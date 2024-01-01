替代项 - Hypercontext
Asana
asana.com
Asana 是一款网络和移动应用程序，旨在帮助团队组织、跟踪和管理他们的工作。 Forrester, Inc. 报告称“Asana 简化了基于团队的工作管理。”它是由同名公司生产的。 （体式公司） 它由 Facebook 联合创始人达斯汀·莫斯科维茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程师贾斯汀·罗森斯坦 (Justin Rosenstein) 于 2008 年创立，两人都致力于提高 Facebook 员工的生产力。该产品于 2012 年 4 月上市。2018 年 12 月，该公司估值为 15 亿美元。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智能日历助手，可以在您的日历上灵活安排时间来处理您想要关注的任何事情。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
Fibery
fibery.io
无限灵活的工作空间，无需代码即可连接所有公司流程。 创建空间，将它们连接在一起，邀请队友 并做一些很酷的事情。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以让您的团队全面了解并控制所有任务和项目。项目管理软件从未如此具有协作性。
Teamwork
teamwork.com
借助 Teamwork 的项目管理软件、帮助台、聊天、文档管理软件和 CRM，创建一支能够协同工作的高效团队。
Notta
notta.ai
录制并转换您最喜爱的播客、新闻和谈话广播、Discord 聊天、Zoom Classes 音频到文本。您可以播放录音并编辑文字记录、添加注释、标签、插入图像以捕获每次对话中的有价值信息。
Focusmate
focusmate.com
Focusmate 虚拟联合办公可帮助您完成工作。立即创建一个免费帐户。
Lattice
lattice.com
Lattice 是一个人员管理平台，帮助人员领导者建立敬业、高绩效的团队，激发获胜文化，并制定数据驱动的战略业务决策。
Hive
hive.com
适用于快速移动团队的第一生产力平台。管理项目、跟踪任务并与各种规模的团队协作。立即开始 14 天免费试用。
15Five
15five.com
15Five 软件通过不断提出问题并开始正确的对话来提高员工的绩效和敬业度。
Sessions.us
sessions.us
通过互动会议和网络研讨会让您的参与者惊叹不已。 Sessions 在 1 个平台上提供一切：日程安排、成绩单、房间、云存储和人工智能。
Rewatch
rewatch.com
为您的整个团队提供支持的视频 Rewatch 是协作视频工作区，旨在帮助团队了解更多信息并快速采取行动。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
当您的员工成长时，您的业务也会增长。 我们相信您和我们企业的成功取决于人。借助我们经过验证的业务工具集，我们将指导您的团队和业务实现持续增长。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智能会议助手，可以自动视频记录、转录、总结并提供每次会议的关键见解。
Read
read.ai
借助人工智能，通过自动会议摘要、视频亮点和建议，使会议更加有效和高效。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome 是一个一体化的绩效管理平台。 OKR 和目标、绩效评估、反馈、1:1 会议、参与度调查。现在演示。
Grain
grain.com
通过 Zoom 实时录制、转录、剪辑和分享视频。现代团队的必备工具。
Profit.co
profit.co
OKR 软件可帮助您执行战略。专注于目标。衡量你的进步。取得成果。
Notiv
notiv.com
Notiv 是一款人工智能驱动的记事本，可供您记录、转录和总结您的会议，以便在 Zoom 等所有网络会议平台上生成议程。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
Sembly
sembly.ai
Sembly 记录、转录并生成带有会议纪要的智能会议摘要。适用于 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。堪称最聪明的AI团队助手！
Range
range.co
促进更好的团队合作。无论您的团队在哪里工作，都可以让您的团队更加紧密联系、更加专注、更加高效。
Vowel
vowel.com
召开富有成效的会议的最简单方法。 视频会议、实时会议转录、即时录音以及协作议程 + 笔记 — 全部集中在一处。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 从任何设备或位置安全地共享内容并与客户和内部团队协作。部门和小型企业需要简单、安全的解决方案来与客户和彼此协作。借助 ShareFile，您可以使用任何设备安全地访问文件、共享数据并创建省时的工作流程。设置简单、快速 - 无需 IT。在任何设备上共享、发送任何大小的文件：无论您是在办公室还是在旅途中，您都可以通过云存储随时随地安全地访问您的文件。了解您的文件始终安全：银行级加密可保护您的文件、电子邮件和附件在传输和静态时的安全。安全协作：审核跟踪和可配置权限，以了解和控制谁在访问您的数据。优化客户和员工入职流程：节省时间的工作流程减少了单点协作中的手动文书工作。安全 ...
Boardable
boardable.com
减轻压力 — 有更多时间规划关键任务会议 — 更好的数据以提高董事会参与度和投资回报率。一个平台，多种解决方案。 高性能主板从 Boardable 开始 - 大规模改造您的主板并使其面向未来。我们专门构建的平台针对大规模沟通、治理和委员会管理进行了优化，因此您可以充满信心地进行虚拟或亲自治理。
WorkBoard
myworkboard.com
协调结果、协调有目的的工作并在分布式组织中实现问责制。