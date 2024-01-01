替代项 - SmartMetrics
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一个社交媒体管理平台，由Ryan Holmes于2008年创建。该系统的用户界面采用仪表板的形式，支持Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社交网络集成。 Hootsuite 总部位于温哥华，在多伦多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 个地点拥有近 1,000 名员工。该公司在超过 175 个国家/地区拥有超过 1600 万用户。
Linktree
linktr.ee
了解 Linktree™，这是世界上最好的品牌、创作者和影响者使用的免费生物链接工具。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
Metricool
metricool.com
分析、管理和发展您的数字形象。 一切都在一处。规划您的社交媒体内容、查看您的数据并管理您的在线广告活动。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是一款社交媒体管理工具，可帮助企业和机构扩大在社交媒体上的影响力。免费注册。无需信用卡。
Later
later.com
领先的视觉营销平台，可让您规划、安排、发布和衡量 Instagram 和社交媒体帖子的结果。
Social Blade
socialblade.com
Social Blade（有时拼写为 SocialBlade）是一个跟踪社交媒体统计和分析的美国网站。 Social Blade 主要跟踪 YouTube 平台，但也有有关 Twitch、Facebook、Instagram、Twitter、TikTok、Trovo、Dailymotion、Mixer、DLive 和 StoryFire 的分析信息。 Social Blade 作为第三方 API 发挥作用，为用户提供来自这些不同社交媒体平台的汇总数据。 Jason Urgo 是 Social Blade 的首席执行官。
Sprout Social
sproutsocial.com
通过 Sprout Social 重新构想社交媒体如何发展您的业务。查看我们的社交媒体管理工具的实际应用。立即开始您自己的免费试用。
Vista Social
vistasocial.com
精心制作的社交媒体管理工具可帮助您超越目标
Loomly
loomly.com
Loomly 是品牌成功平台，使营销团队能够通过协作、发布和分析功能在线发展成功的品牌。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能够在一个地方捕获客户、产品、品牌和员工体验洞察并采取行动。
Beacons
beacons.ai
Beacons 是在您的粉丝喜爱的个人简介网站中建立链接的最简单方法 - 而且是免费的！
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社交媒体营销工具。我们为营销人员量身定制了社交媒体调度自动化。
AgoraPulse
agorapulse.com
一款易于使用的社交媒体管理软件，可让您保持井然有序、节省时间并轻松管理收件箱、发布、报告、监控和团队协作工具。
LocalStack
localstack.cloud
LocalStack 是一个云服务模拟器，可以在笔记本电脑或 CI 环境中的单个容器中运行。借助 LocalStack，您可以完全在本地计算机上运行 AWS 应用程序或 Lambda，而无需连接到远程云提供商！无论您是测试复杂的 CDK 应用程序或 Terraform 配置，还是刚刚开始了解 AWS 服务，LocalStack 都可以帮助加快和简化您的测试和开发工作流程。
Tailwind
tailwindapp.com
感觉就像营销团队的工具。 Tailwind 可以自动化社交媒体营销中最困难的部分，以便您可以更聪明、更快地成长。
Sendible
sendible.com
在社交媒体上提升您的品牌故事。与您的客户和团队合作，在每个平台上规划、发布和衡量内容的成功。
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon 是基于 Facebook、Twitter、LinkedIn 和 Instagram 的社交分析、社区参与和治理构建的社交媒体营销平台。
Fedica
fedica.com
按位置和人口统计数据分析并定位您的 Twitter 关注者。建设理想社区。在最佳时间为您的关注者安排推文
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker 是一款非常强大的社交媒体分析工具和社交媒体监控工具，受到全球品牌和机构的推荐。
Iconosquare
iconosquare.com
通过为您的团队提供的独家见解和一流的管理工具，扩大您的 Instagram、Facebook、Twitter 和 LinkedIn 影响力。开始 14 天免费试用。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主题标签分析和社交媒体分析公司，为 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供带有主题标签跟踪的实时数据。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Affable.ai
affable.ai
影响者营销平台 Affable 让全球品牌、代理机构和 D2C 电子商务品牌轻松找到影响者、管理活动并衡量投资回报率！经过验证的影响者。 100+ 客户。
Sociality.io
sociality.io
团队管理社交媒体渠道所需的一切。 构建可扩展的协作工作流程来安排内容、分析绩效、管理参与度和监控竞争对手。
Exolyt
exolyt.com
领先的 TikTok 分析工具，可帮助企业分析 TikTok 帐户、获取富有洞察力的报告并导出数据。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
Reportei
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