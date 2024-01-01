替代项 - Soldsie
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一个视频托管、共享和服务平台，总部位于纽约市。 Vimeo 在无广告的基础上运营，而是通过为视频内容制作者提供订阅计划并提供包含视频创作、编辑和广播工具、企业软件解决方案以及视频制作工具的软件即服务 (SaaS) 来获取收入。视频专业人士与客户和其他专业人士建立联系。 Vimeo 专注于在各种设备上传输高清视频。 该网站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 于 2004 年创建，作为 CollegeHumor 的衍生产品，用于在同事之间分享幽默视频，但为了支持 CollegeHumor 的日益普及而将其搁置一旁。 IAC 于 2006 年收购了 Colle...
ManyChat
manychat.com
重塑您与客户的联系方式。 ManyChat 允许您 24/7 与客户互动 - 立即利用营销自动化的力量！
Storyly
storyly.io
下一级移动用户参与度所缺失的部分。 Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
DelightChat
delightchat.io
轻松增加销售额并管理支持 - 全渠道客户支持 - 通过一个统一的仪表板回复所有渠道的客户 - WhatsApp、Instagram、Facebook、电子邮件和实时聊天。 - WhatsApp 营销 - 使用官方 WhatsApp API 发送促销广播并增加您的销售额。使用 WhatsApp 自动恢复废弃的购物车、发送订单通知并验证货到付款订单。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Emplifi
emplifi.io
优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。
Omnichat
omnichat.ai
通过全渠道消息传递自动化电子商务营销。 通过具有实时聊天、聊天机器人和营销自动化功能的全渠道消息传递 CRM，实现更快增长并推动更多销售。
MyAlice
myalice.ai
更多频道。更多客户。更多销售。无论您的客户在哪里，都可以进行销售和支持，并直接从 MyAlice 管理一切。
Octadesk
octadesk.com
将每一项服务转化为收入 从销售到售后。从最简单到最复杂的服务。市场上最完整、最集成的平台，让您将每项服务都变成收入机会和取悦客户的机会。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一个客户沟通平台，帮助企业通过 WhatsApp 和其他社交消息渠道向客户销售产品并为其提供支持。功能亮点： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - WhatsApp 聊天机器人 - WhatsApp 广播和批量消息传递 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（Shopify、HubSpot、2000 多个带有 Zapier 的应用程序等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序Android Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
Payemoji
payemoji.com
Payemoji 是一种全渠道消息传递服务，可让任何客户和员工通过 WhatsApp Business 等日常消息传递应用程序进行旅程。无需 IT 技能。无需下载移动应用程序。
Verint
verint.com
Verint 是客户互动领域的全球领导者。自动化、人工智能和云领域的客户体验专家。
EasyStore
easystore.co
各种规模的品牌都可以通过 EasyStore 在店内和网上拓展业务。
Tolstoy
gotolstoy.com
开始与您的客户进行面对面的对话。
iAdvize
iadvize.com
iAdvize 是领先的电子商务对话平台，由生成式人工智能 (Generative AI) 提供支持。 iAdvize 是领先的对话平台，使 2,000 多个电子商务品牌能够大规模部署由可信生成人工智能 (Trusted Generative AI) 提供支持的沉浸式客户体验，通过消息传递在整个客户旅程中促进对话。 iAdvize 提供全面的售前和客户支持解决方案，其使命只有一个：通过有意义的对话将品牌与其客户联系起来。三星、Nespresso、OtterBox、现代和迪卡侬等主要品牌已部署该平台来增加在线收入、降低运营成本并建立客户忠诚度和参与度。 iAdvize 成立于 2010 年，...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播销售技术的领导者，拥有 4,000 多家零售商，销售超过 1.5 亿件商品，终身 GMV 超过 3.5B+。 CommentSold 的技术持续为各种规模的企业提供一流的解决方案，以提供引人入胜的实时视频商务体验。凭借针对销售点系统、仓库优化、实时销售、营销自动化、购物应用程序和网上商店的端到端解决方案，CommentSold 提供企业在线发展所需的一切。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
