替代项 - Shootsta
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一个视频托管、共享和服务平台，总部位于纽约市。 Vimeo 在无广告的基础上运营，而是通过为视频内容制作者提供订阅计划并提供包含视频创作、编辑和广播工具、企业软件解决方案以及视频制作工具的软件即服务 (SaaS) 来获取收入。视频专业人士与客户和其他专业人士建立联系。 Vimeo 专注于在各种设备上传输高清视频。 该网站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 于 2004 年创建，作为 CollegeHumor 的衍生产品，用于在同事之间分享幽默视频，但为了支持 CollegeHumor 的日益普及而将其搁置一旁。 IAC 于 2006 年收购了 Colle...
Loom
loom.com
录制和共享屏幕、摄像头或两者的视频消息。比输入电子邮件或现场会议更快。可在 Mac、Windows、Chrome、iOS 和 Android 上免费使用。
Descript
descript.com
使用 Descript 录制、转录、编辑、混合、协作和掌握您的音频和视频。免费下载→。
Synthesia
synthesia.io
只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
Dropbox DocSend
docsend.com
免费试用我们的安全文档共享平台。立即知道文档何时打开以及阅读了哪些页面。
Zight
zight.com
适用于 Mac 和 PC 的 CloudApp 屏幕录制软件。录制视频、网络摄像头、GIF、捕获屏幕并立即将其共享到云端。
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智能和您提供支持的文本到视频。 Rephrase Studio 是一个文本到视频生成平台，可消除视频制作的复杂性，使您能够在几分钟内使用数字化身创建具有专业外观的视频。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一个人工智能驱动的音频和视频创作平台，可帮助专业和业余播客在几秒钟内创建、编辑和分发生产质量的播客。该公司的使命是通过专业而有趣的易于使用的工具使广播故事的传播变得民主化。
Rewatch
rewatch.com
为您的整个团队提供支持的视频 Rewatch 是协作视频工作区，旨在帮助团队了解更多信息并快速采取行动。
Cincopa
cincopa.com
Cincopa 是一个照片和视频托管平台，为幻灯片、照片库、视频播放器、私人视频托管解决方案等提供各种设计
Grain
grain.com
通过 Zoom 实时录制、转录、剪辑和分享视频。现代团队的必备工具。
Hippo Video
hippovideo.io
类别领先的视频消息传递平台，受到面向客户的团队的青睐。
Panopto
panopto.com
Panopto 是一家软件公司，提供讲座录制、截屏、视频流和视频内容管理软件，通常用于电子学习环境。该公司是卡内基梅隆大学 (CMU) 的衍生公司，由卡内基梅隆大学的两位教授 William Guttman（现任执行主席）和 William Scherlis 于 2007 年创立，此外还有现任首席执行官 (CEO) Eric Burns 和连续创业者 Brad Winney该公司以在线讲座技术提供商而闻名。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家总部位于安大略省基奇纳的软件公司，开发用于托管和分析视频性能的软件。公司成立于2010年5月。
Vowel
vowel.com
召开富有成效的会议的最简单方法。 视频会议、实时会议转录、即时录音以及协作议程 + 笔记 — 全部集中在一处。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Claap
claap.io
减少会议。多做事。 录制屏幕的快速视频，获取上下文反馈并做出决定。协调混合团队的现代方式。
Sendspark
sendspark.com
通过视频与客户建立联系。推动更多参与。建立人际关系。提高电子邮件转化率。
Gan AI
gan.ai
企业使用 Myna 创建个性化视频，并通过自定义登陆页面或 Webhook 在任何接触点与用户分享。
OneMob
onemob.com
隆重推出 OneMob - 终极一体化平台，可在几秒钟内创建、共享和跟踪美丽的微型网站！无论您从事销售、营销、客户成功还是内容创建者，OneMob 都能提供您提升外展范围并吸引更多关注、参与和响应所需的一切。借助 OneMob 强大的微型网站构建器、内容上传器和管理功能，您可以轻松创建令人惊叹的定制微型网站，以专业且引人入胜的方式展示您的品牌和内容。您将可以访问各种模板和标记选项来自定义您的微型网站，以匹配您的品牌并瞄准您的受众。但这还不是全部 - OneMob 包含多种功能，可帮助您像专业人士一样创建、共享和跟踪您的内容。您可以使用 OneMob 的移动、网络和屏幕录像机随时随地创建视频，并...
BombBomb
bombbomb.com
快速轻松地获得更好的结果将视频添加到任何电子邮件中。
Tolstoy
gotolstoy.com
开始与您的客户进行面对面的对话。
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
与朋友一起打造身临其境的视频体验。其他视频通话应用程序可以让你在你的脸或你正在看的东西之间进行选择。借助 OOO，您可以拍摄眼前的情况并在同一个屏幕上分享您的实时反应，这样您就可以身临其境。
Dubb
dubb.com
全球以销售为中心的视频交流平台 - Video Your Self
Quickpage
quickpage.io
Quickpage 是一款销售视频跟进工具，可将参与度提高 200%。视频电子邮件和短信是销售的未来。
Covideo
covideo.com
在几分钟内记录、发送和跟踪视频电子邮件和文本。使用 Covideo 消除噪音 - 专为更智能的外展而构建的简单解决方案。
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal（以前称为 Screencast-O-Matic）为协作视频创建和共享提供直观、有效的工具和服务，每个人都易于使用，包括屏幕录像机、屏幕捕获、视频编辑器和视频托管服务。 ScreenPal 是每个人必备的视频创作和共享解决方案。我们的使命是提供易于使用、易于访问的工具，使创作者能够通过视频捕捉想法、分享知识、吸引观众并评估理解情况。 ScreenPal 受到财富 100 强公司和美国 100 强大学中 98 所的信赖，自 2006 年以来一直帮助全球社区捕获和共享超过 1 亿个视频。ScreenPal 的产品套件包括用于屏幕录制和录制的直观桌面和移动应用程序。视频编辑，以及我...
StoryXpress
storyxpress.co
StoryXpress 是一个基于云的企业视频平台。大规模视频创建、个性化、托管和分析，以促进营销和销售。
Sendler
sendler.ai
通过自动生成的个性化视频扩展您的业务 通过人工智能驱动的个性化视频迎接销售沟通的新时代，保证产生变革性的影响。
Trainn
trainn.co
现代团队的客户培训平台。 创建产品视频和交互式指南、知识库以及包含测验和认证的学院 - 所有这些都无需依赖设计和开发。