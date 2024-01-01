socra 是一个人工智能驱动的个人目标设定和实现平台。该平台提供了各种工具来帮助用户组织和规划他们的目标，与支持社区建立联系，并从他们的私人人工智能教练苏格拉底那里获得量身定制的指导。 用户可以使用 Socra 的“旅程”功能将目标分解为可管理的步骤，并跟踪实现目标的进度。此外，该平台计划未来推出用于智能进度跟踪和社区建设的尖端工具。 socra 非常重视数据隐私，并利用 OpenAI 来确保用户信息的安全。用户被分配动态的每日 AI 使用量，该量根据系统使用情况而变化，并且可以通过订阅高级或专业级别来增加其 AI 容量。 总体而言，socra 非常适合想要利用 AI 技术保持组织性、高效性并走上成功之路的个人，并且可以从社区的支持中受益。

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