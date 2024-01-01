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使用 WebCatalog Desktop 上“SelfCAD”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

问题：专业级 3D 软件很难学习，而入门级软件则滞后且有限。而且它们都需要多个程序才能完成 3D 打印工作。该解决方案 SelfCAD 提供专业级功能，易于学习、快速，并且不需要任何其他程序即可完成 3D 打印工作。 SelfCAD 正在为 3D CAD 行业做同样的事情，就像 Wix 为网页设计行业和 Canva 为图形设计行业所做的那样。目标市场 中级 3D 建模用户、B2C 和 B2B2C 创始人 Aaron Breuer- 创始人兼总裁 George Weinberger 首席执行官
目录:
Photography & Graphics
3D打印软件

网站： selfcad.com

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