替代项 - Semaphore
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美国跨国公司，使用 Git 提供软件开发和版本控制托管服务。它提供了 Git 的分布式版本控制和源代码管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它为每个项目提供访问控制和多种协作功能，例如错误跟踪、功能请求、任务管理和 wiki。总部位于加利福尼亚州，自 2018 年以来一直是微软的子公司。GitHub 免费提供其基本服务。其更先进的专业和企业服务是商业性的。免费的 GitHub 帐户通常用于托管开源项目。截至 2019 年 1 月，GitHub 为所有计划提供无限的私有存储库，包括免费帐户，但每个存储库最多只允许三个免费协作者。从 2020 年 4 月 15 ...
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一个基于 Web 的 DevOps 生命周期工具，提供 Git 存储库管理器，提供 wiki、问题跟踪以及持续集成和部署管道功能，使用开源许可证，由 GitLab Inc. 开发。该软件由乌克兰开发人员 Dmitriy 创建Zaporozhets 和 Valery Sizov。代码最初是用 Ruby 编写的，后来用 Go 重写了某些部分，最初作为源代码管理解决方案，用于在软件开发团队中进行协作。后来演变为覆盖软件开发生命周期的集成解决方案，进而发展到整个DevOps生命周期。目前的技术栈包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循开放核心开发模型，其中核心功能...
Azure DevOps
azure.com
使用 Azure DevOps 服务（以前称为 Visual Studio Team Services）更智能地规划、更好地协作并更快地交付。获取敏捷工具、CI/CD 等。
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一个云 Web 和移动测试平台，使开发人员能够跨按需浏览器、操作系统和真实移动设备测试其网站和移动应用程序，而无需用户安装或维护虚拟机、设备或模拟器的内部实验室。他们有四种主要产品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用户可以从超过 1,200 种按需的真实移动设备、浏览器和操作系统中进行选择，并依靠安全、稳定和可扩展的基础设施来支持数千个并发手动和自动测试。 这项基于订阅的服务由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 于 2011 年在印度孟买创立，从那时起，它就获得了全球 Web 开发社区的广...
CircleCI
circleci.com
在云端或自托管中获取适用于 Linux、macOS 和 Android 的最佳持续集成和交付平台。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 允许员工按照自己想要的方式工作，而不是按照软件规定的方式工作。客户可以在需要时获得他们需要的东西。
Qase
qase.io
用于手动和自动测试的单一工作区。开发和质量保证团队的测试管理系统有助于提高软件测试工作。
Jenkins
jenkins.io
Jenkins 是领先的开源自动化服务器，提供数百个插件来支持任何项目的构建、部署和自动化。
Bitrise
bitrise.io
专为移动设备打造的持续集成和交付：从首次安装到第一百万次安装，自动化 iOS 和 Android 构建、测试和部署。
Ghost Inspector
ghostinspector.com
直接在浏览器中为您的网站或应用程序构建或记录自动化测试。连续运行它们以捕获错误和回归。无需编码。
Sauce Labs
saucelabs.com
全球最大的 Web 和移动应用程序持续测试云。访问网络浏览器、移动模拟器、模拟器和真实的移动设备。
Virtuoso
virtuoso.qa
功能性 UI 和端到端测试工具。 结合机器人流程自动化、AI/ML 和自然语言编程，提供无与伦比的创作体验，同时将测试维护减少到接近于零。
Buddy
buddy.works
获得最强大且易于配置的持续集成和交付平台。
TestProject
testproject.io
所有人免费测试自动化。社区供电。 TestProject 是一个免费的端到端测试自动化平台，用于 Web、移动和 API 测试，由排名第一的测试自动化社区提供支持。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件等其他业务软件执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest 的 QA 平台结合了无代码测试自动化和专业 QA，可帮助您发布高质量的软件。
Gearset
gearset.com
完整的 Salesforce DevOps 解决方案。 实现无与伦比的部署成功、持续交付、自动化测试和备份所需的唯一平台。
LambdaTest
app.lambdatest.com
下一代移动应用程序和跨浏览器测试云 通过我们的下一代提供无与伦比的数字体验 AI驱动的测试云平台。确保在所有设备和浏览器上提供卓越的用户体验。
Waldo
waldo.com
Waldo 是唯一从头开始构建的无代码测试解决方案，不涉及任何脚本，可以有效地扩展测试自动化，并且不必在发布速度和产品质量之间进行选择。
Reflect
reflect.run
极快的自动化测试。 Reflect 使回归测试易于创建且易于维护。高增长团队使用 Reflect 来捕获错误，而不会减慢开发速度。
Meticulous
meticulous.ai
通过重放用户流量，自动捕获 Web 应用程序上的视觉回归。开箱即用测试，无维护负担。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是电子邮件测试软件，可让您捕获和测试电子邮件，帮助您构建、测试和展示您的产品。
Testsigma
testsigma.com
Testsigma 是一个功能强大的开源测试自动化平台，开箱即用，只需几分钟即可为 Web 应用程序、移动应用程序和 API 创建测试。 Testsigma 的完整平台统一了传统分散测试堆栈的所有功能。 - 无需设置，直接在云端注册，或使用 docker 镜像进行本地部署 - 用简单的英语创建测试脚本或记录用户操作，自动转换为可编辑步骤 - 在各种浏览器和云上直接运行无基础设施测试设备 -检查执行后立即生成的逐步结果和详细报告 -AI 自动修复不稳定的元素和测试步骤，因此您无需维护它们 -与 Jenkins JIRA、Slack、Trello 和其他几种工具的一键集成- 使用支持各种自动化操作...
