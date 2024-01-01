替代项 - Social Seeder
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Connecteam
connecteam.com
使用一种解决方案管理您的员工。 使用 Connecteam 的一体化公司应用程序来沟通、管理和培训非办公桌员工。易于使用、易于定制、易于扩展。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式开始播客。借助 Podbean，您可以获得整套服务 - 可靠的播客托管、无限的存储和带宽、促销工具、播客广告和优质内容。超过 18 万人选择 Podbean 来创建他们精彩的播客。立即免费试用。
WorkJam
workjam.com
对齐前线。事实证明，最完整的前线数字化工作场所可以为您的组织带来突破性成果。
Workvivo
workvivo.com
通过 Workvivo™ 激发、吸引并无缝连接您的公司。旨在培养丰富的公司文化的员工敬业度软件。在这里预订您的演示！
Beekeeper
beekeeper.io
一线员工的必备平台 适合移动员工的移动平台。更好地沟通。协调得更快。完成更多工作。
Speakap
speakap.com
您的集中式内部通信中心，用于在最重要的时候连接、培训和吸引分散的员工。
Rewatch
rewatch.com
为您的整个团队提供支持的视频 Rewatch 是协作视频工作区，旨在帮助团队了解更多信息并快速采取行动。
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持联系的个人 CRM。记住您上次停下的地方，设置提醒以进行联系，并建立更牢固的关系。
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 用户使用的内联网，可促进工作中的沟通、协作和生产力。立即促进知识共享并让您的团队参与其中！
Jostle
jostle.us
Jostle基于云的简单内联网解决方案；提高员工敬业度和内部沟通的下一代内部网。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一个员工敬业度、协调性和生产力提升平台。通过 Assembly，您的团队和/或公司将提高认可度，这有助于吸引、留住和激励团队成员。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是一个员工体验平台，让每位员工无论身在何处或语言如何，都可以进行个性化沟通，并让他们能够做到最好的工作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 将内联网、通信和培训集成到一个统一的平台中，弥合了办公桌员工和无办公桌员工之间的差距。
Talkspirit
talkspirit.com
工作方式不同。很简单。 Talkspirit 通过一体化协作平台简化信息共享、促进交流并简化工作。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一个云平台，可将人和物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能、可持续，并提供无缝的人员体验。
Gnowbe
gnowbe.com
在几分钟内创建交互式、基于小组的微学习体验！ Gnowbe 屡获殊荣的创作工具使创作者能够设计、促进和分析共享学习体验 - 非常适合培训和入职培训。主要功能包括： - 微学习 - 社交学习 - 推送和电子邮件通知 - 离线访问 - 移动优先设计 - 可在任何设备上访问 - 深入的数据和分析 - 游戏化 - 认证 - 个性化 - 预定的会话部署 - 与超过 200 个平台集成 Gnowbe是基于前沿研究和学习科学而设计的，使得创建高度有吸引力和影响力的培训变得非常容易，从被动的内容消费转变为反思性应用。凭借无缝的桌面/移动体验以及对 100 多种语言的支持，Gnowbe 可以随时随地为创作者提供...
Simpplr
simpplr.com
使用内联网软件转变内部通信。了解 Simplrr 如何联系员工并吸引员工参与，以提高生产力和保留率。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch 是一个托管电话平台，提供高级呼叫功能，为企业提供经济实惠且可配置的解决方案。我们的平台允许用户远程访问他们的办公室，无缝集成在一个统一的电话系统下。
Haiilo
haiilo.com
让您的变革和您的员工参与进来。每周 10 分钟，在团队中找到并激活员工敬业度触发器，以实现成功转型。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 为内部沟通、员工宣传和员工敬业度提供顶级的移动优先企业解决方案。作为一种软件即服务 (SaaS)，我们的平台聚合了来自官方公司渠道（社交网络、公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户 (UGC) 和管理员建议的内容。内容是个性化的，并组织成主题频道，可以在移动设备、台式机、内联网、企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以一键分享到用户的社交媒体资料中。除了内容消费之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 Sociabble 在不同级别的用户体验中使用用户激活、奖励和认可来最大限度地提高参与度。 Sociabble 独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得简单、快速且有吸引力。员工...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial 是一个员工倡导平台，使员工能够轻松创建和分享真实的内容，从而将他们转变为有影响力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在内的一些全球绩效最高的组织都是EveryoneSocial 的客户，他们信任我们能够帮助大规模分发内容、扩大其品牌知名度，并通过员工网络的力量推动业务增长。无论您是一家小型初创企业，还是拥有数千名员工的全球工作场所，您的需求都是一样的。你需要成长，而为了成长：你需要雇用。你需要营销。你需要销售。
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App, established in 2011, provides employee communications and engagement apps to assist organisations in ‘powering’ up their internal communications. Our intuitive content management system enables anyone in your organisation to take charge of your company communications, creating and adding...
goHappy
gohappyhub.com
goHappy is revolutionizing how employers communicate and engage with their frontline workers by providing them with the most inclusive and simple to use app-free technology ever created. In a world where ongoing communication with frontline workers is essential, goHappy realized that app-based solut...
Cleary
gocleary.com
Welcome your employees to the digital lobby for distributed teams. Cleary does the heavy lifting to help the world’s best companies deliver the most important components of the digital employee experience. - Curated Communications. Manage change, lead engagement, reduce employee overload, and build ...
Zelos Team Management
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The most easy-to-use team management app with simple scheduling, tasks and chats. Perfect for self-scheduling deskless workforce, volunteers or freelancers - on desktop and mobile! - Simple schedules - Task dispatch and tracking - Live chat - Internal wiki - Gamification Zelos is super simple for me...
ChangeEngine
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Elevating People leaders to deliver the employee moments that matter most. The challenge people leaders face is that the employee experience design process resides across distributed teams, disparate HR systems, and in many cases, spreadsheets & powerpoints. Once people programs are launched, there’...
Showcase Workshop
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Showcase Workshop turns your iOS, Android, or Windows device into a powerful sales, presentation, and training toolkit. Create stunning, interactive presentations that your colleagues can download, present, and share straight from their device. Keep your content up-to-date, on-brand, and ready for a...
Oneteam
oneteam.io
Oneteam 简介：与无办公桌员工的联系是一项重大挑战，您可能不会感到惊讶。他们分布在多个地点，不坐在电脑后面，没有企业电子邮件地址，而且通常只是兼职工作，等等。内联网、电子邮件群发、纸质指南和公告板等老派方法已经不再有效。他们创造了我们所说的