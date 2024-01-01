替代项 - Shippo

Logicbroker

logicbroker.com

Logicbroker 是一流的多供应商商务平台，无论集成类型如何，它都可以无缝连接贸易伙伴。我们的现代解决方案使零售商和品牌能够连接、协调和发展他们的商务平台，通过利用和分析重要的第一方数据、降低库存风险和策划扩大的品种来控制他们的客户体验。通过提高客户商务计划的可见性，Logicbroker 可以更好地定位零售商和品牌，实现变革性增长。随着业务需求和需求的变化，Logicbroker 能够在 3P 和 1P 之间快速切换供应商和产品履行，并负责任地寻找新的库存来源，以维护您的品牌完整性并满足您的交付承诺。我们与多个垂直领域的中端市场和企业制造商及零售商合作，包括健康与保健、家居装修、消费电...