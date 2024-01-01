替代项 - Snyk
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先进的集成平台，用于连接您日常使用的工具。使用我们的可视化工作流程编辑器轻松简化流程。通过点击或代码进行构建。
NexHealth
nexhealth.com
NexHealth | #1 患者体验平台 - 让更多患者使用 NexHealth 进行在线安排、通信、数字表格等。
Aurinko.io
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Aurinko 为核心通信功能提供支持，并提供开箱即用的 CRM 同步逻辑以及随时集成的 Gmail 和 Outlook 附加组件，允许业务平台（CRM、ATS、PM、PRM、LMS）实现智能关系管理。 *** CRM 同步逻辑 *** 启用智能关系管理 - 捕获电子邮件和日历活动并将其自动添加到 CRM 记录中，以预测已关闭/赢得的机会、检测丢失的 CRM 联系人并建议新的联系。 - 双向同步日历事件、联系人和任务，以了解关键关系和参与程度。 - 数以千计的 Salesforce CRM 用户使用经过验证的同步引擎。 *** 统一邮箱 API（电子邮件、日历、联系人、任务） *** 增强您的...
Unified.to
unified.to
“一个 API 集成所有内容”——我们是用于 SaaS 集成的统一 API 开发者平台。软件团队可能需要数月时间才能构建一个客户集成请求。借助 Unified.to，您可以在短短几小时内启动客户所需的所有集成。 Unified.to 是唯一一个允许开发人员访问统一 API 端点、数据模型、Webhooks 和身份验证的平台，以快速添加与 78SaaS 类别（包括 HR、ATS、CRM 和身份验证）的领先系统的集成。我们决心为您提供一个完全统一的 API 解决方案，您会自豪地称之为自己的解决方案。更快地部署通过一个统一 API 将面向客户的集成添加到您的产品中，而无需牺牲开发资源或路线图。设置并...
Codat
codat.io
Codat 帮助银行与企业客户建立更深层次的联系。我们提供的产品可以轻松访问、同步和解释客户财务软件中特定用例的数据，例如为供应商提供商业卡计划和承销商业贷款。全球最大的银行都使用 Codat 来增加钱包份额、减少客户流失并扩大业务规模。我们得到了领先投资者的支持，包括摩根大通、Canapi Ventures、Shopify、Plaid、Tiger Global、PayPal Ventures、Index Ventures 和 American Express Ventures。
Apideck
apideck.com
Apideck 使开发人员能够通过一组涵盖会计、CRM、HRIS、ATS、文件存储、项目管理和电子商务的统一 API 大规模构建集成。节省时间和维护成本，使工程师可以专注于核心产品。我们帮助 Invoice2go、Degreed、Gong 和 Personio 等全球 SaaS 公司通过单一平台加速其集成战略。
The Code Registry
thecoderegistry.com
代码注册表是世界上第一个由人工智能驱动的代码智能和见解平台，旨在保护和优化企业的软件资产。通过提供独立、安全的代码存储库复制并提供深入的分析和报告，代码注册表使业务领导者和高级 IT 专家能够更有效地管理其开发团队和软件预算。代码注册中心注重安全性、效率和透明度，正在为代码管理和分析制定新标准。通过注册我们的任何订阅级别，您将拥有完全访问权限； > 独立安全的自动化 Code Vault 备份 > 完整的代码安全扫描 > 开源依赖性和许可证检测 > 代码复杂性分析 > AI Quotient™ > 完整的 Git 历史记录 > 专有的“代码到复制”代码评估 > 自动比较报告。代码注册表。了解您...
Scribe Security
scribesecurity.com
Scribe 是一种 SaaS 解决方案，为软件工件的安全性和可信度提供持续保证，充当软件生产者和消费者之间的信任中心。 Scribe 集中式 SBOM 管理系统允许以受控和自动化的方式轻松管理和共享产品 SBOM 及其所有相关的安全方面。
Endor Labs
endorlabs.com
Endor Labs 软件供应链安全平台解决了三个关键的软件供应链安全痛点和成果： 开源代码安全：Endor Labs 通过在 SDLC 中选择和维护安全且高质量的依赖项，帮助工程师提高应用程序性能并最大限度地减少攻击面。 Endor Labs 取代了缺乏代码使用上下文的现有 SCA 解决方案，从而减少了约 80% 的 SCA 噪音，以便团队可以专注于重要的事情。 CI/CD 管道安全：Endor Labs 帮助您发现管道和影子工程，确保一致的安全工具覆盖范围，监控存储库的状态，并实施构建完整性验证，所有这些都通过集成到管道中的单个钩子和策略即代码框架来实现。合规性和 SBOM：Endor L...
