替代项 - SmartSurvey
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您...
UserTesting
usertesting.com
UserTesting 通过帮助组织从客户那里获取从创建到执行的见解，从根本上改变了数字产品和体验的构建和交付方式。建立在世界一流的按需采购引擎之上，客户可以从我们遍布全球的专有和合作伙伴采购的受众网络中获得快速、高质量的选择性反馈。 UserTesting 提供业界最全面的体验研究解决方案。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是观众参与平台。易于使用、互动、创新；演讲从未如此轻松、轻松！创建独特且充满活力的演示文稿，给观众留下深刻印象并吸引观众。 借助 Mentimeter，您可以更好地与学生、同事和客户建立联系。无论是讲座、研讨会还是会议，Mentimeter 的设计都适合各种类型的演示。 Zoom 和 Teams 集成让您能够更轻松地在远程和混合世界中脱颖而出。 1.构建演示文稿：易于使用的在线编辑器使演示文稿构建过程变得快速而简单。创建一个完整的幻灯片，其中包含问题、民意调查、测验、内容幻灯片、文字云等。 2. 与观众联系：观众使用智能手机连接到演示文稿，他们可以在其中提交回复...
Doodle
doodle.com
作为在线日程安排领域的全球领导者，Doodle 是安排与客户、同事和团队会议的最强大方式。使用我们用户友好的日历工具套件找到进行一对一会议、团队会议等的最佳时间。了解为什么 Doodle 每月受到 3000 万用户的信赖，可以将人们聚集在一起，无论他们使用哪种日历解决方案。
Typeform
typeform.com
Typeform 是无代码、精心设计、人性化表单、测验、调查和异步视频解决方案的黄金标准。为您的客户创造个人体验，建立品牌形象和忠诚度，并加速您的成长。凭借 120 多个现有集成，Typeform 可确保您所需的数据无缝插入您的工作流程，并允许您进行大规模通信。具有企业级安全性和BU
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Textline
textline.com
为现代支持和销售团队提供快速、友好、便捷的商务短信渠道，让业务变得个性化。在最安全的商业短信平台上通过双向通信建立更牢固的客户关系。我们帮助包括 1-800-GOT-JUNK?、Tuft & Needle 和 Stuart Weitzman 在内的数千家公司打造创新的客户和员工体验。在 www.textline.com 上注册免费试用，无需信用卡。问题？请致电 +1 415-849-4349 给我们发短信。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Visme
visme.co
Visme 是一个一体化平台，使来自领先公司的非设计专业人士能够在更短的时间内改变他们创建、共享和发布引人入胜的演示文稿、文档、可视化报告、数据可视化和其他可视化格式的方式。来自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用户以及其他 1500 万用户利用 Visme 作为内容创建工具来讲述和展示他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独工作或作为团队进行协作。在线发布、嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以协作，在文件夹中组织项目数据，并向相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme 还配备了多种用于发布和显示的自动化功...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超过 13,000 个品牌和 75% 的财富 500 强企业使用，是最值得信赖、智能且可扩展的一体化体验管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用于构建、启动和分析调查研究的基础研究工具。借助 CoreXM，您可以将孤立或外包的运营引入一个整体的端到端平台，以获得您希望收集并采取行动的所有见解。 CoreXM 具有适用于每个部门的功能和解决方案，可帮助您接触随时随地的受众，确保您比以往更快地获得见解。您甚至可以创建自己的项目，或使用 Qualtrics 专家设计的项目（用于品牌、客户洞察、产品研究或员工体验），以便您可以在最需要的地方采取行动。借助 ...
Tally
tally.so
正在寻找 Typeform 的免费替代品？ Tally 是一种新型的表单生成器，其工作方式类似于文档，并且免费且无限制地提供表单。没错，您创建的表单数量、收集的回复数量或可以使用的输入块（问题类型）的数量没有限制，以及大量免费的高级功能，例如收集付款、计算、表单逻辑和答案管道。只需几秒钟即可创建表格，无需注册！
SurveyMonkey
surveymonkey.com
SurveyMonkey 是领先的调查和反馈管理解决方案，使全球超过 300,000 个组织的数百万用户能够收集反馈、解释结果并确定可操作的见解，以推动增长和创新。凭借 20 年的经验，SurveyMonkey 及其人工智能工具可以帮助任何人（从新手调查创建者到最有经验的市场研究人员）轻松创建、启动和分析调查。 SurveyMonkey 提供的计划和定价可以满足大大小小的组织的所有需求，包括与同事无缝协作的团队计划。请访问 www.surveymonkey.com 进行注册，以便您可以开始从重要人士那里收集所需的信息。
Zoho Survey
zoho.com
免费轻松创建在线调查和问卷。使用 Zoho Survey 收集客户满意度、反馈、业务、研究、人力资源等方面的数据。
forms.app
forms.app
forms.app 是一个在线表单生成器应用程序和调查制作器，使您能够轻松创建在线表单和调查。您可以在几分钟内创建表单和调查，在不同平台上共享它们并立即获得回复。
TWIPLA
twipla.com
网站情报平台 准确、即时地了解您的网站。 网站统计、会话重播、热图、民意调查等。 TWIPLA（以前称为“访客分析”）是一个先进且易于访问的网站智能平台，在全球范围内拥有超过 250 万次安装，并具有一套易于使用且符合隐私要求的功能。通过无 Cookie 跟踪消除数据隐私问题，并获得 100% 网站访问者（不仅仅是小样本）的数据访问权限。有了 TWIPLA，一切都只需点击一下即可：◾ 高级网站流量统计（新！公司展示） ◾ 营销活动跟踪 ◾ 热图 ◾ 会话记录 ◾ 转化渠道 ◾ 民意调查 ◾ 调查 ◾ 竞争流量分析 ◾ 隐私优先的设计分析（新！自定义国家/地区数据）✔️ 使用优惠券代码 UN...
