替代项 - Skello
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款移动优先的劳动力管理应用程序，具有一套强大的工具，旨在帮助拥有无办公桌团队的组织改善沟通、留住员工并提高运营效率。 Connecteam 允许管理人员将业务流程置于自动驾驶状态并专注于业务增长，同时也让员工解放出来，提高工作效率、专业性和满意度。通过移动优先的自定义清单、表格和报告节省时间并提高工作效率；使用 GPS 时钟安排轮班并跟踪工作时间；简化员工沟通、提高专业技能、管理日常任务等等，一切尽在一个应用程序中。通过 Active Directory 单点登录 (SSO) 确保系统管理员安全、轻松地登录。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一种人工智能驱动的服务解决方案，易于设置、使用和扩展。 Zendesk 解决方案开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业能够更快地发展。 Zendesk 还帮助企业利用尖端的 AI 服务团队更快、更准确地解决客户问题。 Zendesk AI 建立在数十亿次 CX 交互之上，可在从自助服务、客服人员到管理员的整个服务体验中加以利用，帮助您大规模发展和高效运营。 Zendesk 为客服人员提供他们所需的工具、见解和上下文，以便他们在任何渠道（无论是社交消息、电话还是电子邮件）上提供个性化的服务体验。 Zendesk 汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理...
Clockify
clockify.me
最受团队欢迎的空闲时间跟踪器 Clockify 可帮助各种规模的企业、数字机构、非政府组织和教育机构跟踪各个项目的生产力和计费工作时间。该平台使管理人员能够指定每个项目的持续时间、跟踪员工的小时费率、查看正在进行的活动以及可视化各种任务的时间细分。 Clockify 还允许管理员生成、共享和导出 PDF、Excel 和 CSV 格式的可定制报告。跨平台可用：Web、Android、iOS、Mac、Windows 和 Linux
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
Homebase
joinhomebase.com
超过 100,000 家小型（但实力雄厚）企业使用 Homebase 来管理其计时团队，包括员工日程安排、时钟等。
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是领先的数字一线工作平台。具有任务管理、通信、学习、自助服务和独特的开放轮班市场技术，旨在与您当前的 WFM 解决方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等标志性品牌的信赖，为您提供协调前线所需的一切。
When I Work
wheniwork.com
When I Work 是企业安排、跟踪时间和出勤以及与小时工沟通的一种简单方法。通过免费的 iOS 和 Android 应用程序，将日程安排和时钟放入每位员工的口袋中。只需点击几下即可跟踪休假时间、员工可用性并管理轮班调换。与您的薪资提供商集成以简化流程并避免人为错误。立即开始 14 天免费试用。
Deputy
deputy.com
Vice 是终极劳动力经理，为您提供基于网络和移动应用程序的解决方案中的最佳技术。简化您的日程安排、时间表、任务分配、员工沟通和管理任务。凭借出色的应用程序和一键式薪资集成，我们让您的生活更轻松。让 Vice 为您提供对业务和劳动力管理的可见性和控制力。
Legion
legion.co
Legion Technologies 提供业界最具创新性的劳动力管理平台。它使企业能够同时最大限度地提高劳动效率和员工敬业度。 Legion WFM 平台是智能、自动化且以员工为中心的。事实证明，它可以通过计划优化、减少人员流失、提高生产力和运营效率实现 13 倍的投资回报率。 Legion 通过员工喜爱的易于使用的平台和移动应用程序提供尖端技术。改进规划： - 战略洞察 - 劳动力预算 - 需求预测 优化执行： - 劳动力优化 - 自动排班 - 考勤员工授权： - 一线沟通 - Legion InstantPay - 员工绩效和奖励
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Sling
getsling.com
Sling 是一款日程安排、时间跟踪和通信软件，适用于员工轮班工作的公司。 Sling 整合了日程安排、消息传递、时间跟踪、任务管理和报告功能，允许经理和员工在一个平台上组织工作的各个方面。
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules 是餐厅和酒店业领先的员工排班解决方案，因为它是管理日程安排和与团队沟通的最快、最简单的方法。团队成员喜欢它，因为他们可以一键在移动应用程序中交换、接班或释放班次。当您需要更多工作时间时，可以通过自动轮班来轻松管理工作与生活的平衡，当您不需要时，可以请求休假。日历同步、通知和消息传递使团队保持联系并了解最新的日程安排变化。经理们非常欣赏制定时间表和一键批准轮班变更时节省的时间。劳动力预测和合规管理功能可帮助管理人员控制成本并最大程度地降低合规风险。最重要的是，通过广播和一对一消息传递保持联系可以营造快乐且富有成效的团队文化。 HotSchedules 是由第四智能平台提...
