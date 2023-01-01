skillcourse

Satish Sir 通过 Learn More Pro 致力于通过他的课程以最低的成本向人们提供有关计算机相关软件和硬件的基础到高级信息。 Satish Sir在计算机领域拥有约16年的教学经验，其中14年来他在线下计算机学院向超过40,000多名学生教授计算机教育，并通过他的在线Learn More Pro向超过65,000多名学生教授计算机教育。已经做了奉献的工作。

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