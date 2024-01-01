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Sonnant 是一个直观的内容货币化和管理平台，被世界各地的广播公司、播客和广播电台使用。我们通过改变游戏规则的人工智能解决方案为客户创造价值。每一天，Sonnant 都会自动最大化数千小时音频和视频内容的广告收益。与此同时，低价值的手动员工任务被无缝工作流程自动化所取代。接下来是时间和成本的节省以及强大的数字体验。我们的集中式平台可在您的团队最需要的地方提供优势。自动化可以节省制作团队的时间和金钱，销售和营销团队可以通过提高覆盖范围和广告收益来提高客户满意度和额外的合作伙伴收入，同时通过个性化提高受众参与度。查看我们的博客，了解可操作的行业用例：https://sonnant.com/blog/
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