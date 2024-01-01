替代项 - Social Inviter
instagram.com
Instagram（通常缩写为 IG 或 Insta）是 Facebook 旗下的美国照片和视频共享社交网络服务，由 Kevin Systrom 和 Mike Krieger 创建，最初于 2010 年 10 月在 iOS 上推出。Android 版本于 2012 年 4 月发布，随后又推出了2012 年 11 月推出功能有限的桌面界面，2014 年 6 月推出 Fire OS 应用程序，2016 年 10 月推出 Windows 10 应用程序。该应用程序允许用户上传可使用过滤器进行编辑并按主题标签和地理标记进行组织的媒体。帖子可以公开分享或与预先批准的关注者分享。用户可以按标签和位置浏览其...
facebook.com
Facebook（风格化为 facebook）是一家位于加利福尼亚州门洛帕克的美国在线社交媒体和社交网络服务，也是同名公司 Facebook, Inc. 的旗舰服务。它由马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 与哈佛大学的同学和室友共同创立。爱德华多·萨维林、安德鲁·麦科勒姆、达斯汀·莫斯科维茨和克里斯·休斯。 创始人最初将 Facebook 会员资格限制为哈佛学生。会员资格先扩展到哥伦比亚大学、斯坦福大学和耶鲁大学，然后扩展到其他常春藤盟校、麻省理工学院和波士顿地区的高等教育机构，然后是其他各种大学，最后是高中生。自 2006 年以来，任何声称年满 13 岁的人都可以成为 Fa...
X
x.com
X（原 Twitter）是一种在线社交媒体和社交网络服务，由美国公司 X Corp. 运营，该公司是 Twitter, Inc. 的继任者。 Twitter 是美国的微博和社交网络服务，用户可以在其上发布称为“推文”的消息并与之互动。注册用户可以发布、点赞和转发推文，但未注册用户只能阅读推文。用户通过网站界面、短信服务 (SMS) 或其移动设备应用软件（“应用程序”）访问 Twitter。 Twitter, Inc. 总部位于加利福尼亚州旧金山，在全球设有超过 25 个办事处。推文最初限制为 140 个字符，但在 2017 年 11 月，非 CJK 语言的推文长度增加了一倍，达到 280 个...
pinterest.com
Pinterest 是一项美国图像共享和社交媒体服务，旨在使用图像以及小规模的动画 GIF 和视频（以插板的形式）在万维网上保存和发现信息（特别是“想法”）。该网站由 Ben Silbermann、Paul Sciarra 和 Evan Sharp 创建，截至 2020 年 8 月每月活跃用户超过 4 亿。该网站由总部位于旧金山的 Pinterest, Inc. 运营。
Snapchat
snapchat.com
Snapchat 可让您轻松与朋友交谈、查看世界各地的故事以及探索“发现”中的新闻。活在当下，生活会更有趣！ Snapchat 是一款由 Snap Inc.（最初为 Snapchat Inc.）开发的美国多媒体即时通讯应用程序和服务。Snapchat 的主要功能之一是图片和消息通常只能在短时间内被收件人访问。
reddit.com
Reddit（其徽标为 reddit）是一个美国社交新闻聚合、网络内容评级和讨论网站。 注册会员向网站提交内容，例如链接、文本帖子和图像，然后由其他会员投票赞成或反对。帖子按主题组织到用户创建的名为“subreddits”的板块中，涵盖各种主题，如新闻、政治、科学、电影、视频游戏、音乐、书籍、体育、健身、烹饪、宠物和图像共享。获得更多赞成票的提交内容会出现在其 Reddit 子版块的顶部，如果收到足够的赞成票，最终会出现在网站的首页。尽管有严格的规则禁止骚扰，Reddit 的管理员还是花费了大量资源来管理该网站。 根据 Alexa Internet 的数据，截至 2020 年 5 月，Red...
Tumblr
tumblr.com
Tumblr（风格化为 tumblr，发音为“tumbler”）是一家美国微博和社交网站，由 David Karp 于 2007 年创立，目前归 Automattic 所有。该服务允许用户将多媒体和其他内容发布到简短的博客中。用户可以关注其他用户的博客。博主还可以将他们的博客设为私有。对于博主来说，网站的许多功能都是通过“仪表板”界面访问的。 截至 2019 年 8 月 12 日，Tumblr 拥有超过 4.75 亿个博客。 截至 2016 年 1 月，该网站每月访问量超过 5 亿，到 2019 年 8 月降至不足 4 亿。
Instapaper
instapaper.com
Instapaper 是一项书签服务，允许保存网页内容，以便以后可以在不同的设备（例如电子阅读器、智能手机或平板电脑）上“阅读”。该服务由 Marco Arment 于 2008 年创立，截至 2011 年底拥有约 200 万用户。2013 年 4 月，Marco 将多数股权出售给 Betaworks，并于 2016 年中期被 Pinterest 收购。 2018 年 7 月，Instapaper 的所有权从 Pinterest 转移至新成立的公司 Instant Paper, Inc。过渡于 2018 年 8 月 6 日完成。
Meetup
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查找举办在线或面对面活动的团体，并结识当地社区中与您有共同兴趣的人。
SlideShare
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通过世界上最大的专业内容共享社区发现、分享和展示演示文稿和信息图表。
Glitch
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简单、强大、免费的工具可用于创建和使用数百万个应用程序。
BuzzFeed
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BuzzFeed 提供突发新闻、重要新闻、测验、视频、名人新闻、美味佳肴视频、食谱、DIY 技巧以及您想与朋友分享的所有热门话题。版权所有 BuzzFeed, Inc. 保留所有权利。
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你的人生就是最好的故事！今天就开始你的博客吧！
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MindSumo 帮助公司从超过 400,000 名用户那里众包新想法和见解。 MindSumo 社区由世界上一些顶尖大学的超过 400,000 名千禧一代和 Z 世代学生组成。超过 100 家财富 500 强企业已使用 MindSumo 寻找突破性想法、获取有价值的见解并激发创新。
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