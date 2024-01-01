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SnapshotAI 是一款人工智能驱动的工具，允许用户创建独特的人工智能生成的图像、个人资料图片和头像。用户提供四张最好的自拍照，该工具使用这些照片来训练为用户量身定制的人工智能模型。 人工智能将这些图像转换为一系列各种风格的个人资料图片或头像（据报道超过 56 个）。这项服务实现了广泛的艺术多样性，将自拍照和其他主题照片变成基于人工智能的艺术作品。 这些图像非常适合在社交媒体上增强个人或企业品牌。 SnapshotAI 还为生成的图片提供不同的分辨率选项，包括适合在线使用的标准分辨率和适合打印的高质量 4K 分辨率。 此外，用户可以选择“工作室渲染”包，其中包含特殊的工作室渲染图像。 SnapshotAI 还通过数字优惠券系统促进赠送礼物，允许用户向他人赠送自定义图像集。

网站： snapshotai.com

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