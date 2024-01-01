Skillcrush
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Skillcrush 是一所由女性创办的独立在线编码和设计学校，成立于 2012 年。Skillcrush 的使命是：为职业改变者（特别关注女性和 BIPOC）提供他们所需的技术技能，帮助他们转变为高收入、高收入的职业。科技领域的职业生涯更充实、更灵活。 Skillcrush 提供免费和付费程序。旗舰产品 Break Into Tech + 就业保障计划一次性费用仅为 2,499 美元，12 个月分期付款费用为 249 美元，是市场上最实惠的综合就业培训计划之一。 Break Into Tech 项目帮助学生为前端开发和设计的入门级职位做好准备。学生完成技术技能建设部分后，将获得 180 天的求职实践支持，包括一对一和小组辅导，以及与 Skillcrush 雇主合作伙伴面试的机会。 Skillcrush 是一所开放招生学校，无需申请，迄今为止已培训了 20,000 多名学生，学生找到合格工作的成功率超过 90%，平均受聘时间仅为 8-10 周。 此外，Skillcrush 还为失业者、全日制学生以及现任或前任军人提供学费援助。如果您属于其中任何一个，我们鼓励您发送电子邮件至 [email protected] 讨论您的付款选项。
网站： skillcrush.com
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