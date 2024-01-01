Seenapse

Seenapse

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：seenapse.ai

使用 WebCatalog Desktop 上“Seenapse”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Seenapse 是一种人工智能工具，旨在为构思和创新过程提供帮助。 Seenapse 旨在发挥数字副驾驶的作用，利用人工智能技术激发创造力、产生新想法并促进创新过程。 该工具非常适合经常参加头脑风暴会议、创新研讨会或战略规划的个人、企业或团体。 Seenapse 的核心目的是提供用户可能不会考虑到的令人信服的想法。它通过快速处理无数的关联和关系来实现这一点，从而增强创造性思维和解决问题的能力。 除了个人使用之外，Seenapse 还面向广泛的行业，包括产品开发、营销、战略等。它有望为构思提供新鲜且不同的视角，不受传统思维过程的束缚。 然而，如所提供的文本所示，需要注意的一个重要方面是，要运行 Seenapse，必须启用 JavaScript。这表明该工具是基于网络的，并且可能通过网络浏览器访问。 简而言之，Seenapse 是一款人工智能驱动的工具，旨在增强人类创造力、刺激创意产生并促进创新过程。

网站： seenapse.ai

免责声明：WebCatalog 与“Seenapse”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

NotePD

NotePD

notepd.com

AIdeaMap

AIdeaMap

aideamap.com

Orchidea

Orchidea

orchidea.dev

Idea Morph

Idea Morph

trymorph.com

Harvard Business Review

Harvard Business Review

hbr.org

Ludo

Ludo

ludo.ai

Fiction Fusion

Fiction Fusion

fictionfusion.io

ContextMinds

ContextMinds

contextminds.com

Howspace

Howspace

howspace.com

Awwwards

Awwwards

awwwards.com

Sprintbase

Sprintbase

sprintbase.io

Kive

Kive

kive.ai

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog, Inc.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策