Seattle Services Portal

西雅图 - 市政府官方网站。公民、商业和游客信息部分，以及市政府信息。 西雅图服务门户允许用户： * 通过按地址或记录编号搜索或使用“我的记录”选项卡来检查状态、续订、更改、付款或安排许可证或记录。 * 启动新的应用程序和各种服务请求，包括： 构建调整；与建筑、物业、出租物业、噪音、出租车和交通服务相关的投诉；历史保护批准证书；短期租赁许可证；出租车和出租执照；贸易和设备许可证；停车和卡车许可证；街道使用许可证；贸易、建筑和土地使用许可证；提供公众意见；公用事业开发服务；租赁住房登记（RRIO）；租户援助 (EDRA)；树木相关许可证和登记... 该网站还提供有关如何安排西雅图建设和检查部 (SDCI) 或西雅图交通部 (SDOT) 的检查或预约的指南。如果用户不确定选择哪个类别，他们可以访问应用程序索引页面，查看可以通过门户启动的所有可用应用程序类型。

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