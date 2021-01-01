替代项 - SlickText

Sonar

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短信为销售和营销团队如何与潜在客户和现有客户建立有意义的关系开辟了新的可能性。确定潜在客户资格、转化潜在客户以及与客户互动可能具有挑战性。隆重推出 Marchex Sonar，这是专为企业打造的智能短信平台。利用人工智能的力量来自动执行初始沟通、后续行动、日程安排、点滴活动等。凭借评价最高的用户界面和用户体验之一，Sonar 为销售和营销团队在客户喜欢的渠道上提供了最佳的功能套件。数十种集成使您能够通过 CRM 或技术堆栈与客户无缝连接。借助 Marchex Sonar 转化更多潜在客户、更有效地参与并增加收入。