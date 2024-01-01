替代项 - SOLIDWORKS

Expivi

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无论是在桌面还是移动设备上，您都可以在自己的浏览器中通过 3D 可视化和个性化产品来创造令人惊叹的因素，从而提高您的销售额。旋转产品并放大产品以获得纹理、细节和质量的“感觉”的能力将显着提高客户参与度。 Expivi 作为插件在大多数平台上无缝链接，例如 Shopify、Magento、SAP、Lightspeed 和 WooCommerce。您还可以将 Expivi 与您的 ERP 软件链接。使用 WebAR 进行扩展：Expivi 为您的客户提供无缝、直观的增强现实体验。只需单击一下，您的客户就可以在他们的移动设备上查看定制产品。无需额外的插件或工作，因为它已经在 Expivi 的平台内！...