替代项 - Shipedge

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Xledgers 下一代基于云的 ERP 系统通过 AP、AR 和出纳流程的自动化简化了会计流程。它专注于自动化和智能数据捕获，可实现实时报告、出色的管理监督和更快的决策。 Xledger 是一个真正的云 SaaS 解决方案。作为一种多租户解决方案，我们的所有客户都托管在一个底层软件实例上，从而受益于即时升级和较低的总拥有成本。