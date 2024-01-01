Silicon Valley Bank

硅谷银行 (SVB) 是 First Citizens Bank 的一个部门，是世界上最具创新性的公司和投资者的银行。 SVB 为技术、生命科学和医疗保健、私募股权、风险投资和优质葡萄酒行业的个人和公司提供商业和私人银行业务。 SVB 在美国各地的创新中心开展业务，通过深厚的行业专业知识、洞察力和人脉关系满足充满活力的客户的独特需求。 SVB 的母公司 First Citizens Bancshares, Inc.（纳斯达克股票代码：FCNCA）是美国 20 强金融机构，拥有超过 2000 亿美元的资产。第一公民银行，联邦存款保险公司 (FDIC) 成员。

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