AhaSlides
ahaslides.com
吸引观众所需的一切都在这里。而且它非常容易使用。让您的参与者参与实时民意调查。众包来自观众的最佳问题和想法。通过一些问答比赛让你的班级兴奋起来。赢得观众的全部注意力，并在舞台上呈现摇滚明星般的表演。 AhaSlides 不需要信用卡即可注册。免费用户有无限的问题，可以完全访问所有幻灯片类型。
involve.me
involve.me
现代客户体验工具可帮助企业在客户旅程的每一步创建个性化互动，增加受众参与度并收集更好的数据。通过include.me，用户可以轻松创建和发布用于潜在客户获取的智能登陆页面和促销信息、用于潜在客户资格和细分的测验、表格和性格测试、用于销售转化的价格计算器和数字销售助理以及用于衡量客户体验的产品和客户满意度调查。
Formaloo
formaloo.com
Formaloo 是一个工作区，您可以使用它来创建从调查到 Web 应用程序和门户的任何内容 - 一切都在一个地方。 Formaloo 附带了一组强大的构建块来收集、组织和理解您的数据。各种规模的团队都使用 Formaloo 来构建参与度调查、会员门户、公告板、聊天机器人以及更多工具来吸引受众。
Formstack
formstack.com
Formstack Forms 是一种基于云的解决方案，可帮助企业自动化创建数字表单和收集调查、潜在客户、注册等数据的流程。主要功能包括数据路由、文件上传、数据加密、付款收集和表单分析。 Formstack Forms 专为各种规模的企业而设计，允许用户与团队协作，以批准、拒绝和评论通过表单提交的数据。通过拖放表单生成器，Formstack Forms 使跨组织的用户能够构建品牌表单、调查和工作流程，而无需了解代码。对于更多技术用户，Formstack Forms 提供开放 API，允许用户和第 3 方应用程序以编程方式访问 Formstack 资源。 Formstack 允许与各种第三方...
Spark Chart
sparkchart.com
功能强大的调查软件，提供 24 x 7 专家支持，帮助业务顾问和领导者发现隐藏的知识和想法，做出决策并推动行动。创建和部署任何类型的专业调查。获取现成的调查模板。定制品牌。以任何语言进行调查。使用条件逻辑自动化工作流程。立即创建和共享报告。强大的分析和报告功能。了解更多信息，请访问 www.sparkchart.com。软件即服务 (SaaS) 适用于： 企业 |组织|团队|自由职业者 |博主|顾问|企业 |机构 - 设计和创建任何类型的调查！ - 获取现成的调查模板。 - 快速定制和部署！ - 深入挖掘并轻松分析！ - 创建并分享精美的报告。即刻！ - 将调查与 1,000 多个应用程序集成...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一个由人工智能驱动的品牌管理平台，营销人员可以在其中实时制定品牌策略、测试创意资产并监控品牌绩效。 ProQuo 每天与消费者互动，衡量他们对您的品牌、竞争对手和品类的真实感受。 ProQuo 的人工智能会分析每一次互动的数据，生成定制的行动计划，确保您实现品牌目标 - 无论是转化非用户、寻找空白空间还是扩大市场份额。包括 Clorox、Harry’s、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在内的数百个品牌都在使用 ProQuo 来实现增长。
Customerly
customerly.io
为您的客户提供他们应得的支持。在您发展和扩展业务的同时，Customerly 让您可以轻松地继续为客户提供世界一流的支持
QuestionPro
questionpro.com
免费调查软件：QuestionPro 在线调查软件可在几分钟内创建调查和问卷！使用我们的免费调查平台，其中包含 80 多个问题类型、现成的模板、多个调查分发和数据收集选项以及强大的调查分析仪表板。
Gallup
gallup.com
释放您的员工和组织的全部潜力。我们通过分析、建议和学习帮助领导者改善员工和客户策略。
Wufoo
wufoo.com
Wufoo 是一个网络应用程序，可以帮助任何人构建和定制令人惊叹的在线表单。您可以使用 Wufoo 收集联系信息、RSVP、应用程序、文件、在线支付以及几乎任何其他内容。 Wufoo 与数百种其他工具集成，因此您可以简化和自动化工作流程，从而节省宝贵的时间。因为我们托管一切，所以您只需要您的网络浏览器和短短几分钟的时间即可构建表单并立即开始使用。立即免费注册并开始构建表单。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一体化营销自动化平台！易于使用但功能强大得令人难以置信。在我们的平台中，您将找到营销自动化工具 电子邮件营销 活动管理 调查和评估 登陆页面 移动应用程序 移动营销
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一个现代人工智能驱动的参与平台，可简化整个组织的认可、奖励、内部沟通和协作。这个单一、便捷的中心提供全面且多功能的参与解决方案，包括公告、人工智能工作场所助理、竞赛、调查等。 Assembly 提供广泛的奖励，例如礼品卡、定制赠品、文化奖励和慈善捐赠，培养员工感到受到重视、赞赏和联系的工作场所文化。强大的分析功能使管理者能够深入了解公司情绪，确保营造一个让员工感到被倾听和理解的环境。以有意义的方式认可您的团队将核心价值观与认可相结合，以鼓励团队每天拥抱。通过礼品卡、定制赠品、文化奖励和慈善捐赠等大量奖励来提高知名度。自动化里程碑和周年纪念日识别通过自动自定义喊话来庆祝每个队...