替代项 - Shapeways
Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad 是一款免费且易于使用的应用程序，适用于 3D 设计、电子产品和编码。
Onshape
onshape.com
登录/登录 Onshape - 全球数千家公司使用的现代 CAD 系统。
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint 是 3D 打印机的快捷 Web 界面。
SelfCAD
selfcad.com
问题：专业级 3D 软件很难学习，而入门级软件则滞后且有限。而且它们都需要多个程序才能完成 3D 打印工作。该解决方案 SelfCAD 提供专业级功能，易于学习、快速，并且不需要任何其他程序即可完成 3D 打印工作。 SelfCAD 正在为 3D CAD 行业做同样的事情，就像 Wix 为网页设计行业和 Canva 为图形设计行业所做的那样。目标市场 中级 3D 建模用户、B2C 和 B2B2C 创始人 Aaron Breuer- 创始人兼总裁 George Weinberger 首席执行官
Jiga
jiga.io
将您的供应商与您组织的通信堆栈同步。自动执行询价、采购订单和订单状态跟踪。
Altair One
altairone.com
Altair One™ 提供对模拟和数据分析技术以及可扩展 HPC 和云资源的动态、协作访问，所有这些都集中在一个地方。
BuildBee
buildbee.com
基于云的切片和控制软件，具有集成的块编码环境、饼干切割机生成器和光刻机生成器等基本建模功能以及简化的工作流程。它具有一些漂亮的功能，例如用于损坏文件的自动修复工具、用于将大型模型分解为可打印部分的分割工具（带有自动生成的连接器）、详细的 G 代码查看器、实时摄像机反馈和作业队列。它使用机器学习来指导每个模型的“适印性”。工作流程非常简单易学，但仍然具有详细设置控制的选项。它提供非常好的、一致的打印结果，并适用于大多数 FFF 打印机和一些 SLA。它非常适合家庭、教育或企业使用，具有车队和群组管理工具以及完全远程或桌面连接的选项。设置打印机一次，然后从 Android 应用程序或任何浏览器远程...
Fictiv
fictiv.com
Fictiv 是一款用于定制制造的操作系统，可让机械零件的采购和供应变得更快、更轻松、更高效。我们的智能系统在一流运营人才的支持下，在全球范围内精心策划了一个由经过严格审查和管理的合作伙伴组成的网络，以实现从报价到交付的快速、高质量的制造。迄今为止，Fictiv 已为早期公司和大型企业制造了超过 2000 万个零件，帮助他们敏捷创新并更快地将产品推向市场。