数以千计的全球领先品牌和零售商信赖 Bazaarvoice 技术、服务和专业知识来增加收入、扩大影响力、获得可行的见解并培养忠实的拥护者。根据 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 进行的一项新委托研究，与 Bazaarvoice 合作的企业有望获得 400% 的投资回报。该研究采访了九家不同公司的决策者，这些公司有与 Bazaarvoice 合作的经验，发现初始投资只需三个月或更短的时间即可收回。了解与 Bazaarvoice 合作对您的业务意味着什么。请在官方下载部分阅读下面的完整研究。 Bazaarvoice 广泛的全球零售、社交和搜索联合网络、对产品充...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead 是一款 SaaS 工具，使影响者、品牌和出版商能够利用其内容产生销售。
Taggbox
taggbox.com
#1 用户生成内容平台，用于跨不同营销接触点创建和发布 UGC 活动。完美的 UGC 平台，可成功提高品牌信任度、知名度、用户参与度和销量。
Zupain
zupain.com
Zupain 是一个帮助企业创建和管理在线商店的平台。我们的尖端平台使企业主可以轻松建立商店、集成社交媒体和通讯服务等。我们正在彻底改变在线商店的创建和管理方式，我们是零售 SAAS 解决方案的最终目的地。
ChatGenie
chatgenie.ph
为 Messenger、GCash 和其他非传统电子商务平台内的企业提供端到端商店提供商。
Boostiny
boostiny.com
Boostiny 是 RabyAds 旗下领先的跨渠道移动营销平台，旨在大规模增加在线交易。 Boostiny 使广告商能够获取用户并推动新交易和重复交易。该平台以人工智能为主导的优惠券归因技术为广告商提供了 100% 确定性归因，从而透明地跟踪每次转化，使他们能够衡量实际销售额和整个营销活动的成功。 Boostiny 的营销平台利用 RabyAd 的 DMP Personas（中东和北非地区第一个数据管理平台）来使用预构建和定制的受众群体并精确定位。在短时间内，Boostiny 已帮助中东和北非地区 300 多个领先的区域和全球品牌接触到他们的客户，并通过 5000 多个精心设计的活动显着提...
Miappi
miappi.com
Miappi 是一个久经考验的 UGC 平台，供品牌或电子商务经理、社交媒体主管等使用。 Miappi 允许用户策划、审核、许可和分发来自消费者的真实内容。将高性能、版权管理的 UGC 重新发布到： - 微型网站和营销活动登陆页面 - 电子商务页面（PDP、类别、主页、购物车页面等） - 数字显示屏 - 付费广告 - 电子邮件营销活动 与以下设备集成： - Shopify - Hootsuite - Trustpilot - Brightsign - 新鲜相关性等等。使用 Miappi 社区，您可以与发布有关您的产品或服务的客户进行更有意义的联系，从而提供一种方法来招募这些拥护者进入新的社区用...
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com 是领先的社交商务平台，旨在自动将网络商店导入 Facebook，并对其进行完全定制，以适应 Facebook 领域和原始品牌的外观和感觉。
Flowbox
getflowbox.com
Flowbox 是一家屡获殊荣的 SaaS 公司，提供视觉营销平台，帮助品牌在整个买家旅程中利用和分发社交内容，以提高参与度、社交认同和销量。 Flowbox 的核心在于技术如何帮助品牌生成和使用自有、付费、赢得和用户生成的内容，以实现更有效、转化和透明的营销和电子商务。通过我们的平台，我们的客户能够收集、审核内容并将其发布到他们的网站、在线商店和社交渠道。 Flowbox 成立于 2016 年，是欧洲发展最快的营销技术公司之一，在 2020 年德勤瑞典科技高成长 50 强中排名第 8。2022 年，Flowbox 和 Photoslurp 合并为一家公司，如今，这家合资企业拥有 70 名员工...
ChannelSight
channelsight.com
适用于每种产品、每个旅程、每个 KPI 的领先电子商务智能平台。 ChannelSight 与世界上最成功的零售品牌合作，使他们能够最大限度地提高在线销售额。我们的产品（您可以组合使用或作为独立产品使用）包括：Where To Buy 技术、可购物媒体和数字货架。我们的软件使电子商务品牌能够提供卓越的客户体验、收集详细的见解并保持一流的品牌。通过与客户采取“合作第一”的方针，我们专业的品牌绩效团队确保我们共同实现我们的目标。
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat 是一个社交商务平台，可直接从社交媒体收件箱进行销售。功能包括库存和产品目录管理、轻松结帐、自动聊天机器人、购物车放弃自动化、广播等。通过自动化客户支持缩短响应时间，并通过各种集成管理您的业务。
Bambuser
bambuser.com
我们是排名第一的视频商务平台，通过视频内容的魔力，帮助品牌获得受众的即时转化、反馈和参与。