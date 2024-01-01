替代项 - Smartrr
Pabbly
pabbly.com
强大的软件工具来运营您的业务。在一个软件包中即可访问表单创建、电子邮件营销、计费、自动化等业务关键应用程序。
Zoho Billing
zoho.com
订阅计费软件，专为成长型企业打造。 从头到尾处理您的客户订阅计费生命周期。自动定期计费、管理订阅、发送专业的税务合规发票，并每次都按时收到付款。
Chargebee
chargebee.com
Chargebee 是领先的订阅计费软件，为 2000 多家 SaaS 企业提供端到端定期计费、订阅管理和自动发票。
Adapty
adapty.io
应用内订阅的一体化服务。利用 iOS、Android、React Native、Flutter、Unity 和 Web 支持来开发、优化和发展应用程序。
ChartMogul
chartmogul.com
世界上第一个订阅数据平台。 ChartMogul 订阅数据平台可以轻松整合和清理您的计费数据，然后使用行业领先的订阅分析像专业人士一样对其进行分析。
Recurly
recurly.com
Recurly 为全球数千家企业提供企业级订阅计费管理。
RevenueCat
revenuecat.com
应用内订阅变得简单。 RevenueCat 可以轻松实施和管理应用内订阅、分析客户数据以及增加 iOS、Android 和 Web 上的经常性收入。
EQUP
equp.com
方便、实惠、有效 真正发挥作用的高级 CRM 软件！ 通过 EQUP 超越智能 CRM，通过自动化营销、销售和计费操作来增强您的业务能力 在一款一体化软件中。
Qonversion
qonversion.io
面向移动优先公司的订阅数据平台。 跨平台订阅基础设施、A/B 测试、收入分析、参与自动化和集成全部集中在一处，以更快地发展您的应用程序。
Baremetrics
baremetrics.com
Baremetrics 是订阅分析和见解：只需单击一下，您就可以获得数百个有价值的指标和业务见解！
Apphud
apphud.com
您可以信赖的应用内订阅基础设施。 Apphud 提供了一种更智能的方式来通过应用内订阅来构建和发展移动应用。通过简化开发、提供实时数据和工具来增加收入。
Zoura
zuora.com
Zuora 是订阅管理领域的领导者。使用 Zuora 的高级计费工具套件建立和发展您成功的订阅业务。
Appflow.ai
appflow.ai
Appflow.ai 是一个应用内订阅分析平台，功能包括： · 一站式跨平台订阅性能 · 实时订阅群组分析和漏斗分析 · 定价和付费专区的免编码 A/B 测试 · 免编码推送通知和可视化构造函数的远程配置
Subscript
subscript.com
是时候告别老式的计费和分析软件了！ Meet Subscript：B2B SaaS 公司自动化开票、收入确认和分析的现代、灵活方式。财务领导者喜欢 Subscript，因为它每月为他们的团队节省 20 多个小时，帮助他们获得更多收入，并且具有极高的投资回报率。使用 Subscript 时，您将完全相信： - 每张发票均按时正确发送 - 每张未付发票均得到跟进 - 您的 B2B SaaS 指标 100% 准确（包括 ARR、CARR、NRR 等！） Subscript 是您在 B2B SaaS 领域解决复杂的发票和分析问题的合作伙伴！
TrueRev
truerev.com
TrueRev 是适合现代 SaaS 公司的完全自适应计费和收入平台。 TrueRev 是与世界领先的 SaaS 公司和金融领导者合作创建的，可帮助企业管理、跟踪和最大化订阅收入。 TrueRev 无缝集成到 QuickBooks 等财务系统中，可简化并自动化计费和收入管理（包括收入确认和递延收入），确保 100% 的数据准确性，同时自动生成运营业务所需的 SaaS 指标。 TrueRev 消除了电子表格、节省资源并减少错误。 TrueRev 是管理订阅计费和收入的最简单、最便宜的方法。
Ordergroove
ordergroove.com
Ordergroove 的订阅平台通过将一次性购买转变为经常性交易，帮助创新品牌和零售商与客户建立持续的、高利润的关系。 Dollar Shave Club、The Honest Company 和 OLLY 等快速增长的品牌依靠 Ordergroove 的订阅灵活平台、人工智能和无与伦比的消费者专业知识来建立和推动其经常性收入关系。 Ordergroove 与平台无关，可与所有领先的电子商务平台无缝集成，包括 Shopify、Shopify Plus、BigCommerce、Salesforce Commerce Cloud 和 Magento。
Maxio
maxio.com
在 Maxio，我们帮助 B2B SaaS 公司开启下一阶段的增长。我们的财务运营平台旨在应对 B2B SaaS 的独特财务挑战，包括计费、订阅管理、收入和费用确认以及 SaaS 指标和分析。我们认为，为了让 SaaS 公司开启下一阶段的增长，他们的财务运营技术堆栈必须在灵活性和复杂性之间取得适当的平衡，灵活性使他们能够在不断变化的市场中快速转向，复杂性则支持他们扩展他们的业务、运营和货币化策略。无论您的要求有多复杂，Maxio 都将自动化您的整个订阅生命周期——从计费和开票到 ARR 管理，再到收入确认——所有这些都在一个统一的系统中，让您能够生成投资者喜爱的自定义报告。 Maxio 正在让...
Cleeng
cleeng.com
在几分钟内创建您的 D2C 视频商务平台，并保留您的订阅者数年。轻松而强大地管理订阅者旅程，跨设备，留住订阅者的有效工具
Subskribe
subskribe.com
Subskribe 是现代 SaaS 公司的自适应报价、计费和收入平台。完全统一。没有孤岛。从报价到收入，零对账。 Subskribe 是与一些世界领先的 SaaS 公司合作设计的，通过创新的交易结构（例如增加参与、中期追加销售和灵活的折扣）帮助企业实现收入最大化。其结果是更快的上市时间、更高的收入增长以及大量的运营成本节省。 Subskribe 专为不断发展的交易而设计。它是围绕一个动态订单存储库构建的，这些订单可以随着时间的推移而变化，具体到单个订单项。这意味着不再有孤岛。不再有混乱。不再需要手动调节。 Subskribe 只有一种产品目录和一种定价引擎，并且发票是基于订单行的，从而实现了...
Conjura
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Conjura 为电子商务企业提供直观的仪表板和可行的见解，支持数据驱动的决策制定。
SubscriptionFlow
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使用订阅管理软件加速收入增长。 促进公司的积极增长，同时通过更多的客户参与来提高激活率、转化率、保留率和帐户扩张率。
Vindicia
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Vindicia 是 Amdocs 旗下公司，是订阅管理和经常性收入领域的全球领先者。