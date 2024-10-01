替代项 - SellerActive
Helium 10
helium10.com
Helium 10 是领先的一体化软件平台，受到超过 2,000,000 名电子商务企业家、代理商和全球主流品牌的信赖，通过提供准确的、数据驱动的解决方案来推动他们在亚马逊上的业务增长。 Helium 10 总部位于加利福尼亚州欧文市，为全球企业家提供必要的数据力量、持续教育和社区支持，以最大限度地发挥他们的潜力并在未来的电子商务中蓬勃发展。从机会寻求者到个体创业者，再到全职卖家、企业、代理机构以及中间的每个人，Helium 10 通过建立、发展和扩展有意义且稳定的电子商务业务的手册来支持各个阶段的创业精神。为了最大限度地提高您在亚马逊/沃尔玛的销售额、优化您的业务并销售更多产品，请访问我们的...
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亚马逊上领先的一体化销售平台。我们的使命是通过产品研究、市场情报、品牌和列表管理能力等帮助企业家和品牌在亚马逊上建立成功的业务。自 2015 年以来，我们已经帮助了超过 500,000 名客户，并且这一数字还在不断增加。借助 Jungle Scout，您可以： *执行市场和关键词研究 *创建和优化产品列表 *查看趋势产品类别和品牌 *评估新兴搜索趋势 *预测销售和库存需求 *确定您在亚马逊上的竞争对手 *还有更多！
Keepa
keepa.com
Keepa 维护全球最大、最值得信赖的在线商家亚马逊上所有产品的价格历史记录。用户可以单独跟踪自己感兴趣的产品的价格动态，当价格达到预定阈值时，Keepa 会通知他们。除了此跟踪功能外，Keepa 还可以用于浏览全系列亚马逊商品，利用清晰且布局合理的 Keepa 界面以及 Daily Drops 等省钱的搜索功能。
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard 是为亚马逊卖家提供的准确利润分析服务，并提供附加工具：后续邮件活动、库存管理、库存丢失和损坏及其他 FBA 错误的补偿以及列表更改警报。所有这一切起价为每月 15 美元，并提供 1 个月的免费试用。 sellerboard 于 2017 年在德国成立，其用户群迅速扩大到全球超过 14,000 名满意的客户。
Veeqo
veeqo.com
免费送货软件的功能不仅仅是打印标签。借助 Veeqo 完全免费的运输管理软件，以低运费、自动化和强大的履行工具降低履行订单的成本和速度。 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的即时费率折扣：立即获得 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的折扣费率。无需谈判，无需设定运输量。如果您有自己的运营商帐户，您可以随时连接。自动费率选择：通过费率购物，自动为您在任何渠道收到的每个订单选择最佳价值标签，从而节省时间。快速批量发货：Veeqo 可以选择最优惠的价格并一次发货最多 100 个订单。这样您就可以节省时间、点击次数和现金。自动运输规则：提前设置重量、价值、交货选项和其他规格。 Veeq...
Informed Repricer
informed.co
通过价格优化增加利润 - 通过针对所有类型卖家的自动重新定价策略保持竞争力并赚更多钱。 Informed.co 是排名第一的竞争性重新定价平台，可帮助在线企业提高利润并赢得更多购买按钮。
Webgility
webgility.com
Webgility 是灵活、强大的电子商务自动化软件，可将您所有的电子商务商店和市场、销售点系统、运输平台等连接到 QuickBooks Online、QuickBooks Desktop 和 NetSuite — 无需 IT。自动化可跨销售渠道同步电子商务数据（运输、采购、库存、定价等），并自动安全地将会计数据（税务、客户和订单详细信息）下载到您的 QuickBooks。这一过程实际上消除了耗时的手动数据输入，从而减少了代价高昂的错误。无需担心簿记准确性，采用新的销售渠道和策略，寻找新客户，并充满信心地销售更多产品，因为您知道您可以自动对各个司法管辖区的税收收入进行排序，而不必在订单管理上花...
SellerLegend
sellerlegend.com
对您的亚马逊销售进行强大的亚马逊分析准备好发现市场上最强大的应用程序：亚马逊卖家在一个地方管理其业务所需的所有金融工具！带我们免费乘车 21 天免费 |无风险 |试用结束前随时取消 重新发现您的 SellerCentral 数据 ... 主页 阅读更多 ”
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市场领先的智能重新定价解决方案，适用于亚马逊和 eBay 卖家，可提高销售额和利润率。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、推销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，...
