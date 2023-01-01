替代项 - Signum
LinkedIn Sales Navigator
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Apollo.io
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Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Drift
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漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Seamless.AI
seamless.ai
排名第一的 B2B 直拨、手机号码和电子邮件销售工具。超过 300,000 多名销售主管使用 Seamless.AI 来生成销售线索。
Clearbit
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Clearbit 是用于所有客户互动的营销数据引擎。深入了解您的客户，识别未来前景，并个性化每一次营销和销售互动。
G2
g2.com
根据用户评级和社交数据比较最佳的商业软件和服务。针对 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和营销软件的评论。
Signals
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将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Demandbase
demandbase.com
适用于中型市场和企业 B2B 公司的领先 ABM 软件。了解更多关于真正的端到端客户营销公司的信息。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics 是一款用于快速生成潜在客户的 B2B 软件。识别您的匿名网站访问者、联系方式并增加您的销售渠道。”
SalesIntel
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寻找、接触并赢得您的理想客户。 获取准确的 B2B 公司和联系人数据，以更快地增加收入。
Visual Visitor
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我们的 B2B 销售智能平台可帮助销售和营销团队销售更多产品。意图数据、B2B 数据库、Web 访问者 ID 和电子邮件跟踪。
LoneScale
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利用意向数据和销售触发因素，生成更多合格的渠道并完成更多交易。
Dealfront
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Dealfront（以前称为 Leadleader）是一个进入市场平台，为销售和营销团队提供寻找潜在客户和达成交易所需的数据、应用程序和见解。
Common Room
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Common Room 可帮助您打造更好的产品、加深关系并更快地成长。
Bombora
bombora.com
在竞争对手之前找到准备购买的企业。使用业界最全面且符合隐私的意图数据进行连接和销售。
IntentHub
intenthub.com
IntentHub collects and processes early buyer intent signals from over 1 mln. B2B websites, giving clients actionable insights into in-market accounts. Learn more: intenthub.com IntentHub is developed by N.Rich – the Finnish company that develops the account-based go-to-market platform trusted by Gen...
NetLine
netline.com
Successful B2B Marketers Start Here. NetLine empowers B2B marketers to scale revenue via an all-in-one buyer engagement platform that delivers unparalleled buyer-level intent data and lead generatio... Show More capabilities. Operating the only buyer-level intent platform, INTENTIVE, delivering real...
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用机器学习和全球人类研究人员网络来帮助 B2B 销售和营销团队扩展其外拨流程。世界上发展最快的公司使用 LeadGenius 来寻找并与持久客户建立联系。 LeadGenius 为 B2B 销售和营销团队提供 3 项主要服务，这些服务可以单独使用，也可以作为一个端到端解决方案使用：自定义潜在客户生成、潜在客户丰富和托管电子邮件外展。借助 LeadGenius，企业可以识别新客户、更新和改进现有潜在客户数据库，并消除出站电子邮件中耗时的步骤。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 构建基于大数据的软件和工具，使领导者能够做出更好的决策并自动化计划和活动，以最大限度地利用资源以获得最佳回报。
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot 的购买情报平台是技术专业人员获取有关企业技术的实用、可靠信息的平台，因此他们可以确定他们购买的正是他们需要的。 PeerSpot 由全球最大的企业技术买家社区提供支持，提供深度评论、在线论坛、直接问答支持等，让专业人士有信心做出正确的决定，并享受现实满足期望的幸福感。
inMarket
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在 InMarket，成为一流意味着为我们的客户提供当今最准确、最精确、基于许可、源自 SDK 的位置数据。它还意味着在重要时刻通过高度相关、及时的消息创造突破性的体验，提供变革性的 360 度测量并提供消费者情报，使广告商在每次互动中变得更加聪明。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一个转换平台，可将您的被动网站流量转化为主动潜在客户和切实的业务成果。由于 83% 的购买决策发生在网上，因此网站转化的机会从未如此之高。但大多数网站访问者都是被动的，并没有准备好购买。平均而言，98% 的网站访问者没有发生转化就离开了。如此低的转化率可能会影响性能。因此，我们的使命是协调并授权营销和销售团队更好地进行转型，并共同创造新的商业效率。我们通过以下方式做到这一点： - 吸引现场机器人来推动转化旅程 - 强大的个性化以改善用户体验 - 公司识别以识别潜在客户 - 用户旅程映射以绘制您的销售周期， - 分析以了解您的用户 - 人工智能自动回答用户问题您的网站内容 - 销...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 通过专用人工智能和深入的专有帐户数据，帮助 B2B 销售和营销团队找到、优先考虑、吸引和转化最有可能购买其产品的公司。我们通过瞄准技术采用和数百种业务属性，帮助您在全球数千万家公司中发现最适合的客户。我们的人工智能平台可以预测谁需要您的技术产品以及他们何时准备购买。更重要的是 - Enlyft 使您的团队能够在几秒钟内获得有关每个客户的关键业务洞察 - 从而实现自信、有针对性和有效的外展。为此，我们将销售和营销优化的人工智能模型与专有的数据收集机制相结合，生成市场上最丰富、最可靠和最新的潜在客户数据数据库。 Enlyft 通过易于使用的网站、插件、数据下载、LinkedIn 联系...
