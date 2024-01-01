Simms Fishing

Simms 由富有远见的垂钓者和长期河流向导 John Simms 于 1980 年创立。约翰花了几十年的时间为客户提供世界上最雄伟的河流上改变生活的体验，他意识到当时可用的涉水器无法满足他所带领的人们在河流上保持干燥、舒适和安全的需要。别介意那些像他一样每年 150 多天都生活在这项运动中的导游。因此，他开始创造适合新一代钓鱼者的产品，这些钓鱼者像他一样，希望早点出海，在任何天气下都能呆得更久。 无论您是经验丰富的导游，还是第一次从家庭码头上接演员的孩子。无论您的家乡水域是东京湾还是布里斯托尔湾。无论您是拉漂流船还是比赛专用装备，Simms 都致力于降低世界河流、湖泊和开放水域与听到它们呼唤的人们之间的障碍。

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