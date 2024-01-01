SoundCommerce 于 2018 年由亚马逊和数字商务资深人士在西雅图创立，他们认为每个组织都应该能够“像亚马逊一样思考和行动”。 SoundCommerce 是一个零售数据平台，可加速业务和数据成熟度，以便您可以做出可实现盈利增长的决策。我们的平台专为任何规模或复杂程度的零售商而构建，可将您独特的数据基础设施转变为每个人都可以访问的易于使用的无代码环境，无需工程学位。最重要的是，您可以选择在 SoundCommerce 平台内本地执行操作，或将数据移植到您已使用的任何应用程序并在那里执行操作。借助 SoundCommerce，零售商相信每一项决策和每一美元都将推动利润增长。我们的客户（包括 Eddie Bauer、Bala、Bed Bath & Beyond、FTD/ProFlowers 等）正在使用 SoundCommerce 平台从基于收入的滞后指标转向基于利润的预测指标。

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