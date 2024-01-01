替代项 - Shutterstock
Tableau
tableau.com
Tableau（法语，字面意思是“小桌子”，也用来表示“图片”；复数为“tableaux”，或者很少用“tableaus”）可以指：
Akkio
akkio.com
分析师的预测人工智能。 通过快速洞察和轻松预测，为您的运营带来竞争优势。无需编码。
Pecan
pecan.ai
Pecan 的预测分析软件专为产生影响而设计。在几天内获得准确、可行的预测并释放 AutoML 的力量。
Verteego
verteego.com
Verteego's AI analyzes your data in real-time and generates recommendations to optimize your supply chain, boost your marketing campaign.
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA is a cloud-based SaaS platform that helps global manufacturers reduce excess inventory, prevent critical shortages, and establish operational command. The platform is factory-centric, bridging the gap between complex supply chains and inventory operations and their outdated, labor-intensive ...
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的软件平台可管理复杂的操作程序，节省操作员时间并减少错误。它支持项目从集成和测试到实时运营的整个生命周期。 -多个程序/任务的交互式实时同步程序 -嵌入式发布流程，包括批准、编辑、在线反馈和跟踪修订之间的更改 -可查询的运行程序数据库 -手动和自动程序视图和功能 -集成遥测、命令和控制以及任务数据 - 详细的分析、报告和仪表板
Discern
discern.io
B2B 公司利用许多相同的技术平台并希望跟踪相同的指标……那么为什么商业智能构建完全定制呢？这意味着数百万美元浪费在额外的工具和人员以及数月或数年的平台设计上。辨别力让商业智能变得简单。我们的开箱即用配置使客户能够启动并运行数百个指标及其完整的
Knowi
knowi.com
Knowi 是一个专为当今现代数据而构建的现代商业智能平台，使各种规模的企业能够大大缩短从原始数据到预见到行动的距离。通过与几乎任何数据源（包括 NoSQL、SQL、RDBMS、基于文件和 API 的本机集成），Knowi 消除了对 ETL、ODBC 驱动程序或替代解决方案所需的数据转换过程的需要。数据工程师可以加入结构化和非结构化数据源来创建混合数据集并立即可视化结果、应用机器学习算法、将结果嵌入数据应用程序、与业务用户共享仪表板或触发其他下游应用程序或通知系统的操作。
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 通过衡量、预测和规划推动收入增长的营销工作，帮助 B2B 营销团队提高投资回报率。
DataRobot
datarobot.com
打开。灵活的。旨在适应您团队的人工智能需求。 DataRobot 将您所有的生成和预测工作流程整合到一个强大的平台中。快速交付您的业务所需的人工智能，管理您的所有资产，并聘请世界一流的人工智能专家。
Faraday
faraday.ai
Faraday 可让您将 AI 嵌入到整个堆栈的工作流程中，从而使您最喜欢的工具表现得更好