Planday
planday.com
Planday 是一个劳动力管理平台，使几乎任何规模和垂直行业的轮班企业都可以在一个基于网络的系统中管理其劳动力。在一处管理员工日程、工作时间、轮班、休假请求和工资单。 Planday还拥有完全集成的员工沟通功能，因此经理可以快速给员工发短信或发送电子邮件。
Calamari
calamari.io
Calamari 帮助您进行休假管理和跟踪出勤情况。它自动执行 PTO 计算。多种方式打卡上班/下班。与 Google Apps、Slack、Jira 和 Office 365 集成
Zoho Shifts
zoho.com
更快安排。提前计划。夺回你的时间。 Zoho Shifts 是您专用的轮班安排工具。凭借其强大且易于使用的功能，您可以起草工作计划、跟踪团队时间并通过任何设备与员工进行沟通。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的劳动力分析软件解决方案，旨在提高远程、混合和内部团队的生产力，同时确保积极的员工体验。 Hubstaff 与 30 多个应用程序集成，使您的企业可以更高效地运营。您可以通过时间跟踪、屏幕截图、活动跟踪、URL 和应用程序跟踪、劳动力分析指标、自动工资单和发票、日程安排、GPS 和位置监控以及时间表等功能了解工作情况。适用于 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我们的使命是帮助每个人在工作中度过最富有成效的一天。这一承诺意味着在不损害每个人令人满意的工作环境的情况下优先考虑最佳绩效。体验 Hubstaff 对我们组织的效率和...
7shifts
7shifts.com
7shifts 是一款一体化餐厅团队管理平台，可帮助经营者： 1) 做出更有利可图的决策。您每天都会获得做出最佳团队和运营决策所需的见解。通过计划执行、最佳劳动力跟踪和实时报告来实现您的劳动力目标。 2）提高运行效率。我们将帮助您井然有序地运营并减少容易避免的错误。主动管理合规性，轻松运行工资单，并使用数字清单跟踪任务。 3）争取时间。随着效率的提高，您将有更多的空闲时间来创造出色的宾客体验。更轻松的调度、集中通信和自动小费计算触手可及。 4）提高团队保留率。您将获得帮助建立强大团队所需的工具。密切关注团队敬业度、情绪和满意度，将人员流动率降低 13%。以下是您的餐厅如何从 7 班制中受益： ...
ClockShark
clockshark.com
更快地完成工作。经营现场服务或建筑业务需要协调和优秀的团队。借助 ClockShark 的一体化工具包，您可以获得业界排名第一的时间表应用程序，以及快速准确地完成工作同时更快获得报酬所需的一切。
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一体化软件，可帮助您在一个集中式系统中管理时间、人才和文档，从而节省您的时间、消除错误并引导您走向成功。基于云的 Factorial HR 软件专为中小型企业 (SMB) 设计，通过简单直观的界面解决问题，您将忘记电子表格，该界面允许您优化和数字化所有手动流程。完整的人力资源解决方案，通过提供信息和见解来自动化、简化和精简管理流程，帮助公司改进管理并降低成本。
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock 创建于 2004 年，是一款易于使用的员工考勤系统，旨在通过提高考勤卡准确性和遵守合规时间跟踪法律来帮助小型企业节省时间。 OnTheClock 的时间跟踪功能通过简化薪资流程并提供各种薪资集成来提供额外的便利。时间数据是实时收集的，使您能够查看考勤卡，了解谁在上班并且工作效率高。薪资集成：OnTheClock 提供各种薪资集成以方便您使用，例如 QuickBooks、Gusto、汤森路透等。时钟功能：小型企业和员工将享受时钟技术的最新功能，包括 GPS、地理围栏、生物识别和 IP 识别。其他功能包括 PTO 跟踪、员工调度、项目和作业成本核算、小费、奖金和佣金跟踪、考勤...
