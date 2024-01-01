Slater 的使命是帮助 Webflowers 尽可能轻松、轻松地编写自定义代码。 * 自定义代码：尽管 Webflow 为非编码人员提供了无数选项，但其架构并不总是允许无缝集成自定义代码。这种分离虽然对于稳定性是必要的，但限制了深度定制。 * 功能：尽管 Webflow 很强大，但它并不能解决所有问题。平台的内部工具可能无法满足某些特定需求，无论是美观还是功能。 * 兼容性：每次 Webflow 更新都会带来一些新功能。但这也意味着必须审查和调整自定义代码，以确保功能保持完整。 * 安全性：添加外部代码总是有风险的。必须仔细检查每一行，以确保不会引入后门或漏洞。 * 专业知识：Webflow 被设计为易于访问，但添加自定义代码需要一定的专业知识。错误可能会损害网站的完整性。 * 代码量：Webflow 对添加代码的数量限制有时甚至会阻碍最大胆的开发人员的雄心壮志。 * 代码验证：测试阶段对于任何项目都至关重要。为每个测试发布站点的义务可能非常耗时且令人沮丧，尤其是在迁移阶段。

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