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潜在客户生成和网站个性化软件，旨在为您的销售团队提供有关网站访问者的见解，同时为他们提供独一无二的网站体验。通过我们的潜在客户开发服务，识别访问您网站的企业的名称、联系方式和用户数据。推销电话和猜测的日子已经一去不复返了，我们为您的销售团队提供已经对您的产品和/或服务表现出兴趣的热门线索。 98% 的网站访问者从您的网站上消失得无影无踪，您是不是该找出他们是谁了？通过我们新的网站个性化功能，以独特的方式对待您的网站访问者。根据公司详细信息（例如地理位置、公司规模，甚至他们的名称）为访问者提供网站的自定义视图。根据他们的素质向他们展示相关的案例研究、用...
Intentsify
intentsify.io
我们做什么 Intentsify 为 B2B 组织提供当今市场上最准确、最全面的买家意向情报，以及根据该情报采取行动的解决方案。我们如何做到这一点 Intentsify 的智能激活平台提供并激活专有的下一代精确意图数据，可识别表现出与您的业务解决方案直接相关的研究行为的公司，查明他们在购买过程中的位置，提出他们最关心的问题，并使您能够快速有效地与已确定的公司合作。我们为什么这样做 改变 B2B 组织消费、解释和激活意图的方式，实现卓越的全渠道购买体验，从而推动收入。
CANDDi
canddi.com
98% 访问您网站的潜在客户永远不会联系您。如果您能够识别这些人、伸出援手并完成交易怎么办？ CANDDi 是一种网站访问者跟踪工具，有助于揭示哪些公司和个人正在浏览您的网站。我们超越了市场上其他工具提供的“公司级跟踪”，这意味着您可以最大程度地了解您的销售和营销渠道。但不要相信我们的话；我们提供 30 天免费试用，以便您可以真正测试 CANDDi，看看它是否适合您的业务！将我们的跟踪代码添加到您的网站后，您将与我们出色的客户成功团队合作。他们将指导您完成 CANDDi，并帮助您选择能够缩短销售周期的功能，更深入地了解您的数字营销工作，并更有效地优先安排您的时间。 CANDDi 不仅仅告诉您哪...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一个部门，为各种规模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基于帐户的平台，以协调其营销和销售团队并自信地增加收入。 RollWorks 平台由机器学习和广泛的帐户数据基础提供支持，可帮助您识别目标帐户，通过数字广告、网络个性化、电子邮件签名和销售自动化吸引他们，最后衡量您的计划的有效性。对于大大小小的营销和销售团队来说，RollWorks 是一个不可或缺的平台，他们相信基于帐户的方法就是良好的 B2B 营销。今天就开始访问 www.rollworks.com。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基于帐户的营销和 B2B 情报的领先提供商。我们的技术平台结合了大数据和广告自动化的力量，帮助 B2B 营销人员定义、接触和吸引他们的理想客户。通过实时分析数十亿个数据点，我们能够准确地将经过验证的离线业务数据连接到在线世界，并为营销人员在数字广告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基于帐户的营销解决方案。
Propensity
propensity.com
Propensity 是唯一为小型 B2B 增长团队构建的基于帐户的营销 (ABM) 平台。我们可以轻松地使用意图数据创建有市场的客户和联系人列表，通过全渠道 ABM 活动预热这些联系人，并将每日高质量销售线索列表交给销售人员。其结果是一个自动化、始终在线的 ABM 引擎，与传统的 B2B 增长策略相比，它产生了 MQA 流和 5 倍的销售参与度 为什么选择倾向？ - 5 分钟内建立受众群体，在不到 2 周内启动 - 使用意向数据创建无限制的帐户列表 - 为每个帐户列表充分丰富联系人 - 每周热身帐户和销售联系人列表 - 程序化展示广告 - 营销电子邮件分发 - 访问访问我们的 ABM 手册库...
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行为线索评分平台基于第一方产品使用情况、CRM、计费和第三方丰富数据，可在您的自助服务渠道中找到销售渠道。
Revmonk
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Revmonk 是人工智能驱动的 B2B 营销自动化平台。它具有许多对营销和销售团队非常有益的功能，包括： - 识别有机和付费网络流量：这可以帮助团队了解哪些渠道为其网站带来最多的流量，并识别潜在客户已经表达了对其产品或服务的兴趣。 -丰富潜在潜在客户的联系信息：这可以帮助团队更有效地确定潜在客户并创建更个性化的营销活动。 - 配置理想客户档案 (ICP) 参数并创建目标客户列表：这可以帮助团队将精力集中在最有希望的潜在客户上并提高转化率。 - 创建列表并与 CRM 实时同步帐户/联系人：这可以帮助团队保持 CRM 数据最新，并确保他们始终处理最相关的潜在客户。 - 使用自定义法学硕士发送超个...
Aptivio
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全球最先进的自动化网络销售平台与真实买家意图相结合，通过发现最有可能转化的帐户和最短的成交路径，帮助 B2B 公司提高收入增长。 Aptivio 的先进 AI 信号可在买家周期的每个阶段识别机会的买家意图并确定其优先级，因此您的收入团队可以专注于重要的潜在客户。我们的平台在使用的前 60 天内平均增加了 25% 的销售合格潜在客户，在 6 个月后增加了 40%。借助 Aptivio 的 AI 释放管道的最大潜力。
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第一方意图数据可了解您的受众、发现看不见的潜在客户并丰富每条记录以提高营销和销售效率。
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