情况下蓬勃发展的基本要素。其他平台的混乱。其他功能包括销售竞赛生成、亮点以及致力于成为您帐户整个生命周期的合作伙伴和指南的客户成功团队。 Goals.com 拥有小型、中...
SalesHood
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SalesHood 专门构建的销售支持解决方案通过加速销售生产力在准备度、有效性和执行方面的突破，大规模复制顶尖绩效者。让您的收入团队与交互式培训和入职培训保持同步。通过精心策划的内容复制成功的销售策略。通过买家支持不断达成更多交易 SalesHood 通过提供销售支持软件、销售培训内容和咨询服务，破解了建立高绩效团队的密码，以快速解决收入问题。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 来快速实现收入成果。 SalesHood 不仅仅是一个销售支持平台。我们了解执行对收入指标和 KPI 产生积极影响的支...
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GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
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QCommission 是一款功能强大、灵活的销售佣金软件。它可以准确计算销售人员的薪酬，并减少与电子表格和手动方法相关的错误。它允许您在佣金期结束后立即计算佣金，从而节省大量时间。它可以详细、清晰地传达计算出的佣金。 QCommission允许薪酬管理员在系统中建立收款人、产品、客户、计划、激励、配额、支付频率等。它允许建立各种激励的记入和计算规则。它有助于将绩效交易输入或导入系统并根据需要频繁计算激励。绩效交易可以根据需要频繁地进行处理、记入和计算，甚至一天多次。可以在系统中对交易进行调整和处理。完整且全面的报告能力允许用户以非常详细的形式报告所有计算。 QCommission 符合 GD...
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企业 CRM 的强大功能与 Excel 的灵活性。面向制造商代表和分销商的一体化销售系统。通过从分散的电子表格迁移到单个集中式应用程序来简化销售、报价、服务和财务。
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CaptivateIQ 是排名第一的销售佣金软件，旨在将团队聚集在一起。我们使团队能够更准确、更透明地运行佣金。
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oneinsight.io
通过可行的见解将数据转化为收入 OneInsight 旨在将 Marketo 创建的丰富客户数据传递到任何销售环境中，从而为任何 Marketo 支持的组织提供真正的营销和销售集成。所有这些都以与客户同步做出决策所需的速度完成。如果仅信息不足以达成交易，OneInsight Engage 可为您的业务开发和销售团队提供直接与您的潜在客户和现有客户联系的可能性。将营销自动化转变为收入自动化的三个步骤： * Marketo — 使用领先的参与平台创建有意义的客户互动 * OneInsight — 构建和打包客户数据，并将其转化为宝贵的见解 * 您的销售环境 — 在真正重要的地方显示见解并转化为有价...
Trivie
trivie.com
Trivie 是一个用于衡量、管理和增强知识的学习即服务平台。我们通过融合脑科学、社会学习和强大的分析来实现这一目标，帮助员工记住他们需要知道的知识以更有效地完成工作，同时为公司提供强大的分析来衡量和管理他们的知识资产。
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dearlucy.co
Dear Lucy's 是排名第一的最直观的销售洞察解决方案，可帮助公司推动更快的增长。亲爱的露西推动销售团队、领导层和董事会的专注、明智的决策和及时的行动，并协调您的团队以达到配额。 Dear Lucy 通过以下方式为您的收入团队提供支持： • 可视化销售分析 • 预测性收入预测 • 有效的目标设定和跟踪 Dear Lucy 是一个成功的解决方案： • 每周销售团队会议 • 预测电话 • 渠道审查 • 一对一辅导 • 管理会议 • 董事会电话会议 • 每日 RevOps 亲爱的 Lucy，只需几分钟即可将您的销售数据转化为强大的销售洞察！我们提供与 Salesforce、HubSpot、Mi...
Alysio
alysio.ai
Alysio 是一个专为销售和 GTM 团队构建的绩效管理平台，为您提供主动 KPI 跟踪、认可卓越并加强对个人代表的管理监督的工具。该平台促进绩效驱动的竞争，使管理人员能够进行个性化的一对一会议、QBR 和渠道审查。自定义框架可以应用于任何团队结构，以帮助提高销售渠道顶部的生产力。
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
适用于不断壮大的销售团队的销售绩效管理解决方案。通过自动从关键系统（CRM、VOIP 等）收集实时数据，OneUp 为销售和经理提供清晰的见解、自动报告、排行榜和竞赛。该平台支持丰富的电视显示，包括排名表、数据、可视化、图像、视频等，同时向电视、MS Teams 等进行实时庆祝活动，以吸引、激励和提高销售团队的生产力，取得更大的成果。
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen 是一个最先进的销售绩效平台，它利用游戏化和可视化来帮助销售团队充分发挥潜力。我们的使命是帮助客户提高销售业绩并建立更快乐的工作场所。 SalesScreen 旨在应对现代销售世界的挑战。我们的客户告诉我们他们一次又一次遇到的行业问题： - 问题：员工流动率高会削弱销售文化并造成入职问题。 - SalesScreen 解决方案：事实证明，我们的平台可以提高员工保留率。这是通过游戏化和可视化技术实现的，有助于建立高绩效的销售文化。 - 问题：跟踪所有关键数据和销售团队绩效指标对于销售领导者来说可能是个问题。 - SalesScreen 解决方案：SalesScreen 的仪...