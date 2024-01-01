SinkIn 是一个托管自定义稳定扩散模型的平台，并提供最先进的基础设施来支持模型创建者。它允许用户使用 Google、电子邮件登录或注销。 它还为用户购买模型提供积分，部分报酬用于模型创建者以支持他们的工作。目前，SinkIn 正在托管 DreamShaper 3.3、Deliberate、AniReal、MAGIFACTORY T-shirtiff、Realistic Vision V1.2 和 Suzumehachi 六个模型，总计运行次数分别为 2645、435、138、123、77 和 46。 该平台允许用户查看和购买模型，并为模型创建者提供一个将其作品货币化的平台。

网站： sinkin.ai

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