替代项 - Sketch Web
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw 是一款虚拟协作白板工具，可让您轻松绘制具有手绘感觉的图表。
Whimsical
whimsical.com
以思维速度进行视觉交流——协作流程图、线框、便签和思维导图。
Miro
miro.com
Miro 是在线协作白板平台，使分布式团队能够有效地协同工作，从使用数字便签进行集思广益到规划和管理敏捷工作流程。
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw 是一款虚拟协作白板工具，可让您轻松绘制具有手绘感觉的图表。 在Excalidraw+中，无论您是公司还是个人，您都可以创建一个工作区，在其中管理和组织您创建的所有绘图。您的工作空间同事可以轻松访问这些绘图，并安全地保存到云端。默认情况下启用实时协作，无需额外的步骤。
diagrams.net
diagrams.net
sketchs.net 是开源、在线、桌面和容器可部署图表软件。 以前称为draw.io
Lucid
lucid.app
Lucid 是唯一一款让团队能够从想象未来到构建未来的视觉协作套件。
Moqups
moqups.com
Moqups 是一款精简且直观的 Web 应用程序，可帮助您为任何类型的项目创建线框、模型、图表和原型并进行协作。
Gliffy
gliffy.com
制作 UML 图、流程图、线框图等。我们的免费图表软件和在线图表工具可改善协作和沟通。
Creately
creately.com
用于协作集思广益、规划、执行和分析项目的可视化工作区软件。实时协作、无限画布和强大的图表功能。
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
EdrawMax 是一款多功能图表工具，可以创建 280 多种类型的图表，例如流程图、组织结构图、信息图、甘特图、p&id 等。
SmartDraw
smartdraw.com
简单而强大的流程图制作工具。
Cloudcraft
cloudcraft.co
将您的 AWS 环境可视化为等距架构图。将 EC2、ELB、RDS 等的块组合在一起。连接您的实时 AWS 环境。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix是一款在线协作白板，集成了各种工具，可提高团队效率并释放团队想象力
Zen Flowchart
zenflowchart.com
最简单的流程图制作器。使用最简单的流程图创建器 Zen Flowchart 只需单击几下即可创建流程图。
Cacoo
cacoo.com
在线图表软件，用于创建和安全共享流程图、线框图、UML 模型、网络图等。超过 250 万用户。从免费帐户开始！
ProcessOn
processon.com
ProcessOn 是一个在线协作绘图平台，使您能够创建各种图表，包括流程图、模型、BPMN、UML 和思维导图。我们认为图表可以帮助我们更好地理解和记忆抽象和晦涩的事物。当你向别人解释一些复杂的事情时，使用图表而不是大量的文字是一个好主意。
Widget Board
widget-board.com
Widget Board 是一款生产力工具，可让您使用您最喜欢的小部件（例如任务、笔记、媒体、日期和时间、天气、日历等等）创建自定义板！
Aha!
aha.io
登录您的啊哈！工作区。还没有帐户？注册世界排名第一的路线图软件的 30 天免费试用版。
Kumu
kumu.io
理解你混乱的世界。 Kumu 可以轻松地将复杂的数据组织成关系图，这些关系图看起来很漂亮，使用起来也很愉快。
IcePanel
icepanel.io
IcePanel 是一款 SaaS 工具，供技术团队协作进行软件架构设计。我们采用与现实世界中的资源相关的视觉方法，专为技术和非技术人员设计。
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
适用于敏捷项目的产品和创意管理工具。实时、双向 Trello、JIRA、GitHub、Pivotal Tracker 集成。免费试用 StoriesOnBoard。
FlowMapp
flowmapp.com
简单而强大的视觉用户体验平台。创建站点地图、用户流程和线框图，以提供更高效的用户体验规划和网页开发。 FlowMapp 允许团队在一个地方实时规划和设计数字体验 ⚙️ 如何使用 FlowMapp？ — 用户体验和开发 — 规划 — 团队合作 — 组织一切 — 创建和展示高保真原型 — 规划和存储内容 — 与客户沟通 — 增加销售额 — 离线工作 以下是 FlowMapp 的工作原理 → https://www.flowmapp。 com/ 示例和演示项目：https://bit.ly/flowmapp_sm 。免费开始 → https://www.flowmapp.com
Pingboard
pingboard.com
您组织的力量在于您的员工及其形成的关系。使用 Pingboard 重新连接您的人员。
Allo
allo.io
认识您的第一个远程工作空间。从字面上看，让每个人都在同一页面上。告别繁琐的文字沟通。尝试进化的沟通方式——更具互动性、身临其境且有趣。 与您的团队协作的新方式。白板、视频会议、文档和项目管理集中于一处。
Samepage
samepage.io
登录 Samepage 并与您的团队实时协作。聊天、共享文件、分配任务、管理项目等等。
ArcSite
arcsite.com
ArcSite 可让您在几分钟内轻松地在 iPad、Android 平板电脑或 Windows 设备上创建具有专业外观的工程图，然后自动生成算量，计算成本和利润，甚至根据这些工程图生成获胜提案，所有这一切都是在工作期间进行的。工作地点或您想要工作的任何地方。超过 150 万设计师、销售人员、检查员和技术人员已使用 ArcSite 赢得更多业务、节省现场时间并与团队协作。
Custellence
custellence.com
我们相信，同理心是任何组织最重要的竞争优势。 Custellence 的使命是通过提供创建以客户为中心的变革的最佳工具，在组织内增强同理心。 Custellence 是专为客户旅程经理和 CX 专业人员打造的最易于使用的客户旅程映射工具。该工具将直观的界面与适当的旅程地图智能相结合，可以节省时间并给您信心。 Custellence 被全球 CX 专业人士以及 Microsoft、Veeva、Volvo、Polestar、Eon、Dandy 和 Takeda 等公司的团队使用。
Rarchy
rarchy.com
Rarchy 提供了一套网站规划工具，包括专为机构和团队设计的可视化站点地图和用户流程。核心产品是我们的免费可视站点地图编辑器，它允许您从头开始创建站点地图或通过我们的可视站点地图生成器导入现有的网站页面。然后，您可以以五种不同的视觉格式查看您的网站，使用拖放界面进行更改，并自动捕获当前页面设计的屏幕截图。您的站点地图可以导出为 XML（准备上传到搜索引擎）、CSV 或 PDF 格式。 Rarchy 非常适合团队，让您可以在一个地方协作、修改和传达对网站的更改。
Querychart
querychart.io
Querychart 是一款免费的 Web 应用程序，使用户能够使用数据轻松生成流程图，从而无需手动绘图。凭借类似于 Excel 的用户体验，用户可以将数据直接输入到电子表格中以创建图表。这种简化的流程不仅加快了速度，还确保了可视化的一致性。
Zen UML
zenuml.com
ZenUML 是一个多平台图即代码解决方案，适用于序列图、流程图*等。