eDesk
edesk.com
eDesk 帮助在线零售商和品牌在其销售的任何地方提供非凡的客户服务。 eDesk 提供一整套屡获殊荣的电子商务工具，以简化客户支持流程和报告，缩短响应时间，从而显着提高生产力和盈利能力。其客户支持软件经过专门设计，旨在为电子商务企业提供所有客户查询的统一视图，通过我们的智能收件箱集中所有支持渠道、社交媒体、网络商店和市场消息。它会根据您的业务需求自动对消息进行优先级排序，并使用基于角色的规则进行分配，因此您的团队可以以 5 倍的速度回复客户，建立忠诚度并推动重复购买。在处理客户查询时，其人工智能自动化会建议最佳答案和翻译，以便您的客服人员可以使用任何本地语言轻松回复。认真从事在线销售的企业可...
smartscout
smartscout.com
SmartScout 是一款提供亚马逊自上而下分析的软件工具。 SmartScout 细分了前 20 个类别和 43,000 个子类别、品牌市场份额，并为您提供 ASIN 表现的关键指标，帮助您做出数据驱动的决策，以发展您的品牌或寻找有利可图的转售机会。 SmartScout 还会向您显示 ASIN 流量数据，以构建可推动结果的广告活动。 SmartScout 还拥有每个卖家及其转售历史的数据库。 SmartScout 为您提供竞争优势，让您能够做出自信的数据驱动决策来发展业务。 SmartScout 是有史以来最具创新性的亚马逊研究工具！
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp 是一个人工智能驱动的电子商务智能平台，可帮助卖家和零售商在全球最大的市场亚马逊上最大限度地发挥潜力。 SellerApp 成立于 2017 年，利用下一代优化和机器学习模型帮助企业通过简单的 SaaS 界面提高盈利能力。我们将数据智能、自动化和专家团队结合起来，帮助您的业务发展。我们致力于利用强大的算法、营销工具、资源和专业知识为世界各地的卖家提供一流的营销解决方案。这个强大的平台帮助企业实现了每月收入增长 75% 的目标，同时整体投资回报率也不断提高。该公司确保在美国、欧洲、东南亚、中东、澳新银行和印度次大陆的交货。 SellerApp 的优势：SellerApp 使亚马...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一家富有远见的技术领导者，致力于创造全渠道履行的未来。通过我们由超过 1,500 个互联 3PL 组成的无与伦比的网络以及一套集成的云原生仓库、订单和库存管理平台，我们使现代商家和品牌能够以卓越的灵活性和规模满足任何地方的需求，而无需痛苦的平台迁移。
EasyStore
easystore.co
一个统一的商务平台，可帮助您在线和面对面（零售）销售。我们简化您跨所有渠道的销售流程，包括在线商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推荐计划等。您可以从一个后端管理所有产品、订单、库存、客户，从而更轻松地开展业务并简化运营。
Perpetua
perpetua.io
Perpetua 的一体化零售媒体平台帮助品牌将广告效果提升到一个新的水平。我们为您提供在亚马逊、沃尔玛、Instacart 等平台上充分发挥广告潜力所需的工具、自动化和控制。
Channable
channable.com
Channable 是一个多渠道电子商务平台，通过简化跨渠道的产品数据优化、促进多渠道销售以及通过有针对性的搜索和产品广告提高转化率，使品牌、零售商和代理商能够加速电子商务增长。借助 Channable，每个团队成员都可以在一个平台上跨渠道协作列出、管理和宣传产品。
Auctiva
auctiva.com
使用 Auctiva 强大的多渠道电子商务软件开始在 Amazon 和 eBay 上销售更多产品。在一个地方同步库存、处理订单、将产品添加到多个市场！开始免费 30 天。开始销售您自己的物品或代发货。
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite 使品牌和零售商能够轻松地在多个在线销售渠道上列出和销售产品，并获得对库存和订单的集中控制。 Sellbrite 基于云的渠道管理平台与许多流行的市场和购物车集成，包括 Amazon、eBay、Walmart、Etsy、Shopify、BigCommerce 等；以及市场领先的解决方案，例如 ShipStation。 Sellbrite 具有简单、直观的界面，提供强大的工具和自动化功能，可简化列表、防止超售并优化履行。
ZIK Analytics
zikanalytics.com
ZIK Analytics 是领先的电子商务软件平台，提供一套工具来帮助 eBay 卖家找到有利可图的商品进行销售，然后通过在首页排名来快速销售其商品。自 2016 年以来，ZIK Analytics 已帮助超过 100,000 名像您一样的人启动和发展他们的 eBay 业务。无论您是代发货商、经销商还是批发商，我们都拥有您在 eBay 上开始销售所需的所有工具。每天，我们帮助超过 5,000 名 eBay 卖家（就像您一样）启动、发展和建立他们梦想中的在线业务，并获得按照自己的方式工作的自由和灵活性。我们的会员享受更多与家人和朋友在一起的时间，能够探索世界或建立他们一直想要的生活方式。该公司...
