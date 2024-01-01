替代项 - Semaphore

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack 是一个云 Web 和移动测试平台，使开发人员能够跨按需浏览器、操作系统和真实移动设备测试其网站和移动应用程序，而无需用户安装或维护虚拟机、设备或模拟器的内部实验室。他们有四种主要产品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用户可以从超过 1,200 种按需的真实移动设备、浏览器和操作系统中进行选择，并依靠安全、稳定和可扩展的基础设施来支持数千个并发手动和自动测试。 这项基于订阅的服务由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 于 2011 年在印度孟买创立，从那时起，它就获得了全球 Web 开发社区的广...