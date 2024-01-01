SocialAll 是一项将当前世界上所有流行的社交网络 API 整合为一个统一 API 的服务，以方便程序员使用。 SocialAll支持所有社交网络功能（身份识别、好友、消息、发布、照片/视频）。我们不仅为开发者节省了大量学习API的时间，而且在API变更时也可以进行升级和维护。使用REST API协议（HTTP）与系统/应用程序通信，以便在任何系统/语言上轻松开发。 当 API 发生变化时，错误修复并快速更新。 所有社交功能都有小部件。 SocialAll还有关于一段时间内的用户数量和请求数量的统计系统。

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