mogenius
mogenius.com
解锁开发者自助服务 几分钟内了解 Kubernetes。 mogenius 是一个内部开发人员平台，可以抽象云原生的复杂性并 为开发人员提供了一个直观的自助服务门户，用于在 Kubernetes 上部署和管理他们的代码。
Dagster
dagster.io
从拉取请求到生产。毫不费力。 该企业编排平台将开发人员体验放在首位，具有完全无服务器或混合部署、本机分支和开箱即用的 CI/CD。
Cycleops
cycleops.io
实践中的开发和运营协作使您的开发团队能够自动部署他们每天编写的代码。敏捷方法论和提高生产力的协同作用从未如此简单地集成到您的组织中！通过 UI 或 CLI 轻松访问自动化工具 Cycleops 提供通过用户友好的 UI 或命令行界面 (CLI) 轻松访问自动化工具。开发人员可以选择自己喜欢的方法，使技术和非技术用户都可以方便地利用平台的自动化功能。加快代码更改或更新的上市时间通过利用 Cycleop 的功能和自动化功能，您的开发人员可以显着缩短从开发到生产的代码更改或更新所需的时间。他们可以简化部署流程、消除手动任务并标准化工作流程，从而更快地交付到市场。按需构建从沙箱到发布测试的整个环境最后...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails 是一个端到端安全平台，可让安全和开发团队更轻松地使用 AppSec。我们扫描、检测并提供实时指导以尽早修复漏洞。 GuardRails 受到全球数百个团队的信赖，可以构建更安全的应用程序，它可以无缝集成到开发人员的工作流程中，在编码时安静地进行扫描，并展示如何通过即时培训现场解决安全问题。 GuardRails 致力于保持低噪音，仅报告与您的组织相关的高影响漏洞。 GuardRails 帮助组织将安全性转移到各处并构建强大的 DevSecOps 管道，以便他们可以更快地进入市场，而不会冒安全风险。
Endtest
endtest.io
构建、维护和执行测试可能非常复杂且耗时。 Endtest 低代码平台允许团队中的任何人为 Web 和移动应用程序构建高覆盖率测试，而无需高级 QA 工程经验。
Keysight
keysight.com
是德科技帮助创新者探索、设计并将改变世界的技术变为现实。 作为业界首屈一指的全球创新合作伙伴，是德科技以软件为中心的解决方案为整个设计和开发环境的工程师提供服务，使他们能够快速实现未来的突破并降低风险。 是德科技充分利用其作为全球领先的测试和测量提供商的优势，如今帮助创新者通过快速解决设计、仿真和测试挑战来突破工程界限，帮助创造最佳的产品体验。 无论您是希望改进设计和开发流程、优化和保护网络，还是利用人工智能和数字孪生在 6G、视音频和电动汽车、物联网或量子计算等技术方面取得领先地位，是德科技都可以加速整个领域的创新具有基于最准确测量的智能见解的工作流程。我们融合了技术知识、测量科学专业知...
Witbe
witbe.net
Witbe 是体验质量 (QoE) 行业的领先创新，它提供了一种屡获殊荣的方法来监控向任何设备（PC、智能手机、STB）上的任何交互式服务（电话、视频、Web）用户提供的 QoE，以及通过任何网络（固定、移动、OTT）。自 2000 年成立以来，Witbe 不断发展壮大，现已受到 50 个不同国家 300 多家客户的信赖。广播公司、运营商、内容提供商和应用程序开发商都依靠 Witbe 机器人来确保完美的服务。 Witbe 是一家在 Euronext Growth (ALTWIT.PA) 上市的上市公司，在世界各地设有办事处，包括巴黎、纽约、圣何塞、丹佛、蒙特利尔、伦敦和新加坡。