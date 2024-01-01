替代项 - SnapComms
Guru
getguru.com
免费开始使用 Guru，这是一个功能强大的公司 wiki，可以消除聊天噪音，为您提供工作中实际需要的信息。
Fellow
fellow.app
Fellow是会议的最佳工具。从一对一会议到团队会议，制定协作会议议程、分配行动项目并记录决策。
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey 是一款功能强大的内部通信软件，使您能够通过电子邮件客户端（Outlook 和 Gmail）或 SMS 向员工及时发送更新。 ContactMonkey 正在使世界顶级组织与员工联系、沟通和互动的方式现代化。在快速变化的工作世界中，我们的工具使公司能够更轻松地通过一个平台与远程、混合和无办公桌员工互动。我们帮助内部沟通团队创建、发送和跟踪员工通讯、短信更新和危机沟通，以提高员工敬业度和生产力。借助 ContactMonkey，您可以通过 SMS 发送精美的 HTML 电子邮件通讯或危机通信、收集员工反馈并衡量员工电子邮件分析（打开率、点击率、阅读率、eNPS），以了解...
Simpplr
simpplr.com
使用内联网软件转变内部通信。了解 Simplrr 如何联系员工并吸引员工参与，以提高生产力和保留率。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 为内部沟通、员工宣传和员工敬业度提供顶级的移动优先企业解决方案。作为一种软件即服务 (SaaS)，我们的平台聚合了来自官方公司渠道（社交网络、公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户 (UGC) 和管理员建议的内容。内容是个性化的，并组织成主题频道，可以在移动设备、台式机、内联网、企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以一键分享到用户的社交媒体资料中。除了内容消费之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 Sociabble 在不同级别的用户体验中使用用户激活、奖励和认可来最大限度地提高参与度。 Sociabble 独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得简单、快速且有吸引力。员工...
Publicate
publicate.it
Publicate 是一款 SaaS 应用程序，可帮助内容营销人员利用精选内容来推动新的销售线索和真正的营销成果。在几分钟内创建精选的内容资产，例如电子邮件通讯、综述博客文章、资源中心和品牌社交分享 - 然后向任何内容添加潜在客户捕获表单。很简单：策划内容，产生潜在客户。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支持的内部通信平台，Smart Brevity® 是更好沟通的公式。如今，超过 600 个组织使用 HQ 来规划、撰写、发送和衡量更有效的沟通。
Cerkl
cerkl.com
内部通讯软件做得好 适用于任何规模或结构的内部通信软件。了解广播平台如何帮助您的组织团结起来。从电子邮件到移动设备，我们都能满足您的需求。
Poppulo
poppulo.com
利用 Poppulo 的全渠道解决方案（包括电子邮件、数字标牌、移动应用程序等）增强您的客户和员工通信体验。