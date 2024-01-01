问题：专业级 3D 软件很难学习，而入门级软件则滞后且有限。而且它们都需要多个程序才能完成 3D 打印工作。该解决方案 SelfCAD 提供专业级功能，易于学习、快速，并且不需要任何其他程序即可完成 3D 打印工作。 SelfCAD 正在为 3D CAD 行业做同样的事情，就像 Wix 为网页设计行业和 Canva 为图形设计行业所做的那样。目标市场 中级 3D 建模用户、B2C 和 B2B2C 创始人 Aaron Breuer- 创始人兼总裁 George Weinberger 首席执行官

网站： selfcad.com

免责声明：WebCatalog 与“SelfCAD”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。