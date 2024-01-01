替代项 - Skreenbe

Suggestion Ox

suggestionox.com

Suggestion Ox 是一个安全、值得信赖、100% 匿名的平台，让您的员工可以在完全安全且私密的数字角落自由分享问题、表达疑虑和报告问题。进行匿名双向对话，以更好地了解他们的麻烦，在正确的时间采取行动，并建立在当今充满挑战的时代蓬勃发展的更快乐、更健康的工作场所。利用真正匿名的力量（以及一定的心理学），Suggestion Ox 帮助企业真正了解和欣赏他们的团队，并在他们发现为时已晚之前（在离职面谈中）应对挑战。将人员流失和员工流动率减少高达 41%，同时建立积极的反馈循环。创建更快乐的团队，赋予举报人权力，并最终听到真实的真相。