Seenapse 是一种人工智能工具，旨在为构思和创新过程提供帮助。 Seenapse 旨在发挥数字副驾驶的作用，利用人工智能技术激发创造力、产生新想法并促进创新过程。 该工具非常适合经常参加头脑风暴会议、创新研讨会或战略规划的个人、企业或团体。 Seenapse 的核心目的是提供用户可能不会考虑到的令人信服的想法。它通过快速处理无数的关联和关系来实现这一点，从而增强创造性思维和解决问题的能力。 除了个人使用之外，Seenapse 还面向广泛的行业，包括产品开发、营销、战略等。它有望为构思提供新鲜且不同的视角，不受传统思维过程的束缚。 然而，如所提供的文本所示，需要注意的一个重要方面是，要运行 Seenapse，必须启用 JavaScript。这表明该工具是基于网络的，并且可能通过网络浏览器访问。 简而言之，Seenapse 是一款人工智能驱动的工具，旨在增强人类创造力、刺激创意产生并促进创新过程。

网站： seenapse.ai

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