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Simpl 是印度领先的一键式结账网络，旨在让支付变得隐形，让资金变得智能。它致力于支付领域数字化转型的简化和民主化。 作为印度最重要的消费者体验平台，Simpl 的使命是帮助商家与客户建立信任关系，一次完成一笔交易。 Simpl 在全印度拥有超过 26,000 家可用商户和数百万值得信赖的用户，希望为印度打造包容性的数字支付体验，增强并培养商户与其客户之间的信任。 Simpl 为电商转化提供全栈解决方案。它使商家能够为客户提供一键结账、买家保护和稍后付款的设施，让他们在网上购物时感到安全和值得信赖。通过 Simpl，商家可以为消费者提供简单、安全、直观的用户体验。
目录:
Finance
分期付款和先买后付 (BNPL) 软件

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