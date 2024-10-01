替代项 - Sift
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional 是全球领先的法律、监管和商业信息与分析提供商，帮助客户提高生产力、改善决策和结果，并推进全球法治。 LexisNexis 帮助律师赢得案件、更有效地管理他们的工作、更好地服务客户并发展他们的业务。 LexisNexis 帮助企业更好地了解市场、监控品牌和竞争以及降低业务风险。 LexisNexiss 与大学合作教育学生，LexisNexis 通过提供法律和加强法律基础设施来支持政府和法院的国家建设。 LexisNexis 与全球领先的协会和客户合作，收集针对战争罪犯的证据并提供打击人口贩运的工具。 LexisNexis Leg...
Castle
castle.io
Castle 是一个身份和欺诈风险管理平台。我们帮助安全和欺诈团队发现、调查、报告并最终阻止注册、登录和交易过程中的欺诈行为。我们的 SDK 与您的应用程序代码集成，之后安全和欺诈分析师使用我们的网站来监控和管理攻击和欺诈。
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint 是适用于大规模 Web 和移动应用程序的领先设备智能平台，可帮助开发人员构建一流的欺诈检测解决方案。指纹的准确率高达 99.5%，访客 ID 稳定，可持续数月而不是数天，通过简单的 API 调用即可快速做出实时决策，并可通过设备智能进行操作，使用户能够做出更明智的决策。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 通过帮助小型企业在线、亲自、通过移动设备等接受信用卡和电子支票付款来支持付款处理。
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 通过端到端、人工智能驱动的身份验证解决方案，帮助企业围绕其独特需求构建自动化身份验证。我们帮助 1,200 多家企业与客户建立开放、安全和包容的关系。我们的真实身份平台可帮助企业大规模无缝地吸引客户，同时阻止欺诈并满足 KYC、AML 和其他监管要求。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位于加利福尼亚州桑尼维尔的美国企业安全公司，为入站电子邮件安全、出站数据丢失防护、社交媒体、移动设备、数字风险、电子邮件加密、电子发现和电子邮件提供软件即服务和产品归档。
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha 是排名第一的隐私优先机器人缓解平台。 hCaptcha Enterprise 在检测和缓解欺诈和滥用方面提供无与伦比的准确性，并提供全面的解决方案来保护在线财产免受自动和半自动攻击。 hCaptcha 解决方案保护每个行业的类别领导者，包括许多最大的企业和政府。强大且低摩擦的挑战平台与现代机器学习相结合，提供一流的准确性、可扩展性和高级安全性，以保护组织。 hCaptcha 独特的边缘驱动架构使所有数据保持短暂性，并处理来自 250 多个位置的请求，确保数据和处理发生在离用户非常近的地方。该平台还提供先进的企业级功能，如私人学习、零 PII 模式、零摩擦和被动学习
Pipl
pipl.com
Pipl 是身份信托公司。我们使用多元链接在全球超过 280 亿个唯一标识符（电子邮件、手机、社交媒体和其他数据）之间建立深层联系。我们的解决方案使组织能够提供顺畅的客户体验并在整个消费者生命周期中建立信任。
iDenfy
idenfy.com
iDenfy 是一个全球一体化身份验证、欺诈预防和合规平台，以其端到端身份验证服务而闻名。通过结合人工智能、生物识别技术和内部 KYC 专家团队，iDenfy 有助于防止欺诈并保持合规性，同时确保用户友好的客户入职流程。最近，iDenfy 推出了自己的 KYB 版本，这是一个完全可定制的业务验证解决方案。
MaxMind
maxmind.com
自 2002 年以来，MaxMind 一直是行业领先的 IP 情报、代理检测和在线欺诈检测工具提供商。 MaxMind 被称为 GeoIP® 的创建者和第一家提供 IP 地址数据和欺诈检测服务的公司，其使命是通过数据驱动的解决方案使互联网更安全、更智能。全球超过 100,000 家企业依靠 MaxMind 数据来实现互联网安全、内容定制、广告、分析、数字版权管理、合规性、用户体验优化和在线欺诈预防。公司使用 GeoIP 数据来定位互联网访问者并向他们展示相关内容和广告、执行分析、实施数字版权并有效路由互联网流量。企业可以使用 GeoIP 数据获得有关客户连接速度、ISP 等的更多见解。
Stytch
stytch.com
Stytch 是为开发人员构建的最强大的身份平台。凭借设备指纹识别和帐户防盗用身份验证等高级功能，Stytch 提供基础设施，使您公司的身份和访问管理安全、可靠且可扩展。 Stytch 为 B2C 和 B2B 提供 CIAM 解决方案，包括防泄露密码、无密码身份验证流程、MFA、使用 SAML 和 OIDC 的 SSO，以及欺诈和风险保护。
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是用于全球扩张、支付、税务、欺诈和合规性的后端解决方案。灵活的 API 使我们可以轻松地将我们的可定制结帐与任何现有的商务平台集成。通过我们的记录商户业务模式消除风险和复杂性，我们代表您提供本地化的结账体验、自动化全球税务、打击欺诈并遵守法规。客户选择我们是为了： • 简化向 240 多个市场的国际扩张 • 加快创收速度 • 向 B2C 和 B2B 受众销售实物商品、数字下载以及基于订阅的软件和服务 • 增加收入 • 最小化风险 • 简化运营 • 互补他们的前端商务体验 • 释放资源，专注于他们最擅长的事情 优势包括： • 全球授权率提高 8-15% • 运营成本降...