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一个屡获殊荣、发行商优先的视频技术平台，使发行商能够拥有自己的视频内容和货币化策略，以实现最大收益。
Seller Terminal
sellerterminal.com
欢迎使用卖家终端，这是您在亚马逊 FBA 生态系统中挽回收入损失的综合解决方案。凭借良好的成功记录，我们已帮助 1000 多家卖家、品牌、聚合商和仓库重新获得对其 FBA 业务的控制权。我们的方法：应对亚马逊的复杂性可能具有挑战性，尤其是在申请退款时。我们了解处理亚马逊物流多收费用、库存差异以及其他可能导致收入损失的问题所带来的挫败感。这就是为什么卖家终端提供全套亚马逊卖家报销服务。我们提供的服务： FBA 多收费用 亚马逊 FBA 退款 重量和尺寸变更 订单数量问题 库存丢失 损坏库存 缺少库存入库货物 客户退货未收到 FBA 退货 多收的 FBA 费用 FBA 移除 工作原理：我们的流程旨...
Entriwise
entriwise.com
QuickBooks 中的亚马逊卖家自动记账，这是一个全面的解决方案，可将所有亚马逊卖家中心交易：订单、退款、费用、报销等导入 QuickBooks Online、桌面版和企业版 - 支持的软件：QuickBooks 桌面版、企业版和在线版 - 导入详细信息：个人逐项或汇总交易 - 导入频率：每小时、每天、每份报表自动或手动 - 库存跟踪：订单、退款和调整 - 无日记帐分录：正确的 QuickBooks 销售收据、支票等 - 无重复：交易数据库保证不会重复预订- 无差异：进口始终与您的亚马逊报告相符
Noverstock
noverstock.com
Noverstock是一家专注于电子商务行业的尖端SaaS公司。它是一个全面的解决方案，可简化在线商家的运营并提高效率，从而促进其工作。该平台提供广泛的功能，包括库存管理、订单履行、运输管理和分析。借助 Noverstock，在线商家可以轻松管理其业务并专注于增加销售额。
Zetpy
zetpy.com
一个控制面板即可同步所有信息。 与 Lazada、Shopee、TikTok Shop、Zalora 等顶级电子商务市场以及 Shopify、WooCommerce 和 Magento 等购物车同步产品、库存、客户和订单。
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks 是在亚马逊、沃尔玛、Shopify 和 eBay 上销售的电子商务业务的必备 SAAS 工具。该软件可实现电子商务会计自动化，确保商业账簿始终清晰准确，推动最佳业务决策。
Feedonomics
app.feedonomics.com
凭借其领先的数据馈送管理平台，Feedonomics 帮助品牌和零售商优化并在全球数百个电子商务购物目的地列出其产品目录。我们针对市场和广告渠道的全方位服务解决方案可实现众多流程的自动化，例如提要设置、订单管理和数据保护。 Feedonomics 让您可以自由地专注于业务的其他领域。作为支持产品 Feed 的商家或代理机构，您不必仅仅为了管理产品 Feed 就投入时间和资源来清理产品数据、设置导出、排除错误以及了解最新的 Feed 要求。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一个专为企业（尤其是在北美运营的企业）量身定制的电子商务管理平台。它提供了一个集成的解决方案，帮助企业管理其电子商务运营的各个方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 综合仪表板：提供关键业务指标的综合视图，包括对市场份额、产品性能、运输状态和库存水平的洞察。集成：与 Amazon、Shopify、eBay、沃尔玛等主要在线市场无缝连接。它还与领先的运输公司整合以简化物流。订单管理：提供对订单状态的详细洞察，使企业能够跟踪、管理和优化其履行流程。产品管理：管理整个产品组合、分析表现最佳的品牌和了解销售趋势的中心。库存管理：允许企业监控库存历史记录、了解...
easySales
easy-sales.com
easySales 是一个基于云的 SaaS 平台，可自动执行在线商店的电子商务活动，使他们能够轻松地在多个渠道上进行销售，从而降低运营成本并发展业务。它以灵活且用户友好的方式提供基于云的多渠道自动化产品列表和订单管理、实时库存同步、自动翻译和报告。通过内置的 API 集成，easySales 解决了市场平台存在的复杂性以及商家使用的不同平台（例如电子商务平台、计费软件、快递服务、电子邮件和短信以及市场）之间缺乏集成的问题。立即开始 14 天免费试用，体验 easySales 的优势。
CedCommerce
cedcommerce.com
CedCommerce 是一家领先的电子商务平台和市场集成商，其愿景是为在线卖家构建安全、优化和可扩展的集成工具和技术，为他们提供多渠道功能。 CedCommerce 正在帮助在线市场创建优化的集成生态系统，以实现卖家的顺利入职和简化的产品数据馈送流程。通过与 Google、Facebook、沃尔玛和 eBay 等合作伙伴的密切合作，我们为所有主要平台（即 Shopify、WooCommerce、Magento、BigCommerce 和 Prestashop）构建了 50 多个销售渠道工具。为什么选择CedCommerce？作为多渠道电子商务的推动者，CedCommerce 不仅确保商家能够...