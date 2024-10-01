替代项 - Skiplino
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell 是一个专为繁忙服务地点设计的排队和预订平台，确保访客在正确的时间到达正确的地点，并为服务做好充分准备。我们的主要用例包括： - 队列管理：用方便的虚拟队列取代物理队列。访客可以通过二维码、信息亭或网络加入您的队列。他们在移动设备上获取更新，让他们知道自己的排队位置和预计等待时间，这样他们就不必怀疑
Waitwhile
waitwhile.com
Waitwhile 是市场上最用户友好的队列管理和预约安排系统，旨在通过虚拟等候名单、无缝预约安排、双向消息传递、客户服务、自动化、劳动力管理等来简化操作并增强客户体验。发掘 Waitwhile 的潜力，这是一款具有集成预约安排功能的顶级队列管理平台。 Waitwhile 旨在改善每个客户接触点，提高客户转化率，同时提供更好的工作环境。 - 集成的候补名单和预订让您可以在一个地方管理所有预约和预约，从而提高效率并改善员工体验。 - 无与伦比的定制和灵活性使您能够为访客建立完美的流程，最大限度地减少流失并最大限度地增加追加销售机会。 - 一流的 API 和集成使 Waitwhile 能够轻松连接...
Qminder
qminder.com
所有 Qless 客户均可享受 Qminder 20% 折扣！ >>> Qminder 使您的组织能够提供卓越的等待体验，并允许管理人员提高服务质量。我们通过对您的员工和访客都友好的解决方案简化客户服务流程。提供自助登记或远程登录以摆脱物理线路，并自动化前台任务以提高服务速度。使用双向短信让访客了解情况并接收回复以改善沟通。跟踪每次访问并收集有关平均等待时间、服务时间、访客量和高峰时间的统计数据。导出任何时间段的报告，并节省内部任务的时间。立即注册 Qminder 免费试用版，几分钟内即可启动并运行！
Qwaiting
qwaiting.com
Qwaiting 是一种基于云和 SaaS 的队列管理服务，众所周知。该系统功能丰富，以用户为中心，功能强大的排队等待系统，旨在帮助各种规模的企业提供最佳的客户体验。它允许人们使用数字方式远程查看队列。它还具有三种不同的定价级别，适合任何规模的企业，无论是小型、中型还是大型。为客户提供视听说明，以及供座席管理线路和转接呼叫的易于使用的界面，以及供管理人员跟踪服务水平和提供绩效统计数据的宝贵工具。企业可以使用预约、数字标牌、实时监控等服务。 Qwaiting 的策略还包括提供令人难以置信的体验、改善沟通和控制线路。
JRNI
jrni.com
JRNI 是第一个也是唯一一个将人工智能和自然语言处理 (NLP) 集成到电子邮件、聊天和其他通信渠道中以实现预约安排、活动管理和排队自动化的全球企业解决方案。 JRNI 的人工智能驱动的自动化管理客户沟通、持续读取客户响应并做出反应。您的员工只需检查他们的日程安排、准备并提供出色的客户体验。简单、高效、轻松！ JRNI 预约：提供独一无二的一对一约定！ JRNI 的转化优化在线客户预订旅程提供 1-2-3 预约安排和一流的体验，可针对任何品牌的外观和感觉进行定制。 JRNI 用户友好且直观的员工工具使您的员工可以轻松管理预约的各个方面，从重新安排、取消或预订到跟踪客户详细信息和预约结果。 J...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud 是一个综合零售技术平台，旨在支持连锁店和品牌。该平台提供了一套核心和扩展应用程序，帮助企业自动化和简化其运营的各个方面。 Kabob 提供的核心应用程序包括： * 显示器 - 数字标牌管理解决方案，用于跨多个显示器和设备进行集中控制和内容同步。 * BGM（背景音乐）- 店内音频管理，允许远程控制和更新背景音乐和促销信息。 * 员工管理 - 用于培训、安排和管理商店员工的工具。 除了核心应用程序之外，Kabob 还提供一系列扩展应用程序来支持营销、运营和其他业务功能，例如： * 数字营销 - 用于内容管理、全渠道营销和在线调查的工具。 * 自动化操作 ...
Engageware
engageware.com
Engageware 是唯一一家全面的客户参与解决方案提供商，使企业和组织能够在第一次互动时解决客户的需求。 Engageware 的端到端客户参与平台由对话式和生成式人工智能提供支持，可自动响应日常问题，提供对知识库的即时访问，并为组织提供客户旅程的整体视图。收购 Aivo 后，银行、金融服务、零售、健康和教育领域的 700 多家组织依靠 Engageware 的解决方案来推动增长，提高销售额和转化率，改善多渠道客户体验，实现客户服务自动化，并减少呼叫中心的工作量。 Engageware 的平台允许同步渠道切换以及强大的数据和分析，为推动增长、提高效率和加强客户关系的战略业务决策提供信息。 ...