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. 为 KYC、欺诈和年龄验证需求提供按需数字身份验证解决方案。其高度准确、快速且安全的解决方案可通过 IDN-Direct（一种集成到客户系统和流程的基于 API 的解决方案）和 IDN-Portal（可在一小时内启动并运行）获得。 Intellicheck 可以通过移动设备、浏览器或零售 pos/扫描仪使用。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub 是一个确保整个用户旅程安全的验证平台。借助 Sumsub 的可定制 KYC/AML、KYB、交易监控和欺诈预防解决方案，您可以编排验证流程、欢迎全球更多客户、满足合规性要求、降低成本并保护您的业务。 Sumsub 在金融科技、加密货币、交通、交易和游戏行业拥有超过 2,000 家客户，包括 Mercuryo、Bybit、Huobi、Unlimint、DiDi、Poppy 和 TransferGo。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS 提供一体化欺诈预防 API 套件，可有效检测和防止高级欺诈活动，例如类人机器人、住宅代理、虚假电子邮件和被盗用户数据。我们的实时筛选工具受到美国银行和 Coinbase 等大型金融机构以及微软、Uber 和亚马逊等其他公司的信任，可以减少高风险行为。我们的风险数据始终是最新的，即使是最复杂的欺诈形式也能有效应对。
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企业级 Web 应用程序防火墙来保护您的网站免受最新威胁、智能且即时有效的 360 度反 DDoS 解决方案（第 3-4 层和第 7 层）、全球 CDN 来加快您网站的加载速度最大限度地减少带宽使用以及一系列性能监控和分析服务，以提供有关网站安全和性能的见解。
Authsignal
authsignal.com
Authsignal 是一个嵌入式身份验证平台，提供密钥和其他现代身份验证因素。专注于帮助企业和中端市场企业无缝验证客户身份、减少欺诈并保护客户数据。 Authsignal 与以消费者为中心的现代企业合作，提供灵活且符合情境的身份验证方法。在强大的无代码规则引擎的支持下，产品和欺诈团队利用 Authsignal 来保护客户流、减少客户摩擦并降低风险和欺诈。专为融入任何身份堆栈而设计，通过 OpenID Connect (OIDC)、Microsoft Azure b2c、ForgeRock 和 Ping Identity 进行开箱即用的集成，可实现快速部署并显着节省成本。客户服务和欺诈团队通过...
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus 是一个文档人工智能平台，可以实现更快、更准确的财务决策。该公司分析文档的准确性超过 99%，无论格式或质量如何，支持数百种文档类型，包括银行对账单、工资单和税表。 Ocrolus 提供了一个值得信赖的解决方案，用于检测欺诈并为 400 多家客户简化决策，涉及多种用例，范围从小型企业、抵押贷款和消费者贷款到税务准备和医疗补助资格。 Enova、PayPal、Brex、CrossCountry Mortgage、Plaid 和 SoFi 等客户利用 Ocrolus 自动化打造令人愉悦的用户体验。要了解更多信息，请访问 Ocrolus.com。
UpPass
uppass.io
UpPass 是无代码身份验证平台，有助于以最快的方式阻止在线欺诈。就像 Google 表单一样，您可以创建入职表单以及任何验证步骤（活跃度和面部比较、电子邮件验证、手机号码 OTP 验证、使用 OCR 进行身份证件验证）。结果会进入您连接的 CRM、自动化服务或 Web 挂钩端点。一切在一分钟内完成。现在创建、设计、共享和验证。
CHEQ
cheq.ai
进入市场安全领域的领导者。a最近的研究表明，超过 27% 的互联网流量是无效的，每年造成 420 亿美元的损失。而且情况只会变得更糟。在当今的数字环境中，任何能够访问互联网的人都可以随时随地对任何网站造成重大损害，无论特定行业或国家/地区。 CHEQ Essentials 运行先进的算法和实时监控功能来检测和阻止这些有害源造成巨大损害。每次访问都会经过 2,000 多次行为测试，如果检测到无效 - 我们会阻止它。一旦您实施了 CHEQ Essentials，您的整个营销周期就会变得纯粹而干净。这意味着您将像昨天一样做同样的事情，但不会为那些浪费和有害的访问以及欺诈点击付费。 借助领先的市场进入...
