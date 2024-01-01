替代项 - Simply South
Netflix
netflix.com
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HiTV
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在线免费观看最新韩剧，配有高清英文字幕。观看全网最快更新的韩剧。支持多种设备。在 HiTV 上享受最佳的观看体验。
Disney+
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随时了解 Disney+ 的最新动态：迪士尼、皮克斯、漫威、星球大战和国家地理电影和节目的终极流媒体目的地。
Loklok
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Loklok是一站式视频流媒体平台，让您观看世界各地的电视剧、电影、动漫！独家电影种类丰富，多语言字幕任你选择，超高清4k画质，每日热门新片发布！-乐洛克
JioCinema
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JioCinema - 观看您最喜欢的高清电视节目、电影、儿童、音乐视频 - 印地语、泰米尔语、孟加拉语、卡纳达语、马拉地语、Bhojpuri with Colors、Sony、Zee、MTV、Disney。
Amazon Prime Video
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Crunchyroll
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Crunchyroll, Inc. 是一家美国发行商、出版商和授权公司，专注于流媒体动漫、漫画和电视剧。 Crunchyroll 的分销渠道和合作伙伴计划由加州大学伯克利分校的一群毕业生于 2006 年创立，为全球 7000 万注册用户提供内容。 Crunchyroll 是 Otter Media 的子公司，而 Otter Media 又是 AT&T 旗下 WarnerMedia 的子公司。 Crunchyroll 在旧金山、洛杉矶、基希讷乌和东京设有办事处，并且是日本动画协会 (AJA) 的成员。 “Crunchyroll-Hime”，也称为“Hime”，是 Crunchyroll 的官方吉...
Hotstar
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Disney+ Hotstar 是印度最大的优质流媒体平台，拥有 17 种语言的超过 100,000 小时的电视剧和电影，并覆盖全球每一项重大体育赛事。
MX Player
mxplayer.in
MX Player 是印度最好的 OTT 平台之一，是一项免费的视频流服务，您可以在笔记本电脑、电视、手机和其他智能设备上享受。
SonyLIV
sonyliv.com
SonyLIV 是索尼影视网络印度公司旗下的印度顶级免费增值流媒体平台。 SonyLIV 于 2013 年作为印度首个 OTT 服务推出。作为一项流媒体服务，它提供来自本地网络的内容，包括电影、电视剧、现场体育比赛和原创节目，还包含狮门影业和独立电视台等印度第三方授权的内容。自 2020 年以来，SonyLIV 更加积极地担任电影和电视剧的制片人和发行商，并为此通过其在线图书馆提供各种原创节目内容。
Hulu
hulu.com
在线观看电视节目和电影。在您喜爱的设备上播放《南方公园》、《帝国》、《周六夜现场》、《摩登家庭》的电视剧集和热门电影。立即开始免费试用。随时取消。
HBO Max
hbomax.com
向 HBO Max 打个招呼，这是一个流媒体平台，将所有 HBO 内容与更多您喜爱的电影和电视剧以及新的 Max Originals 捆绑在一起。
Showmax
showmax.com
Showmax 是一项在线订阅视频点播服务，于 2015 年 8 月 19 日在南非推出。Showmax 采用本地化策略来与老牌视频点播竞争对手展开竞争，重点关注本地内容以及与移动电信公司的合作伙伴关系。
Peacock TV
peacocktv.com
使用 Peacock 在线观看电视节目和电影。流媒体播放标志性节目和电影、独家 Peacock 原创作品、现场新闻和体育赛事等。
SkyShowtime
skyshowtime.com
SkyShowtime 是一项全新的流媒体服务，提供独家电影和电视剧。 SkyShowtime 是一项全新的流媒体服务，是热门娱乐的新家。独特的目录充满了令人兴奋和引人入胜的内容，包括新的独家电视剧和电影、儿童和家庭娱乐、现实生活故事和纪录片，以及一个充满了所有喜爱的内容的图书馆。这仅仅是个开始。全世界都迫不及待想要观看的标志性娱乐节目。欣赏来自全球最大工作室的最新、最受欢迎的电影和剧集，全部在一个地方进行流媒体播放，包括环球影业、天空电视台、尼克儿童频道、派拉蒙、派拉蒙 +、Showtime、梦工厂和 Peacock。
Tubi
tubitv.com
在任何设备上在线观看高清免费电影和电视节目。 Tubi - 免费流媒体电影和电视。
Rakuten Viki
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免费在线观看亚洲电视节目和电影！韩国电视剧、中国电视剧、台湾电视剧、日本电视剧、Soompi 的 Kpop 和 Kdrama 新闻和活动以及原创作品 - 配有英语和其他语言字幕。
Max
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Max 是 HBO、热门剧集、电影、真人秀等节目的观看者。 一切都在这里。标志性剧集、获奖电影、新鲜原创作品和家庭最爱，以哈利·波特、DC 宇宙和 HBO 的世界为特色。探索适合各种心情的最佳娱乐活动。隆重介绍 Max——值得一看的人物。
Apple TV+
apple.com
Apple TV+ 是一项由 Apple Inc. 拥有和运营的美国订阅流媒体服务。于 2019 年 11 月 1 日推出，提供一系列名为 Apple Originals 的原创电影和电视连续剧。
iQIYI
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爱奇艺（爱奇艺，爱奇艺）是全球领先的影视流媒体网站，提供包括各种电视剧、电影、节目、动漫等优质内容的OTT服务。我们优质的内容和服务让您随时随地随心所欲地观看。
FPT Play
fptplay.vn
随时随地24小时观看无限量专题片、持续更新的新电影和在线电视剧、VTV、体育节目。
HBO GO Philippines
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HBO Go 是美国优质有线电视网络 HBO 为美国境外客户提供的一项国际 TV Everywhere 视频点播流媒体服务。
Hulu Japan
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Hulu 无限制观看热门电视剧、电影、动漫等 | Hulu是一项在线视频分发服务，可让您欣赏超过10万部电影、电视剧、动漫和综艺节目。您可以在连接到互联网的智能手机、平板电脑、电视、电脑等上观看。
HBO GO Thailand
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