PayFit
payfit.com
PayFit 是一个基于云的集成薪资和人力资源管理平台，在一个解决方案中为您提供最佳的薪资外包和薪资软件的使用。这是一种自动化解决方案，可以节省大量时间并消除与工资相关的错误；它会在您选择的日期自动生成您员工的工资单，并代表您处理 HMRC RTI 和养老金提交。 PayFit 的客户成功团队确保平台上的顺利入职，并且客户可以获得薪资专家的专门支持。 PayFit 还负责休假和费用的管理。员工可以访问自己的门户来查看/下载工资单并提交休假和费用以供批准。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款适合成长型企业的智能人力资源软件。借助 Freshteam，您可以吸引、雇用和入职新员工、解雇现有员工、管理员工信息和休假 - 所有这些都在一个地方完成。 Freshteam 通过各种渠道帮助吸引和寻找顶尖人才 - 快速定制的职业网站、与多个免费和优质工作委员会的集成以及社交媒体渠道。一旦候选人加入，招聘人员就可以与招聘经理合作，对他们进行筛选和面试，分享反馈，互相留下笔记，最后雇用最佳候选人并向他们提供录用通知。 Freshteam 还使人力资源团队能够在新员工入职第一天之前就开始入职 - 无论是填写表格、签署文件还是分发手册，Freshteam 只需点击几下即可完...
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly 用于临时人员配置。 Zoho Workerly 的员工排班软件使机构能够管理其客户和临时数据库、根据客户要求安排工作、生成时间表并发送发票，所有这些都在一个界面中进行。
Findmyshift
findmyshift.com
员工排班软件变得简单。创建员工时间表、管理轮班请求、跟踪劳动力成本并与员工沟通。
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屡获殊荣的简单且安全的人员软件，可帮助英国中小企业将其核心人员流程转移到网上，从而节省时间、安心并让企业无论在何处工作都能实现。 Breathe 受到超过 15,000 家英国小型企业和慈善机构的信赖，管理着超过 400,000 名员工。 Breathe 得到了 600 多个合作伙伴网络的认可和推荐。使用 Breathe 的组织包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 产品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤监控 - 绩效管理 - 费用管理 - 员工日程安排 - 时间跟踪...
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS 是印度领先的人力资源薪资软件。使用我们易于使用的 HR 薪资系统自动计算薪资、PF、TDS。立即免费试用！
Avaza
avaza.com
Avaza 提供了一套集成的功能来运行以客户为中心的业务。这包括项目管理和协作、团队聊天、资源调度、时间跟踪、费用管理、报价和发票。这些模块中的每一个都可以一起使用或独立使用，以适应广泛的业务。 Avaza 对于需要所有这些功能并喜欢拥有单一事实来源和强大报告的咨询和专业服务公司特别有用。 Avaza 构建于云端，可在任何设备上使用。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我们致力于让用户安心。 ZenHR 不仅仅是另一个人力资源软件；它也是一个人力资源软件。这是一种变革性的人力资源体验，旨在帮助人力资源部门和员工达到禅宗状态。凭借我们的本地化功能和界面（包括劳动法、外籍人士法规、社会保险和税法），ZenHR 的 HRMS 为中东和北非市场中从中小企业到企业客户的所有人提供服务。
DeskTime
desktime.com
DeskTime 是一款易于使用的自动员工生产力监控软件，使管理人员能够密切关注团队的工作，而无需对员工一天的各个方面进行微观管理。我们认为，管理者不应该花时间担心员工的生产力，员工也不应该被烦人的手动时间跟踪方法所困扰。解决方案很简单：DeskTime。 DeskTime 使管理者能够在团队中建立透明和诚实的文化，同时使员工能够在工作/生活平衡方面设定明确的界限。借助 DeskTime 的生产力监控功能，管理人员可以了解团队的工作习惯、安排员工轮班、管理缺勤以及跟踪特定项目或任务。这将使监督团队的工作进度变得容易，并确保没有员工过度工作或利用不足。 DeskTime 的功能包括： - 全自动...
Rotageek
rotageek.com
智能劳动力调度可提高生产力、盈利能力和幸福感。无论您是在车间调度员工还是对医生进行排班，都可以通过世界一流的调度和劳动力管理解决方案为您的员工提供支持。 Rotageek 正在永久改变日程安排。