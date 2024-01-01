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SmatBot 是 ByteQuark Solutions 的子公司，是人工智能聊天机器人行业的领先企业，业务遍及美国、中东和印度，拥有 5000 多名活跃用户。我们的全渠道、多语言（50 多种语言）AI 聊天机器人平台是一款易于使用、无需编码、功能丰富的工具，可跨渠道（网站、移动应用、Messenger、Instagram、WhatsApp、 ETC）。我们的一些功能包括： ✅ 生成潜在客户， ✅ 客户支持， ✅ 回答常见问题解答， ✅ 实时聊天 ✅ Whatsapp 营销和促销消息 ✅ OCR 扫描， ✅ 电子邮件和短信 OTP 验证 ✅ Adwords 跟踪， ✅ 意图映射 ✅ 基于上下文的自动化 最适合： ✅ D2C 电子商务， ✅ 教育 ✅ 物流 ✅ 房地产 ✅ 酒店 ✅ 医疗保健 ✅ 金融科技

目录 : Productivity 实时聊天软件

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