替代项 - SoTrusty
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨国电子商务公司，总部位于安大略省渥太华。它也是其用于在线商店和零售销售点系统的专有电子商务平台的名称。 Shopify 为在线零售商提供一套服务，“包括支付、营销、运输和客户参与工具，以简化小型商家运营在线商店的流程。”该公司报告称，大约 175 个国家/地区的超过 1,000,000 家企业使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品总额超过 411 亿美元。
Wix
wix.com
Wix.com Ltd.（希伯来语：וווקס.קום）是一家以色列软件公司，提供基于云的 Web 开发服务。它允许用户通过使用在线拖放工具创建 HTML5 网站和移动网站。除了位于以色列的总部和其他办事处外，Wix还在巴西、加拿大、德国、印度、爱尔兰、立陶宛、美国和乌克兰设有办事处。用户可以添加社交插件、电子商务、在线营销、联系方式使用各种 Wix 开发的第三方应用程序将表单、电子邮件营销和社区论坛添加到其网站上。 Wix 网站构建器建立在免费增值商业模式之上，通过高级升级赚取收入。
WooCommerce
woocommerce.com
使用专为 WordPress 构建的完全可定制的开源电子商务平台进行在线销售。
Ecwid
ecwid.com
Ecwid 电子商务购物车快速且易于使用！为 WordPress、Drupal、Facebook 等设置免费在线商店！开始使用 Ecwid 在线销售。
Dukaan
mydukaan.io
适合成长型企业的电子商务平台。 使用 Dukaan 的一体化商务平台启动、扩展和管理您的业务。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 包含构建网站、接受订单、跟踪库存、处理付款、管理运输、营销品牌和分析数据所需的所有工具。
Sage Accounting
sage.com
圣人商业云。会计、财务和工资。小型企业。会计图标。会计。适用于小型企业的本机云会计软件。
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce 是一家在纳斯达克上市的电子商务平台，为零售商提供软件即服务服务。该公司的平台包括在线商店创建、搜索引擎优化、托管以及中小型企业的营销和安全。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Sellix
sellix.io
Sellix 是在线销售数字产品的最简单方式。在几分钟内即可销售软件、按需服务和会员资格。
2Checkout
2checkout.com
随时随地在线接受付款。 2Checkout.com 是一项在线支付处理服务，可帮助您接受信用卡、PayPal 和借记卡。
Sellpass
auth.sellpass.io
以 0% 的费用销售数字产品。 Sellpass 是一个用于启动、运营和发展数字业务的一体化平台——从软件到社区以及其他一切。
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy 是一款用于运行 SaaS 业务的一体化平台。付款、订阅、全球税务合规、欺诈预防、多货币支持、失败付款恢复、PayPal 集成等。我们让您的软件业务运营变得轻松简单。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
Pepperi
pepperi.com
辣椒|统一 B2B 商务平台和移动销售应用程序
SendOwl
sendowl.com
SendOwl 让您可以轻松地通过博客、社交媒体或任何可以粘贴链接的地方直接向受众销售数字产品
PayKickstart
paykickstart.com
收入增长和联盟平台 PayKickstart 是市场上最完整的结帐、定期计费、联盟管理和保留解决方案，具有全球功能。它就像您的会计、产品/开发和营销团队的延伸。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌销售数字解决方案的最简单方法。 Vendasta 是一个白标平台，面向为中小型企业提供数字解决方案的公司。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
Shift4Shop
shift4shop.com
什么是电子商务软件？以及如何选择合适的电子商务软件来建立您的在线业务并推出成功的网站
Sellfy
sellfy.com
轻松销售您的产品。 为创作者提供易于使用的电子商务。销售商品或数字产品——全部从一个地方开始。
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud 是专为电子商务构建的运输、退货和 CRM 套件。
Envoice
envoice.eu
从购买发票和收据中提取数据最终是自动化的。我们为中小型企业和实践提供完整的费用报告和采购管理解决方案。项目被准确记录并顺利发布到您的会计软件。
Volusion
volusion.com
通过我们屡获殊荣的电子商务软件的 14 天免费试用来创建您的在线商店。显示销量是其他托管购物车的 4 倍！
Kibo
kibocommerce.com
Kibo 提供您可以信赖的 B2C 和 B2B 电子商务、订单管理、个性化和销售点统一商务解决方案。
Shoplazza
shoplazza.com
Shoplazza 是一个屡获殊荣的电子商务平台，为各种类型和规模的电子商务企业提供简单的网站构建器，以启动、营销和管理其在线商店。
EasyStore
easystore.co
各种规模的品牌都可以通过 EasyStore 在店内和网上拓展业务。
Fygaro
fygaro.com
开始网上销售！数千家企业（从中小型企业和企业家到跨国企业）使用 Fygaro 在线销售和管理其业务。
Storeino
storeino.com
Storeino是一个SaaS在线商店专业平台，有了它，您今天就可以获得全选项平台的终极体验，从几分钟内创建在线商店，提供多种主题、应用程序和更多其他服务选项，到移动购物应用程序体验当您订阅平台服务时您将获得。 Storeino 提供了一个强大的应用程序市场，您可以使用它来提高转化率并实现业务自动化，同时还提供另一个服务市场，您可以在其中找到许多解决方案，例如全球运输公司的整合、服务提供商的整合（媒体购买机构、呼叫中心......等）
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释放可组合商务的力量——无需复杂的集成或长时间的实施。 Elastic Path 提供商务团队应对当今最严峻挑战所需的速度和灵活性。