Prove
prove.com
Prove 是企业让客户只需一部手机即可证明其身份的现代方式。 Prove 提供以手机为中心的解决方案，帮助客户消除摩擦，同时增强安全性并增强消费者隐私和消费者选择，从而吸引新消费者并与现有消费者互动。 Prove 的解决方案被各行各业的 1,000 多家企业所使用，包括银行、金融服务、医疗保健、保险和电子商务。 Prove 有两个主要解决方案+ MFA： • Prove Pre-Fill™ for Onboarding & Digital Acquisition，通过验证消费者身份并在任何渠道自动填充经过验证的数据，帮助公司增加注册量并减少开户欺诈。 • Fonebook™ 数字服务，可帮助...
SEON
seon.io
SEON 正在改变顶级欺诈和风险团队打击欺诈的方式。我们的欺诈和反洗钱平台使企业能够在潜在威胁发生之前发现并预防它们。 API 优先的方法可让您无缝地吸引客户，同时主动监控活动和旅程。我们的数字分析在透明的机器学习模型中使用独特的数字和社交足迹。凭借闪电般快速的实时分析和全面的决策引擎，您的欺诈团队可以有效地扩展运营规模，而无需依赖以产生误报和无上下文相关性而闻名的黑盒机器学习模型。其结果是精确的防欺诈和反洗钱 (AML) 解决方案，让您的企业在全球范围内占据优势。
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future 是全球最大的威胁情报公司。 Recorded Future 的情报云提供跨对手、基础设施和目标的端到端情报。 Recorded Future 通过开放网络、暗网和技术来源对互联网进行索引，提供对不断扩大的攻击面和威胁态势的实时可见性，使客户能够快速、自信地采取行动，以降低风险并安全地推动业务发展。 Recorded Future 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处和员工，与超过 75 个国家/地区的 1,800 多家企业和政府组织合作，提供实时、公正且可操作的情报。请访问 Recordedfuture.com 了解更多信息。
Bolt Merchant
bolt.com
通过 Bolt 一键结账，客户转化率增加 50%，销售额增加。通过一键结账、100% 欺诈退款保证、接触 Bolt 网络上数千万购物者等升级您的结账流程。 Bolt 非常灵活并且非常容易实施。与 BigCommerce、Magento 和 PrestaShop 等电子商务平台无缝连接。只需几分钟即可启动，购物者只需几秒钟即可结账。 Bolt 致力于让在线购物变得简单、可信且一致，从而让数百万快乐的购物者实现商业民主化。
Cognito
cognitohq.com
Cognito 身份验证只需几行代码即可在全球范围内提供即时 KYC 和 AML 合规性、监视列表筛选等功能。
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 的起源并非源于银行或支付。事实上，他们根本不属于金融领域。该公司是由一些商人创立的，他们多年来一直致力于建立在线业务，却发现自己的成功被客户纠纷所吞噬。这一经历激发了 Chargebacks911 的推出，作为业界第一个也是唯一一个端到端争议管理服务。如今，他们提供可扩展的企业解决方案，以减少支付纠纷并收回因退款欺诈而损失的收入。该公司提供业界唯一基于绩效的投资回报率保证，使用专有的软件和服务产品套件来提供经济高效的端到端退款管理解决方案。难怪 Chargebacks911 受到超过 45,000 家商户的信赖，每年管理和保护超过 20 亿笔交易。该公司总部位于坦...
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net 运营着第一个为全球数字企业和金融科技公司构建的全栈欺诈、反洗钱和 KYC 平台。这个屡获殊荣的云平台可帮助各种规模的组织利用人工智能驱动的风险情报来检测欺诈，简化客户引导和交易监控工作流程，并利用实时、可操作的见解来实现更安全、更智能和更有利可图决定。 Fraud.net 是 AWS 合作伙伴网络的光荣成员。 AWS 基础设施 + Fraud.net 的情报层 = 一个完整的、基于云的欺诈管理平台。 Fraud.net 利用 20 多种 AWS 服务来提供企业级风险管理和收入增强平台。 Fraud.net 每月代表全球金融服务和数字商务公司处理和分析数十亿笔交易、应用程序和...
Socure
socure.com
Socure 的专利机器学习平台通过专门构建的端到端解决方案套件，实现了无缝 CIP/KYC 合规性、欺诈检测、身份证件验证和银行账户所有权验证的更高标准，从而实现了强大、行业领先的准确性在入职和整个客户旅程中解锁数字交互和参与的身份信任。