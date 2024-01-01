替代项 - SeekBeak
SketchUp
sketchup.com
SketchUp 是一款 3D 建模计算机程序，适用于建筑、室内设计、景观建筑、土木和机械工程、电影和视频游戏设计等广泛的绘图应用。它有基于 Web 的应用程序 SketchUp Free、免费软件版本 SketchUp Make 以及具有附加功能的付费版本 SketchUp Pro。SketchUp 归 Trimble Inc.（一家地图测量和导航设备公司）所有。有一个免费模型组件在线库（例如窗户、门、汽车）、3D Warehouse，用户可以向其中贡献模型。该程序包括绘图布局功能，允许以可变“样式”进行表面渲染，支持托管在名为 Extension Warehouse 的站点上的第三方“插件...
Shapespark
shapespark.com
将建筑 3D 模型转变为交互式 Web 演练。通过链接分享它们并嵌入网站。
Panoraven
panoraven.com
360°虚拟旅游制作者的领导者。我们提供时尚、易于使用的 360° 播放器，适合所有屏幕，创建高端 360° 虚拟游览，并且专为性能和重型使用而设计。
Panoroo
panoroo.com
每月 8 美元的 360 虚拟游览软件可让您在几分钟内创建交互式 3D 房产游览。 14 天试用期费用。
Engage by Cell
engagebycell.com
Engage by Cell 是智能手机技术的领导者，各行业的组织都在使用该技术，通过我们的 SMS 仪表板和移动 Web 开发工具来交付内容。
theViewer
theviewer.co
theViewer 是一个全球在线平台，每个人都可以上传自己的 360 度内容并创建我们称之为 VR 游览的内容。它非常易于使用，无需任何 VR 知识，您就可以在 20 分钟内创造出美妙的 VR 体验。我们的平台兼容：iOS、Android、Daydream、GearVR 和 Oculus Rift
Prismm
prismm.com
Prismm（原 Allseated）是空间设计技术领域的世界领先者，不断发展组织和人员在虚拟环境和体验中连接、协作和交易的方式，以释放空间的无限可能性。 Prismm 使客户能够与客户一起规划、设计和可视化空间，改变他们向全球受众营销和销售的方式。 Prismm 通过超越真实空间限制的沉浸式空间技术平台捕获物理环境的真实数字表示（数字孪生）。组织能够显示所有潜在布局，可以编辑数字孪生以完全满足客户的要求。现在，无论客户身在何处，企业都可以与客户协调一致地规划、设计和可视化空间。
Lapentor
lapentor.com
Lapentor 是一款基于云的虚拟游览软件，可帮助全景摄影师创建美丽且引人入胜的虚拟游览，具有大量插件和主题，Lapentor 允许您甚至在自己的域下自定义、发布和托管您的游览。以快速、简单的方式展示您的 360° 内容
WeboBook
webobook.com
360°虚拟游览，沉浸式虚拟现实。快速创建房地产、酒店、博物馆或只是一个地方的虚拟旅游。具有平滑过渡和动画的 VR 播放器。 WebBook 提供了强大且免费的 Web API，通过它您可以将虚拟游览的创建和可视化直接集成到您的站点中。您可以完全免费试用WeboBook，我们提供免费游览，没有全景照片的限制。
Threesixty.tours
threesixty.tours
Threesixty.tours 帮助企业通过虚拟旅游展示其房产，让人们脱颖而出并增加收入和潜在客户数量。在几分钟内轻松创建虚拟游览，添加您的品牌徽标并与任何人分享！我们为摄影师、房地产经纪人、学校、大学、教堂、展览中心等提供服务。
Scenics App
scenics.app
Scenics 消除了创建虚拟游览过程的复杂性：创建者从 360° 相机上传全景图片，并使用内置的拖放编辑器将其转变为交互式虚拟游览。所有工具都已经存在：各种媒体格式，例如网络链接、热点、丰富的文本描述、地图、音乐、环境声音、附加视频信息、场景之间的隧道等等。
GoThru
gothru.co
GoThru 是一个为 Google 可信摄影师及其客户提供多种工具而开发的平台。 GoThru Moderator 是 Google 之外唯一提供利用全景图像创建星座并直接发布在 Google 地图和街景应用程序上的技术的主持人。除此之外，GoThru 还提供了大量应摄影师要求创建的工具，或者帮助他们更好地销售 Google Tour。
Panoee
panoee.com
最好的免费虚拟旅游软件，可在几分钟内发布交互式、高质量和精美的 360 度虚拟旅游。
Real Tour Vision
realtourvision.com
RTV 的 Fusion 虚拟旅游系统专为希望向房地产经纪人或当地企业主提供最好的最终产品的专业摄影师而创建。 Fusion 可生成精美的虚拟旅游和房地产网站。用户可以上传1080高清视频、静态照片、360全景、360视频、嵌入matterport和其他3D作品、插入平面图、创建完整的虚拟导览，并为房地产经纪人提供已创建的营销工具和服务赢得更多房源并更快地出售房产。 Real Tour Vision 摄影师通常通过使用 RTV 的私人标签虚拟旅游托管平台来主导当地市场。完整的系统用于安排摄影工作、收取费用、管理摄影师、提供照片、旅游、房地产网站并提供其他系统所没有的推广营销服务。今天就给 RT...
TeliportMe
teliportme.com
增加收入的最佳虚拟旅游软件和为您的组织构建更智能的虚拟旅游的工具。无限 3D 玩具屋、Google 街景发布以及房地产和数字孪生业务的最佳 Matterport 替代方案。
VeeSpaces
veespaces.com
展览套件 展览变得简单！参加现场贸易展览？尝试 VeeSpaces 数字展览套件。使用自定义二维码创建徽章以进行信息交换。获取用于潜在客户捕获和集成的移动应用程序。创建 3D、VR 和 AR 产品演示以增强买家体验。即使在活动结束后，您的展位仍保持 24*7*365 活跃，将它们重新用于您的下一个活动。对于参加活动的企业/专业人士、活动组织者很有用！