Apiiro
apiiro.com
Apiiro 是应用程序安全态势管理 (ASPM) 领域的领导者，它将风险可见性、优先级和修复与深入的代码分析和运行时上下文统一起来。获得完整的应用程序和风险可见性：Apiiro 采用基于代码的深度 ASPM 方法。其云应用程序安全平台分析源代码并提取运行时上下文，以构建连续的、基于图形的应用程序和软件供应链组件清单。优先考虑代码到运行时上下文：借助其专有的 Risk Graph™️，Apiiro 根据风险的可能性和影响将来自第三方工具和本机安全解决方案的安全警报置于上下文中，以独特的方式将警报积压和分类时间减少 95%。更快地修复并预防重要风险：通过将风险与代码所有者联系起来，提供丰富的 L...
Xygeni
xygeni.io
保护您的软件开发和交付！ Xygeni Security 专注于应用程序安全态势管理 (ASPM)，利用深入的上下文洞察来有效地确定安全风险的优先级和管理安全风险，同时最大限度地减少噪音和压倒性警报。我们的创新技术会在新的和更新的组件发布后自动实时检测恶意代码，立即通知客户并隔离受影响的组件以防止潜在的违规行为。 Xygeni 广泛覆盖整个软件供应链（包括开源组件、CI/CD 流程和基础设施、异常检测、秘密泄露、基础设施即代码 (IaC) 和容器安全），确保为您的软件应用程序提供强大的保护。相信 Xygeni 能够保护您的运营，并使您的团队能够诚信、安全地构建和交付。
OX Security
ox.security
安全性应该是软件开发过程中不可或缺的一部分，而不是事后才想到的。 OX 由两位前 Check Point 高管 Neatsun Ziv 和 Lion Arzi 创立，是第一个也是唯一一个主动应用程序安全态势管理 (ASPM) 平台，将不同的应用程序安全工具（ASPM+AST 和 SSC）整合到一个控制台中。通过将风险管理和网络安全的最佳实践与为开发人员量身定制的以用户为中心的方法相结合，它可以在整个开发周期中提供完整的安全性、优先级和安全问题的自动修复，使组织能够快速发布安全产品。
Cycode
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Cycode 是唯一的端到端软件供应链 (SSC) 安全解决方案，可在 SDLC 的所有阶段提供可见性、安全性和完整性。 Cycode 与您的所有软件交付管道工具和基础设施提供商集成，通过一致的治理和安全策略实现完整的可见性和强化的安全态势。 Cycode 通过一系列扫描引擎进一步降低了违规风险，这些扫描引擎可查找硬编码机密、IAC 错误配置、代码泄漏等问题。 Cycode 的专利知识图可跟踪 SDLC 中的代码完整性、用户活动和事件，以发现异常并防止代码篡改。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security 是一个以开发人员为中心的软件安全平台，提供高级代码扫描和云漏洞评估。我们的平台优先考虑真正的威胁，减少误报，并使常见漏洞和暴露 (CVE) 易于理解。借助合气道，确保产品的安全性变得简单，让您可以专注于自己最擅长的事情：编写代码。
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应用安全态势管理平台 您组织的应用程序安全状况不应只是一个清单。 SOOS 的 ASPM 是一种动态、全面的方法，可保护您的应用程序基础架构在整个软件开发生命周期 (SDLC) 和实时部署中免受漏洞影响。一切尽在一个仪表板中。
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Arnica 是一个基于行为的 DevOps 软件供应链安全平台。 Arnica 通过自动化日常安全操作并让开发人员在不产生风险或影响速度的情况下拥有安全性，主动保护您的软件供应链。