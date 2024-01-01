SlashDreamer

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SlashDreamer 是一款人工智能工具，可直接在 Notion 平台内生成图像。该工具主要旨在通过根据用户提供的提示创建按需图像来丰富您的 Notion 页面的视觉吸引力。 该功能通过专用命令“/dream”调用，后跟所需图像的描述。这会提示 SlashDreamer 生成合适的插图并将其插入用户文本下方。 一旦描述完成，该过程就结束，以句号的存在为标志。该工具的目的是将图像生成与 Notion 无缝集成，使其成为想要创建视觉细节和描述性页面的用户不可或缺的资产。 值得注意的是，SlashDreamer 在 Notion 界面中直接用 AI 生成的图像取代了书面提示。在技​​术方面，SlashDreamer 利用先进的机器学习模型（包括稳定扩散和 Dalle-E）来生成图像。 虽然该服务是为了支付计算成本而付费的，但根据 Stable Diffusion 提供的条款，用户保留生成图像的权利。

网站： slashdreamer.com

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